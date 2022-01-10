Элизабет Тейлор была замужем 8 раз за 7 разными мужчинами, и мы расскажем о каждом из них

Элизабет Тейлор — воплощение гламура старого Голливуда. Кажется, у нее было все: красота, слава и жизнь, наполненная любовью. Она была столь востребованна у противоположного пола, что 8 раз отправлялась под венец с 7 разными мужчинами. И этими романтическими приключениями она прославилась не меньше, чем блестящей актерской игрой.

Мы в AdMe.ru очарованы той любовью, которую Элизабет Тейлор получала и разделяла на протяжении всей своей жизни, поэтому хотим рассказать о наиболее интересных деталях в каждом из ее браков.

Элизабет Тейлор была молодой актрисой, которая стала известной благодаря своей уникальной красоте

Элизабет Роузмонд Тейлор родилась в 1932 году. Она делала первые шаги в Голливуде как ребенок-звезда. В 1950-е Элизабет стала исполнять взрослые роли, снимаясь в романтических фильмах. Элизабет Тейлор стала самой высокооплачиваемой кинозвездой 1960-х годов. Она также является обладательницей множества наград, в ее копилке 3 «Оскара» и 4 «Золотых глобуса».

Во время своего расцвета Элизабет Тейлор считалась самой красивой женщиной в мире, ее описывали как «чудо творения». Ее великолепные волосы, осиная талия, глаза редкого фиолетового цвета и двойной ряд ресниц (из-за генетической мутации) делали ее внешность настолько утонченной, что некоторые исследователи решили даже провести анализ ее черт.

Элизабет Тейлор считала, что благодаря своим ролям она стремилась поскорее повзрослеть, и этим объясняется череда ее браков

Элизабет Тейлор однажды сказала, что ее экранный образ спровоцировал ее желание быть настоящей женщиной и женой. Она смотрела на брак как на возможность жить независимой взрослой жизнью. Она также призналась, что является «неисправимым романтиком».

Она впервые вышла замуж в 18 лет, и это был скоротечный роман

Ее первым мужем был Конрад «Ники» Хилтон — младший. Они провели вместе всего 8 месяцев — с мая 1950 года по январь 1951 года. Хилтон был сыном хозяина сети гостиниц Конрада Хилтона. По имеющимся данным, молодожены расстались из-за вредных привычек Хилтона.

Во втором браке она стала матерью

Второй раз попытать счастья в браке Элизабет Тейлор решилась в феврале 1952 года. Она сказала «да» британскому актеру Майклу Уайлдингу, который был на 20 лет старше нее.

В этом союзе появилось двое сыновей — Майкл-младший и Кристофер. Кристофер рассказывал, что, когда они были детьми, мама разрешала им играть с «Золотыми глобусами», но не со статуэтками «Оскар». Когда карьера Тейлор резко пошла вверх, ее отношения с Уайлдингом испортились. И после 5 лет совместной жизни их пути разошлись.

Три — счастливое число. Третий брак Элизабет Тейлор был наполнен роскошными подарками и драгоценностями

Всего через месяц после развода с Уайлдингом актриса снова пошла под венец. Ее третьим мужем стал продюсером Майк Тодд. У пары родилась одна дочь Лиза. Рассказывают, что Тодд баловал свою жену необычными подарками — от особого ужина, доставленного из Парижа, до установки целой витрины драгоценностей во дворе их дома. К сожалению, в 1958 году Майк Тодд погиб в авиакатастрофе.

Ее четвертый брак был неоднозначным, но она ни о чем не сожалеет

Ее брак с певцом Эдди Фишером в 1959 году попал в заголовки газет, но контекст был неприятным. Дело в том, что Фишер был женат на актрисе Дебби Рейнольдс, но бросил ее, чтобы жениться на Тейлор. И это повлекло за собой негативные публикации в прессе о них обоих. Элизабет Тейлор объявила, что их медовый месяц продлится 40 лет, но через 5 лет после обмена клятвами пара распалась.

Ее бурные отношения с пятым (и шестым) мужем как шторм обрушились на Голливуд

Элизабет Тейлор влюбилась в актера Ричарда Бёртона на съемочной площадке фильма «Клеопатра». События развивались стремительно, и они поженились в том же месяце, когда Тейлор развелась с Фишером (в мае 1964 года). Их отношения были скандально известны благодаря кипящим страстям. Пару не раз подвергали критике за неподобающее поведение.

10-летний брак Бёртона и Тейлор распался в 1974 году после того, как они снялись в телевизионной драме о разводе. Но уже через 16 месяцев (в октябре 1975 года) они снова поженились. Элизабет Тейлор говорила, что безумно любит Бёртона и никогда не выйдет замуж за кого-то другого. Но их второй брак продлился меньше года, а она в итоге еще дважды обменялась супружескими клятвами с другими мужчинами.

Несмотря на то, что последние 2 брака не сложились, у нее сохранились дружеские отношения с бывшими мужьями

Шестым супругом Тейлор был политик Джон Уорнер. Их связала общая любовь к лошадям, но спустя почти 6 лет они тоже развелись.

Последний мужчина в супружеском списке Элизабет Тейлор — строитель Ларри Фортенски, который был на 20 лет младше нее. Но, в отличие от Тейлор, Фортенски не привык к всеобщему вниманию, и в 1996 году они расстались. Тейлор поддерживала связь как с Уорнером, так и с Фортенски до конца своей жизни.

Оставив в прошлом свои неудачные браки, Элизабет Тейлор прожила оставшиеся годы с пользой

Даже в пожилом возрасте Элизабет Тейлор продолжала выступать на телевидении и на сцене. У нее была собственная линия украшений и парфюмерии, также она основала фонд, целью которого было найти лекарство от ВИЧ/СПИДа. Тейлор также была отмечена королевой Елизаветой II за свою благотворительную деятельность и стала дамой-командором вместе с певицей Джули Эндрюс. Актриса скончалась в 2011 году от болезни сердца. Ранее она писала, что ей «было суждено дарить любовь, быть матерью, женой и другом», — именно так она и прожила свою жизнь.