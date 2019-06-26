50 мини-сериалов, которые можно проглотить за один присест
Чаще всего у любителей сериалов хватает терпения на то, чтобы пройти весь путь от завязки до развязки сюжета, ни разу не переключив внимание. Возможно, причиной этому является то, что во многих лентах события растянуты на несколько сезонов. В итоге, подходя к концу, забываешь, что было в начале. Но это правило не касается мини-сериалов, в которых действия разворачиваются куда быстрее, чем в обычных многосезонных произведениях киноискусства.
Поэтому мы в AdMe.ru подумали, что неплохо бы собрать в одной статье много качественных сериалов, чтобы ни вам, ни нам больше не приходилось гуглить ответ на вопрос, что интересного посмотреть.
Детективные мини-сериалы
- Острые предметы (1 сезон, 8 серий)
- Низкое зимнее солнце (1 сезон, 10 серий)
- Джо (1 сезон, 8 серий)
- Записки экспедитора тайной канцелярии (2 сезона по 8 серий)
- Дзен (1 сезон, 3 серии)
- Миллениум (1 сезон, 6 серий)
- Испытание невиновностью (1 сезон, 3 серии)
Триллеры
- Возвращение домой (1 сезон, 10 серий)
- Код убийства (2 сезона по 3-4 серии)
- Подводная лодка (1 сезон, 3 серии)
- Карлос (1 сезон, 3 серии)
- Соучастник (1 сезон, 4 серии)
- 7 секунд (1 сезон, 10 серий)
- МакМафия (1 сезон, 8 серий)
Драмы
- Общество (1 сезон, 10 серий)
- Череп и кости (1 сезон, 9 серий; приключения)
- Титаник (1 сезон, 4 серии)
- Что знает Оливия? (1 сезон, 4 серии)
- Конец парада (1 сезон, 5 серий)
- Большие надежды (1 сезон, 3 серии)
- Одинокий отец (1 сезон, 4 серии)
Комедии
- Случайная вакансия (1 сезон, 3 серии)
- Кухня (1 сезон, 6 серий)
- Рождество с семейкой Муди (1 сезон, 6 серий)
- Записки юного врача (2 сезона по 4 серии)
- Немного за сорок (1 сезон, 6 серий)
- Навеки Салли (1 сезон, 7 серий)
- Домашний арест (1 сезон, 12 серий)
Исторические и биографические мини-сериалы
- Столпы Земли (1 сезон, 8 серий)
- Спартак: Боги арены (1 сезон, 6 серий)
- Клан Кеннеди (1 сезон, 8 серий)
- Хэтфилды и МакКои (1 сезон, 3 серии)
- Трагедия в Уэйко (1 сезон, 6 серий)
- Призрачная башня (1 сезон, 10 серий)
- Гудини (1 сезон, 2 эпизода)
- Дикая-дикая страна (1 сезон, 6 серий)
- Чернобыль (1 сезон, 5 серий)
Мистика и фантастика
- Маньяк (1 сезон, 10 серий)
- Камелот (1 сезон, 10 серий)
- Во плоти (2 сезона по 3-6 серий)
- Дикие пальмы (1 сезон, 5 серий)
- Потерянная комната (1 сезон, 3 серии)
- 11.22.63 (1 сезон, 8 серий)
- Утопия (2 сезона по 6 серий)
Ужасы
- Призраки дома на холме (1 сезон, 10 серий)
- Франкенштейн (1 сезон, 2 серии)
- Тупик (1 сезон, 5 серий)
- Ночные кошмары и фантастические видения: По рассказам Стивена Кинга (1 сезон, 8 серий)
- Призраки Энфилда (1 сезон, 3 серии)
- Террор (1 сезон, 10 серий)
Какие сериалы из этого списка вам уже доводилось смотреть? Поделитесь впечатлениями.
Фото на превью Homecoming / Amazon Studios