7 знаменитостей, которые так полюбили своих четвероногих звездных коллег, что отказались расставаться с ними

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Софи Тернер и Зунни, Том Харди и Рокко, Крис Эванс и Доджер... Иногда коллегами знаменитостей становятся братья наши меньшие, и они так хорошо ладят друг с другом, что просто невозможно представить их по отдельности.

AdMe.ru тронули истории о дружбе животных и людей, зародившейся на съемочной площадке и вышедшей далеко за ее пределы. Перед вами список знаменитостей, у которых однозначно большое и доброе сердце.

Софи Тернер и Зунни из «Игры престолов»

Северная инуитская собака Зунни сыграла свирепую волчицу Леди в «Игре престолов», однако во второй сезон не попала. В один миг Зунни оказалась безработной и бездомной. Именно тогда Софи Тернер (Санса Старк) решила забрать ее к себе. По словам Тернер, в детстве она всегда хотела собаку, но родители не разрешали ее заводить.

Уилл Смит и Эбби из «Я — легенда»

Не только зрители полюбили собаку по кличке Сэм из фильма «Я — легенда», но и сам Уилл Смит. Между ним и немецкой овчаркой Эбби за время съемок установилась глубокая связь. Так что расставание после фильма казалось просто невозможным.

Джеймс Ганн и Орео из «Стражей Галактики»

Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн крепко подружился с енотом по имени Орео, ставшим прототипом Реактивного Енота. Во время премьеры Ганн и Орео даже вместе появились на красной дорожке.

Том Харди и Рокко из «Общака»

Возможно, вы слышали, что Том Харди — большой любитель собак. Настолько, что этот факт стал одной из причин его успешного кастинга на роль в фильме «Общак» (2014), где главный герой спасает брошенного щенка по имени Рокко. После выхода фильма актер действительно забрал Рокко, и папарацци буквально всюду застают его в компании этого очаровашки. Собаку нередко можно увидеть и в инстаграме актера.

Эд О’Нил и Бриджит из «Американской семейки»

Персонаж О’Нила в «Американской семейке» мгновенно влюбляется во французского бульдога по имени Стелла. То же самое произошло и в реальной жизни: О’Нил ворковал над щенком, чье настоящее имя Бриджит, как заботливый отец. Эта собака родилась на улице, а затем ее бросила первоначально приютившая ее семья. Агентство по защите прав животных спасло Бриджит, а после «Американской семейки» она наконец обрела настоящий дом.

Крис Эванс и Доджер из «Одаренной»

Звезда «Мстителей» Крис Эванс впервые встретил своего мохнатого коллегу Доджера на съемочной площадке ленты «Одаренная» в 2017 году. По замечанию самого Криса, он стал лучшим другом спасенному боксеру-полукровке, и с тех пор они неразлучны. Сейчас Доджер заметно подрос, а фото собаки можно найти в твиттере ее горячо любимого хозяина.

Брендан Фрэйзер и Пекас из «Восстания Техаса»

На съемочной площадке «Восстания в Техасе» лошади, задействованные в фильме, постоянно задирали одного из своих «коллег» по кличке Пекас. Брендан заметил это и забрал его себе. Позже, как рассказал Фрэйзер, у Пекаса сложилась особая связь с сыном актера, страдающим аутизмом.