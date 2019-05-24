Еще несколько маленьких, но веских доказательств того, что Киану Ривз — хороший парень

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Пожалуй, никто не удивится, если имя Киану Ривза станет синонимом фразы «добрая душа». Актер занимается благотворительностью и заслужил репутацию хорошего парня, несмотря на то что ему пришлось пройти через множество испытаний в жизни, которые любого превратили бы в черствого циника. Он всегда приветлив с поклонниками, и доказательство тому — множество историй, которыми люди делятся в сети.

История, которая ждала своего часа 18 лет

На днях пользователь твиттера @James_Dator поделился с миром рассказом о своей давней встрече с Киану Ривзом.

«Расскажу-ка я вам историю про Киану Ривза в честь выхода „Джона Уика — 3“. В 2001 году Киану пришел в кинотеатр в Сиднее, в котором я работал. В то время он снимался в трилогии „Матрица“. Было тихое утро среды — в кино почти никого. Стою я за кассой, скучаю ужасно, и тут заходит парень в джинсах, кожаной куртке и шлеме. Странный такой головной убор, будто для верховой езды. Мне не меньше 30 секунд понадобилось, чтобы отвлечься от шлема и понять, что передо мной Киану Ривз. Он хотел купить билет на фильм с Джонни Деппом „Из ада“.

Я был так впечатлен тем, что передо мной звезда, что, как и любой 16-летний подросток, предложил ему воспользоваться моей скидкой сотрудника. Для этого ему нужно было бы подписать бумагу, а значит, у меня был бы его автограф. „Но я ведь здесь не работаю“, — ответил Киану. Кажется, его озадачило мое предложение. Я смутился и пробил ему обычный билет. Ругал себя, что просто не попросил автограф.

Через 2 минуты кто-то постучался в дверь кассы. Я решил, что это мой менеджер. Но это был Киану. „Я подумал, что ты, наверное, хотел спросить мой автограф, — сказал он. — Я тут расписался“. И дает мне чек из буфета, подписанный на обороте. Затем как ни в чем не бывало выбрасывает купленное мороженое в мусорку и идет смотреть фильм. И только позже я понял, что он не хотел мороженого, но купил его, просто чтобы получить клочок бумаги и расписаться на нем для 16-летнего дурачка».