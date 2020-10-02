Если вы видите, что в кино герой носит полосатую одежду, значит, режиссер оставил зрителям важную зацепку

Полоска — самый броский узор. Резкий переход с одного цвета на другой привлекает к себе внимание, поэтому все, чему необходимо попасть в поле зрения человека, полосатое: маяки, дорожные знаки, флаги. Полосы сбивают с толку, недаром их используют во время иллюзий и сеансов гипноза. Есть даже эволюционная теория, согласно которой зебры носят такой окрас, чтобы дезориентировать хищника.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что же стоит за этим многозначным символом и какое значение вкладывают в него кинорежиссеры, когда ненароком вписывают в сюжет.

Как появилась полоска?

Даже на самых ранних сохранившихся примерах тканого текстиля встречаются полоски. И, скорее всего, подобные узоры возникли из-за того, что натуральная пряжа не имеет однородного окраса. Нити разных цветов и оттенков случайным образом скалывались в ассиметричную полосатую ткань. Затем ткачи догадались о том, что с помощью простой сортировки пряжи по цветам можно добиться более красивого эффекта, и паттерн стал аналогом современного. Через какое-то время пряжу стали окрашивать специально, и полоска распространилась по всем культурам и по всему миру. Художники маркировали полоской предателей и прелюбодеев. На полотне XII века Бог, изгоняя Адама и Еву из рая, дает им полосатую кольчугу, поскольку они были уличены в грехе. В этом же ключе работает и полосатое одеяло, прикрывающее любовников на полотне XIV века: оно подчеркивает, что они занимаются аморальным для средневековья делом. Часто полосатыми изображались черти, монстры и даже дьявол.

Почему средневековые люди боялись полосок как огня?

Этот смелый паттерн трудно игнорировать, поэтому полосатая одежда — символ людей, которые не хотели играть по правилам общества. В XIII веке полосатую одежду носили палачи, шуты, изгои, люди, находившиеся в подчинении, и те, кто нарушил существующий порядок: сумасшедшие, бастарды, дамы легкого поведения и осужденные. Они делали это не по желанию, а из-за официального указа. Шуты же использовали полосатый паттерн, чтобы высмеивать ценности общества. Дело в том, что согласно одной из гипотез Библия запрещала ношение «одежды, сотканной из двух», подразумевая под этим предписанием сочетание цветов, фактур, растительных и животных материалов. Кроме того, средневековый люд боялся животных с полосатым окрасом, связывая его с коварством, опасностью и нечистой силой. За ношение полоски можно было попасть под суд и даже получить высшую меру наказания.

Как полоска из позорного клейма превратилась в символ свободы

С приходом эпохи Возрождения смыслы начали меняться. Общество устало от стереотипов Средневековья, и вновь вспомнило о морали и забавах эллинизма. Среди высшей знати появилось новое течение, приверженцы которого называли себя либертинами (сторонники свободной, гедонистической морали. — Прим. AdMe.ru). Они придали полосатой ткани новый смысл: полоска стала символом свободы и независимости от традиционных правил и мнения других. Это привело к тому, что такой паттерн добрался до гардеробов аристократов, где трактовался исключительно как признак прогрессивности носителя. Примерно в то же время появляется тельняшка, которая навсегда связывает этот узор и море. Полоска становится повсеместной к XVIII веку, во времена Французской революции. Она заполнила собой не только гардеробы, но и целые дома — с таким паттерном делали обои, шторы, мебель. Со временем полоска стала классикой, но при этом она никогда не теряла своего девиантного значения.

О чем полоска сообщает в кино?

Вряд ли какой-то другой узор так же хорошо подходит на роль фобии и может внушать тревогу и чувство опасности. Полоска на языке кино сродни предупреждающей ленте, которая выступает в качестве предостережения. В «Завороженном» Хичкока главного мужского героя преследует страх перед полосами. В «Крестном отце» перед нападением на Сонни Корлеоне в кадре появляется черно-белый шлагбаум — так визуальный ряд сообщает, что сейчас произойдет что-то плохое. Этот же прием используется перед кончиной Дона Корлеоне: он играет с внуком в полосатом комбинезоне. В титрах «Психо» используются полоски, чтобы создать эффект разрезания материи ножом. Иногда полоска — признак того, что герой что-то задумал. Например, в «Двойной страховке» на Уолтера Нефа падает жалюзийная тень в тот момент, когда он размышляет.

Какие киногерои носят полоску?

Иногда полоски — это прямое указание на девиантное поведение. Так, в «Дилижансе» ногу блудницы украшает полосатый чулок, который она демонстрирует, залезая в карету. В фильме «Битлджус» главный герой — аферист, и об этом буквально кричит его костюм. Как и в фильме «Матильда», где герой Де Вито «помечен» полосками. Интересные отношения с полосатыми костюмами складываются у гангстеров. Так, герой Аль Пачино примеряет полосатый жилет, после того как встает на преступный путь и проходит инициацию в «семью». В фильме «Моя прекрасная леди» героиня Хепберн появляется в украшенных полосками платье и шляпке во время дебюта перед высшим обществом: декор намекает, что она посторонняя среди местного бомонда. Полосатый принт может быть связан с жестокой природой персонажа. Так, злая ведьма из «Волшебника страны Оз» носит полосатые чулки, Круэлла из «101 далматинца» наполовину седая. Еще один смысл, который может раскрывать полоска, — это указание на детскость, инфантильность.

Все дело в том, что полоска связана с гигиеной, так как активно использовалась промышленностью в изготовлении белья и пижам. В «Мальчике в полосатой пижаме» одежда Шмуэля одновременно является символом его детскости и невинной души и всей сложности его положения в мире. В фильме «Джуно» тельняшки, которые носит героиня, тоже служат признаком ее юного возраста и, кроме того, места беременной девушки-подростка в обществе. В «Леоне» Матильда носит то полосатый топик, то полосатые шорты, поскольку ей свойственна все та же амбивалентность невинности и опасности.

Полосатые элементы одежды могут подчеркивать характер персонажа. Например, его свободолюбие и нежелание идти на поводу у общества. В «Титанике» всего одна деталь показывает, что дальше сделает героиня. Розе Дьюитт открыты все двери: она богата и помолвлена с таким же богачом, но в душе ей хочется чего-то другого. Девушка готова поставить на кон все, что общество считает ценным, ради любви и свободы. Это подчеркивает ее знаменитый бело-синий костюм. Героиня сериала «Дрянь» то и дело мелькает на экране в полосатом. Неудивительно, ведь она настоящий трикстер и крайний индивидуалист, который, в отличие от сестры, не собирается следовать нормам. Она ищет собственный путь.