9 фильмов, которые с первых кадров намекали на развязку, но мало кто это заметил

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Не секрет, что при повторном просмотре кинокартины зрителю открывается чуть больше, чем было открыто в первый раз. Многие режиссеры намеренно оставляют нам подсказки, причем в самом начале своих творений. Например, многие знают, что в «Крестном отце» апельсины — это предвестник грядущей драки.

Редакция AdMe.ru сегодня пополняет свою коллекцию кинодеталей. Осторожно: если вы не смотрели какой-то из фильмов, то рискуете нарваться на спойлер. И по традиции в конце статьи вас будет ждать небольшой бонус: помните героиню Белль из «Красавицы и Чудовища»? Так вот, она неспроста носит голубое платье.

1. Мы, 2019

Доппельгангеры появляются на экране ровно в тот момент, когда Аделаида замечает время на часах — 11:11. Однако внимательный зритель мог увидеть эти цифры и до такого очевидного пассажа как в явном, так и не в явном виде: В одной из первых сцен фильма Аделаида на ярмарке выбирает в качестве подарка на день рождения футболку под номером «11».

Тот же персонаж на пляже встречает человека с табличкой в руках. А на табличке надпись: «Иеремия 11:11». Это отсылка к Библии. Точная цитата из книги звучит так: «Я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и, когда воззовут ко Мне, не услышу их». В этот момент уже можно догадаться, что вскоре на героев обрушится нечто, с чем они не смогут совладать.

Это число рефреном идет через весь фильм. Когда в городе появятся двойники, у одного из них на лбу будет вырезано «11:11».

Когда семья главных героев смотрит новостной выпуск про двойников, их телевизор настроен на 11-й канал.

Даже в невинных предметах можно найти искомую цифру. Например, ножницы представляют собой 2 лезвия, отраженные зеркально (еще один намек на двойников), чем и напоминают цифру 11.

Так же обстоят дела и с футболкой главной героини: на первый взгляд символ «H» выглядит как «11». Принт на одежде Аделаиды имеет и другое значение: «tho» переводится как «кролик», а зверек стал еще одним символом этого кино.

2. Сияние, 1980

Фанаты «Сияния» до сих пор с пеной у рта доказывают, что отель «Оверлук», показанный в фильме, снаружи меньше, чем внутри. Они даже строят графики и планы помещения, сравнивая кадры экстерьера и интерьера. Однако есть предположение, что Стэнли Кубрик намеренно исказил физическое восприятие «Оверлука», чтобы показать: главный герой Джек Торренс медленно, но верно и неумолимо съезжает с катушек. Таким образом, некоторые зрители могли догадаться о его сумасшествии намного раньше, чем это стало очевидным.

3. Отступники, 2006

Мартин Скорсезе использовал в оскароносных «Отступниках» символ креста: всякий раз, когда вы видите на экране нечто иксообразное, ожидайте, что вскоре по сюжету польется кровь. Похожий прием был в «Крестном отце», только в этой картине перед гибелью очередного персонажа появлялись сочные апельсины. Ну а самой первой кинолентой, в которой была применена эта фишка, является «Лицо со шрамом» 1932 года. Режиссер данного кино также использовал символ креста.

4. Нечто, 1982

Помните стартовую сцену в начале фильма? Вертолет с иностранными учеными преследует собаку и приземляется возле станции, где находятся главные герои. Один из пассажиров кричит какую-то тарабарщину и стреляет. Так вот, эта тарабарщина — не что иное, как норвежский язык. И кричал ученый такие слова: «Отойдите от нее, черт побери! Это не собака, а тварь, которая притворяется собакой!» Интересно, каково было смотреть эту премьеру людям, знающим норвежский.

5. Вспомнить все, 1990

После просмотра этой ставшей культовой картины некоторые зрители были убеждены в хеппи-энде, другие же считали, что счастливая развязка — это программа-сон. Последние оказались правы. В начале фильма главный герой Дуглас Куэйд обращается в компанию «Реколл». Работник корпорации зачитывает вслух название программы, которую трансплантируют персонажу в память: «Новинка! Голубые небеса на Марсе». Теперь вспомним финальную сцену: атмосфера загадочной Красной планеты очищена, и небеса приобретают голубой цвет.

6. Молчание ягнят, 1991

В самом первом разговоре с Кларисой доктор Лектер упоминает, что ел печень с бобами и хорошим кьянти. И это не только угроза, но и послание зрителю. В романе, по которому снят фильм, упоминается, что опасные и психически нестабильные преступники должны принимать лекарства с содержанием ингибиторов моноаминоксидазы. А эти таблетки абсолютно несовместимы со следующими продуктами: печенью, бобами и вином. Предполагается, что таким замысловатым образом Лектер намекнул Кларисе и зрителю, что он больше не принимает лекарства и планирует бежать, что в конечном счете ему и удалось.

7. Пила, 2004

В начале фильма зритель видит Джона Крамера в госпитале в течение буквально нескольких секунд. Разумеется, мало кто заметил справа в углу рисунок. А это чертеж одной из смертельных ловушек, которые разработал для своих жертв главный антагонист. Один из толстенных намеков режиссера на то, кто является главным злодеем фильма.

8. Шоу Трумана, 1998

В одной из первых сцен на короткое мгновение в кадре появляется небольшая бутылочка с подписью «Витамин D». Это подсказка пытливому зрителю: люди пьют этот витамин в том случае, если не находятся достаточное время на солнце. А в «Шоу Трумана», как выяснится позже, искусственно все, вплоть до солнечного света.

9. Остров проклятых, 2010

Есть один маленький, но крайне важный для понимания сюжета момент в фильме. Во время беседы с детективом пациентка просит воды. И когда девушка пьет, стакан в ее руке неожиданно исчезает. Стоит напомнить, что главный герой Тедди Дэниелс ненавидит воду, поскольку с ней связано слишком много негативных воспоминаний. Так что исчезнувший стакан — это дань его психическому состоянию: он как бы преломляет реальность, изменяет ее, чтобы лишний раз не видеть столь ненавистную ему вещь. К слову, мы смотрим эту сцену как раз его глазами, так что это один из намеков на то, что персонаж, мягко говоря, неадекватен. Что неудивительно, поскольку Мартин Скорсезе — настоящий гений по части пасхалок и редко какой его фильм обходится без них.

Бонус: Красавица и Чудовище, 1991

Disney изящно выделил Белль среди остальных людей, подсказав зрителю, что эта героиня особенная. Нет, ее не сделали безумно красивой, или умной, или какой-то еще — ее одели в ярко-синий наряд. Никто из жителей деревни одежду такого цвета не носит.