4 психологических приема от создателей хорроров, благодаря которым даже хрустящая за кадром капуста может изрядно пощекотать нервы

1. Создатели фильмов всегда выбирают волнующие зрителя темы

2. Свет и цвет имеют значение

Что посмотреть, чтобы убедиться? «30 дней ночи» (30 Days of Night), «Мгла» (The Mist), «Мама» (Mama), «Сайлент Хилл» (Silent Hill).

3. Динамика создает напряжение

Вероятно, вам знаком термин «саспенс» — состояние тревожного ожидания, которое создается с помощью целого комплекса визуальных и звуковых средств. В фильмах ужасов самыми пугающими становятся не те сцены, где происходит само действие, а те, где герой только начинает подозревать неладное: в этот темный чулан заглядывать не стоит, а вон тот странный мужчина с бензопилой стоит на углу улицы не просто так. Только фильм, который сможет выдержать накал страстей с первого до последнего кадра, станет шедевром, а над менее удачливой лентой зрители будут хохотать прямо в кинотеатре, как это случилось с картиной «Нечто».



На экране напряжение обеспечивается благодаря какой-либо детали, которая постоянно движется. Это может быть качающийся на ветру красный шарик или дрожащая стрелка старых часов. Весь мир вокруг замер в ожидании, а мелкая деталь приковывает взгляд. Вслед за этим картинка резко изменится и вас ждет резкий звук: скрип двери, лай собаки или крик, а затем — появление главного злодея. И вуаля — зритель уже под одеялом, испуган до того, что забывает жевать попкорн.

Что посмотреть, чтобы проверить? «Пункт назначения» (Final Destination), «Явление» (The Happening), «Оно» (It), «Новая эра Z» (The Girl with All the Gifts), «Поезд в Пусан» (Busanhaeng).