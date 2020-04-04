4 психологических приема от создателей хорроров, благодаря которым даже хрустящая за кадром капуста может изрядно пощекотать нервы

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Фильмы ужасов интересны не только любителям жанра: время от времени пощекотать себе нервишки норовят все, даже те, кто предпочитает романтические комедии. Дело в том, что во время просмотра хоррора человек переживает яркий всплеск эмоций, который в повседневной жизни подавляется. Так можно освободиться от накопившегося напряжения, а еще на время забыть о реальных проблемах.

Мы в AdMe.ru очень боялись, но все же пересмотрели много ужастиков. А потом изучили пугающие своей серьезностью психологические исследования, чтобы понять, что такого делают создатели фильмов, чтобы душа уходила в пятки. И нам удалось выяснить кое-что интересное.

1. Создатели фильмов всегда выбирают волнующие зрителя темы

Хоррор-индустрия ежегодно выпускает сотни кассовых лент. Как же удается продолжать пугать зрителя? Дело в том, что создатели фильмов полагаются не только на страшную силу искусства и современные технологии, но и на мнение психологов и психиатров, которые точно знают, чего люди не перестают бояться. Итак, доподлинно известно, что нас неизменно заставляют жмуриться следующие темы. Больницы и врачи. Люди боятся потерять контроль над ситуацией и доверить свою жизнь неизвестному человеку. Так что все эти истории про эксперименты и потерю разума бьют прямо в цель. Например, фильм «Коматозники» (Flatliners), где по сюжету студенты-медики, одержимые желанием узнать, что происходит с человеком «по ту сторону», решаются на рискованный опыт.

Искажение реальности. Нет ничего хуже, чем не понимать, где реальность, а где фантазии, считает наш разум, а тело отвечает ему мурашками. Подтверждают сказанное такие шедевры, как «Остров проклятых» (Shutter Island) и «Машинист» (The Machinist).

Превращения собственного тела. Деформация вызывает одновременно отвращение и любопытство, и если со временем первое притупляется, то второе только нарастает. А иногда герои остаются еще и довольны результатом. Примеры: «Бивень» (Tusk), «Муха» (The Fly), «Слизняк» (Slither).

Дети. Они рисуют странные рисунки, на которых есть мама, папа и непонятная субстанция, летающая под потолком; поворачивают голову на 360 ° и коварно улыбаются, совершая что-нибудь неожиданное. А нам жутко на это смотреть, ведь детишки такие милые и невинные. Эксплуатируют образ малышей, которые пугают до дрожи в коленках, фильмы «Сомния» (Before I Wake), «Звонок» (The Ring), «Дело № 39» (Case 39) и классика жанра — «Омен» (The Omen).

Иррациональное. Нет ничего страшнее, чем нащупать в темном шкафу мохнатого гремлина вместо пижамы. Некоторые кошмары зависят от локации: призраки в фильмах всегда живут в старых домах, проклятия — в шкатулках. Кое-какие действия монстров поддаются логике и имеют цикличность: девочки вылезают из телевизоров только на 7-й день после просмотра видеокассеты, клоун Пеннивайз веселит детей раз в 27 лет. А есть такие персонажи, действие которых предсказать невозможно: когда захотел, тогда и напугал. За такими идеями и охотятся сценаристы ужастиков по всему миру.

Злые куклы и клоуны, привидения, обожающие опыты инопланетяне — все кошмарное и ужасное, не поддающееся логике, продолжает притягивать зрителя к экрану. Вспомните хотя бы успех фильмов «Астрал» (Insidious) и «Паранормальное явление» (Paranormal Activity).

2. Свет и цвет имеют значение

Оказывается, пугать красиво — целое искусство. Умелые операторы и видеоинженеры превращают простой пейзаж в кошмар наяву, увидев который зритель боится спать даже с открытой дверью при включенном свете.



Кинобоссы снова пошли сложным путем: взяли на заметку реакции человеческой психики на разные цвета и освещение. Обилие света напомнит все ту же больницу, а одна покачивающаяся под потолком лампочка в кадре — и он становится жутким и гнетущим. Но самый излюбленный прием киношников — начать пугать с наступлением темноты, «ибо ночь темна и полна ужасов». Этот страх животный и архаичный, но от того не менее сильный. Мы, современные жители мегаполиса, не включив свет, можем максимум стукнуться ногой об угол кровати. А наши дальние предки понимали, что темнота таит в себе множество опасностей вполне реальных: дикие звери, ядовитые растения, да и просто возможность споткнуться о любую корягу.

В следующий раз при просмотре ужастика, когда даже мурашки не решаются ползать по коже, обратите внимание на темные и пессимистичные оттенки окружающего героев мира. Все тусклое, но очень контрастное: черные и серые цвета затеняют все отвлекающее от «самого страшного по сюжету» и позволяют глубже погрузиться в атмосферу фильма. Что посмотреть, чтобы убедиться? «30 дней ночи» (30 Days of Night), «Мгла» (The Mist), «Мама» (Mama), «Сайлент Хилл» (Silent Hill).

3. Динамика создает напряжение

Вероятно, вам знаком термин «саспенс» — состояние тревожного ожидания, которое создается с помощью целого комплекса визуальных и звуковых средств. В фильмах ужасов самыми пугающими становятся не те сцены, где происходит само действие, а те, где герой только начинает подозревать неладное: в этот темный чулан заглядывать не стоит, а вон тот странный мужчина с бензопилой стоит на углу улицы не просто так. Только фильм, который сможет выдержать накал страстей с первого до последнего кадра, станет шедевром, а над менее удачливой лентой зрители будут хохотать прямо в кинотеатре, как это случилось с картиной «Нечто».



На экране напряжение обеспечивается благодаря какой-либо детали, которая постоянно движется. Это может быть качающийся на ветру красный шарик или дрожащая стрелка старых часов. Весь мир вокруг замер в ожидании, а мелкая деталь приковывает взгляд. Вслед за этим картинка резко изменится и вас ждет резкий звук: скрип двери, лай собаки или крик, а затем — появление главного злодея. И вуаля — зритель уже под одеялом, испуган до того, что забывает жевать попкорн. Что посмотреть, чтобы проверить? «Пункт назначения» (Final Destination), «Явление» (The Happening), «Оно» (It), «Новая эра Z» (The Girl with All the Gifts), «Поезд в Пусан» (Busanhaeng).

4. Использование звуков, сигнализирующих мозгу об опасности

Чего только не делают создатели ужастиков, чтобы поставлять нам качественный страх и отборнейший ужас, даже воздействуют на наше подсознание с помощью звуков. Атмосфера фильмов, после которых было бы кощунством желать добрых снов, создается с помощью зловещей музыки, закадрового сердцебиения, приглушенных шагов, далеких криков и шипения, булькающих звуков. Записывая их, звукооформители веселятся по полной: мнут сырую курицу, кусают кочан капусты, чистят дыню. Есть даже интересный ролик, показывающий, как создаются звуки для ужастиков.



Но только страшными отголосками искушенного зрителя уже не испугать, поэтому создатели фильмов пошли дальше и вписали в звукоряд «нелинейные» звуки: резкие перепады частот, чрезмерный шум, крики диких животных, инфразвук — все, на что наш организм реагирует как на сигнал об опасности. Перед сценой, когда зрителю неплохо было бы вздрогнуть, часто наступает полная тишина, чтобы стало яснее ясного: опасность рядом, и она неминуема.

Есть даже жуткая, но от этого не менее интересная машина для создания хоррор-звуков под названием «вотерфон» (waterphone).

Придумали вотерфон аж в 1969 году. Нехитрая конструкция из нескольких медных трубок может издавать скрежет, звон, гудение и вот эти тихие шипящие звуки, от которых кровь стынет в жилах и начинаешь оборачиваться в поисках маленькой японской девочки за спиной. Убедитесь сами, посмотрев видео. Что посмотреть, чтобы убедиться? «Тихое место» (A Quiet Place), «Ловец снов» (Dreamcatcher), «Проклятие» (The Grudge).

Назовите ваши фильмы-фавориты в жанре хоррора.