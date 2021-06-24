9 звезд экшенов, которые на экране крутые парни, а в реальной жизни те еще милахи

Когда дело касается воплощения экранных образов, актеры — настоящие хамелеоны. Нужно ли им подкачаться для супергеройского кино или, наоборот, сбросить вес — они всегда доказывают, что ради профессии готовы на все. В перерывах между съемками некоторые их них расслабляются и наслаждаются жизнью на полную катушку, прямо как мы с вами. И тогда грозные герои, которых мы привыкли видеть на экране, за считаные месяцы превращаются в самых милых на свете мужчин.

Мы в AdMe.ru понимаем, что тело может со временем меняться, и полностью принимаем эти изменения. Посмотрите, как то же самое происходит с нашими любимыми актерами, которые вдали от объективов кинокамер превращаются в нежных и ласковых парней.

1. Марк Уолберг

2. Марлон Уэйанс

3. Уилл Смит

4. Ченнинг Тейтум

5. Джерард Батлер

6. Бен Аффлек

7. Джейк Джилленхол

8. Мэттью Макконахи

9. Хью Джекман

Хью Джекман запостил фотографию справа в твиттер со словами: «Когда люди говорят тебе, что ты не выглядишь на 50, какая-то часть тебя этому верит... до тех пор, пока ты не увидишь себя спящим». Хью снова показал нам, что не нужно относиться к самим себе слишком серьезно, ведь жизнь — такая забавная штука.