50 мини-сериалов, которые можно проглотить за один присест

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Чаще всего у любителей сериалов хватает терпения на то, чтобы пройти весь путь от завязки до развязки сюжета, ни разу не переключив внимание. Возможно, причиной этому является то, что во многих лентах события растянуты на несколько сезонов. В итоге, подходя к концу, забываешь, что было в начале. Но это правило не касается мини-сериалов, в которых действия разворачиваются куда быстрее, чем в обычных многосезонных произведениях киноискусства.