9 фильмов, где не будет хеппи-энда, но вы все равно захотите досмотреть их до конца

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Когда нам нравится герой, мы переживаем за него, вместе с ним испытываем стыд в неловких ситуациях и с трепетом ожидаем счастливой развязки. Однако некоторые фильмы поднимают крайне серьезные вопросы, рассказывают о сложных личностных или мировых проблемах. В финале таких картин не будет места слащавости и слезам умиления, ведь реальность может быть любой, даже трагичной и жестокой.

AdMe.ru делится с вами подборкой фильмов с печальными и противоречивыми концовками, после просмотра которых хочется просто посидеть в тишине.

1. Прощай, детка, прощай (Gone Baby Gone), 2007

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Монаган, Эд Харрис, Морган Фриман. Двое частных детективов расследуют исчезновение маленькой девочки. С каждой новой уликой задача детективов только усложняется, а их жизни постоянно подвергаются опасности. В какой-то момент главный герой задумывается о том, не притворяется ли мать пропавшего ребенка и так ли она жаждет возвращения дочери. В финале герой Аффлека делает выбор, а о его правильности судить остается зрителю. Рейтинг IMDb — 7,7

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

2. Горькая луна (Bitter Moon), 1992

В ролях: Питер Койоти, Эммануэль Сенье, Хью Грант. Режиссер Роман Полански — мастер несчастливых концовок. Герои фильма «Горькая луна» — две супружеские пары, встретившиеся на круизном лайнере. Найджел и Фиона спокойны и целомудренны, они пытаются привнести в стабильный союз капельку разнообразия. Отношения же Оскара и Мими, чью историю наблюдает зритель, начинались с дикой всепоглощающей страсти. Но когда страсть утихла, пара не смогла расстаться, и огонек любви превратился в пожар ненависти. Рейтинг IMDb — 7,2

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

3. Женщина в черном (The Woman in Black), 2012

В ролях: Дэниел Рэдклифф, Киаран Хайндс, Джанет Мактир. Герой Рэдклиффа в одиночку воспитывает маленького сына: его любимая жена погибла при родах. По долгу службы он отправляется в провинциальный городок, где происходят тревожные и мистические события и ходит легенда о некой «женщине в черном». Жизнь сына героя в опасности, и отец всеми силами пытается спасти его и уехать. Концовку нельзя назвать хеппи-эндом, хотя решение остается за зрителем. Рейтинг IMDb — 6,4

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

4. Дом из песка и тумана (House of Sand and Fog), 2003

В ролях: Дженнифер Коннелли, Бен Кингсли. Кэти не совсем законно выселяют из дома, в котором она выросла. Девушка, пока не до конца оправившаяся после проблем с вредными привычками, всеми силами старается вернуть родную обитель — единственную опору, которая удерживает ее в этой жизни. Новые владельцы — семья иранского происхождения со своими проблемами и несчастливой судьбой. Непонятная вражда превращается в настоящую войну: гибнут люди, умирает надежда. Ни одну из сторон нельзя однозначно обвинить в чем-то, но невозможно и оправдать. Рейтинг IMDb — 7,6

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

5. Скафандр и бабочка (Le scaphandre et le papillon), 2007

В ролях: Матье Амальрик, Эммануэль Сенье, Мари-Жозе Кроз. Фильм основан на автобиографии редактора французского журнала Elle. После инсульта его тело полностью парализовало, двигаться мог лишь левый глаз. Общался с людьми Жан-Доминик Боби с помощью особой техники: он моргал, когда другой человек называл определенную букву. Таким образом он написал книгу. Фильм позволит зрителю пережить ощущения главного героя, оказавшегося в ловушке, и подумать, сможет ли маленькая бабочка вытянуть человека в скафандре из глубин душевных переживаний. Рейтинг IMDb — 8

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

6. Ущерб (Damage), 1992

В ролях: Джереми Айронс, Жюльет Бинош, Лесли Кэрон. Любовь и страсть — это синонимы? Должен ли человек бороться с охватившим его чувством, чтобы не навредить своей карьере и социальному статусу? Эти и многие другие вопросы поднимает захватывающая, но полная трагизма картина. В центре истории — любовный треугольник и темный лес человеческой души. Рейтинг IMDb — 6,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

7. Журналист / Манхэттенская ночь (Manhattan Night), 2016

В ролях: Эдриен Броуди, Ивонн Страховски. Карьера героя Броуди постепенно подходит к концу: журналистские расследования не нужны современным потребителям информации. Однако новая знакомая предлагает ему расследовать недавнее убийство ее мужа, поскольку официальная версия ее не устраивает. Герою удается раскрыть дело, но финал заставит ужаснуться, а не вздохнуть с облегчением. Сильные чувства способны перерасти как в любовь, так и в ненависть, и могут подталкивать героев к совершению необратимых поступков. Рейтинг IMDb — 6,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,8

8. Не оглядывайся (Ne te retourne pas), 2009

В ролях: Софи Марсо, Моника Беллуччи. Молодая писательница никогда не помнила своего детства из-за автокатастрофы, в которую попала в юности. Внезапно она начинает замечать странные мистические вещи — изменения в своем доме и даже в собственной внешности. Для других людей все выглядит как обычно, но героиня решает найти ответ на главный вопрос: кто же она такая? И ответ оказался не самым жизнеутверждающим. Рейтинг IMDb — 5,9

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

9. Охота (Jagten), 2012

В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Александра Рапапорт. Лукас работает воспитателем в детском саду, переживает тяжелый развод и пытается решить проблемы сына. Из-за нелепого случая и фальшивых показаний маленькой девочки против героя ополчился целый город — его считают преступником и негодяем. Каждый день он сталкивается с новыми трудностями, но в конце концов оправдывает себя. Однако жизнь героя так и не вернулась в прежнее русло, а открытый финал не до конца объясняет произошедшее. Рейтинг IMDb — 8,3

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Любите ли вы серьезные фильмы без хеппи-энда или считаете, что кино должно развлекать и утешать?