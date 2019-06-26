50 мини-сериалов, которые можно проглотить за один присест

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Чаще всего у любителей сериалов хватает терпения на то, чтобы пройти весь путь от завязки до развязки сюжета, ни разу не переключив внимание. Возможно, причиной этому является то, что во многих лентах события растянуты на несколько сезонов. В итоге, подходя к концу, забываешь, что было в начале. Но это правило не касается мини-сериалов, в которых действия разворачиваются куда быстрее, чем в обычных многосезонных произведениях киноискусства.

Поэтому мы в AdMe.ru подумали, что неплохо бы собрать в одной статье много качественных сериалов, чтобы ни вам, ни нам больше не приходилось гуглить ответ на вопрос, что интересного посмотреть.

Детективные мини-сериалы

Триллеры

Драмы

Комедии

Исторические и биографические мини-сериалы

Мистика и фантастика

Ужасы

Какие сериалы из этого списка вам уже доводилось смотреть? Поделитесь впечатлениями.

Фото на превью Homecoming / Amazon Studios

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