8 обожаемых всеми мультфильмов, которые кажутся невинными только на первый взгляд

Мультфильмы считаются отличным вспомогательным инструментом для развития личности ребенка: они формируют определенные убеждения и ценности; объясняют, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Однако далеко не все картины пропагандируют исключительно правильные вещи, особенно современные, а ведь дети, как губки, все впитывают.

AdMe.ru разобрался в том, какие малоприятные ценности и мысли могут зародить в голове ребенка мультики.

1. Клуб Винкс

Это шоу обожают миллионы детей по всему миру. Однако у родителей к нему есть большие вопросы. Во-первых, озвучка. Если находиться в соседней комнате и не знать, что смотрит ребенок, можно сделать предположение, что по телевизору идет слишком взрослый фильм. Большинство сцен в «Клубе Винкс» сопровождается вздохами, охами и стонами. Во-вторых, женские персонажи в сериале одеты весьма откровенно, а их формы не соответствуют анатомии человеческого тела. Мини-юбки и бюстгальтеры используются как боевые костюмы. Все персонажи одинакового роста, худые и с невероятно длинными ногами. Да и отношения между героями слишком нереалистичны. Их дружба кажется фальшивой: все притворно милы и любезны, все со всеми соглашаются, постоянно идут на компромиссы и никогда не ссорятся. К сожалению, ребенку, выросшему на таком контенте, будет очень трудно адаптироваться к настоящей жизни.

2. Скуби-Ду

Мультфильм хорош тем, что учит юных зрителей подходить ко всему с логической точки зрения и не принимать на веру все то, что происходит вокруг. Говоря иначе, доискиваться до истины. Однако наряду с этим сериал пропагандирует весьма деструктивное поведение: герои забредают в разные заброшенные места в поисках приключений, а также отказываются звонить в органы, чтобы сообщить, что на них кто-то напал. Это может подстегнуть ребенка к попытке самостоятельно справиться с опасной ситуацией, которая требует вмешательства взрослых людей.

3. Покахонтас

На первый взгляд, этот мультфильм всего лишь романтичен и показывает нам, что для любви нет таких препятствий, как разница культур. Однако историческая составляющая картины вызывает вопросы. Взрослый человек с большим культурным багажом понимает, что это всего лишь романтизированная интерпретация событий, которые случились когда-то давно: индейская принцесса в реальности была ребенком 10 лет, а Джон Смит был лет на 20 ее старше. Да и отношения между колонистами и коренным населением Америки оставляли желать лучшего. Мультфильм опускает малоприятные факты, а ребенок понять этого не в состоянии. В итоге может случиться так, что в голове юного зрителя история примет совершенно иные очертания.

4. Горбун из Нотр-Дама

Одинокий звонарь по имени Квазимодо боится показываться людям, поскольку он так уродлив, что над ним все смеются. Когда толпа вновь насмехается над героем, за него вступается прекрасная цыганка Эсмеральда. Разумеется, Квазимодо воспринимает это как надежду на то, что его можно полюбить, несмотря на недостатки внешности. Однако Эсмеральда влюбилась в прекрасного капитана Феба, а Квазимодо пришлось смириться с этим. Картина прямым текстом говорит зрителям: у откровенно некрасивого человека нет никаких шансов на любовь прекрасной девушки, и максимум, на что такой человек может рассчитывать, — это френдзона. И никакие героические поступки (вспомните: Квазимодо спасает Эсмеральду от казни на костре) этого не исправят.

5. Белоснежка и семь гномов

У Белоснежки много общего с другими принцессами: она красива, пассивна, наивна и ждет, пока ее кто-нибудь вызволит из беды. Это образ слабой, бесхарактерной женщины. К тому же героиня настолько доверчива, что встает вопрос о наличии у нее здравого смысла. Во-первых, она не боится семерых незнакомцев и соглашается жить с ними в одном доме. Во-вторых, берет яблоко из рук отвратительной и откровенно злобной старухи. Ну и в-третьих, влюбляется в парня, которого видит впервые в жизни (и это после выхода из долгой комы). В то время когда родители учат детей не верить незнакомцам и уж тем более не брать из их рук сладости, мультфильм твердит обратное. К тому же картина пропагандирует не соответствующую реальности истину: все уродливые люди злые, а все красивые — добрые. Красной нитью через весь сюжет идет и другая, не менее опасная мысль: красивому человеку помогают все. Вспомните: охотник, нанятый королевой для уничтожения Белоснежки, отпускает девушку только потому, что он очаровывается ее красотой. Принц целует ее по этой же причине. Ну и сама королева пытается уничтожить героиню из-за невероятной красоты. Таким образом, мультфильм утверждает, что красота — единственная вещь, которая нужна вам для абсолютного счастья.

6. Моана

Это потрясающая по своей мотивационной силе история. Племя уединенно проживает на острове, но их жизни угрожает опасность: пропадает рыба, урожая становится все меньше. Отважная Моана, дочь вождя, решает в одиночку отправиться за границы острова, чтобы спасти свой народ, что в конечном счете ей и удается. Одна из самых ярких сцен мультфильма — та, когда Моана открыто бросает вызов родителям и отправляется в опасное приключение. Это, разумеется, вдохновляет, однако в то же время учит детей простой, но неприятной вещи: если ты чего-то очень сильно хочешь, родителей слушать вообще не нужно. И хорошо, когда авантюра кончается успехом, но в жизни обычно бывает иначе.

7. Принцесса и лягушка

Этот мультфильм — вольная адаптация известной сказки. Очаровательная официантка Тиана мечтает открыть собственный ресторан, а потому трудится и день и ночь, чтобы заработать достаточно денег. Встретив превращенного в лягушку принца, Тиана целует его из корысти, поскольку он обещал помочь ей с рестораном. Но это был поцелуй не истинной любви, потому принц не стал человеком, а вот Тиана превратилась в земноводное. Как выяснилось в итоге, заклятье оказалось не таким уж и плохим, поскольку позволило героине понять, что настоящая любовь важнее самой главной цели в жизни. А после свадьбы с принцем Тиана, разумеется, получила в подарок собственный ресторан. Выбор, который диктует мультфильм, очень спорен: если человек забудет о своей мечте и примется обустраивать личную жизнь, это вовсе не гарантирует того, что вместе с любовью исполнится и его мечта.

8. Леди и Бродяга

Леди олицетворяет собой еще один образ диснеевской принцессы — красивой, большеглазой и весьма наивной. Бродяга же — вор и мерзавец, который по каким-то неведомым причинам покоряет всех собак женского пола в округе. В финале мультфильма Бродяга меняется, отказывается от воровства и образует счастливую семью с Леди. Картина идиллическая, однако задумайтесь: много ли вы знаете мужчин, которые под влиянием прекрасных дам отказались от сомнительной деятельности и стали примерными семьянинами? Основную опасность мультик несет именно для девочек. Во-первых, он учит их влюбляться в дерзких парней, которые нарушают все мыслимые правила и законы. Во-вторых, утверждает, что плохого парня можно изменить, стоит лишь проявить немного усердия и любви.