6 женских типажей, которые нещадно эксплуатируются в кино и сериалах, а мы от них подустали

Фильмы и сериалы XXI века предлагают зрителям целую галерею ярких героинь. Если при создании классических голливудских лент киноиндустрия шла вслед за обществом и показывала, что женщины должны зависеть от мужчин и оставаться дома, то современные женские характеры отличаются гораздо большим разнообразием. «Снежная королева», «сильная женщина», «сорванец» — эти термины прочно вошли в лексикон тех, кто любит раскладывать киногероев по полочкам.

Мы в AdMe.ru провели исследование и узнали, какие женские типажи чаще всего встречаются в кино и сериалах. А также выяснили, как их пытаются осовременить и за что критикуют.

Крутая девчонка

Cool girl, или крутая девчонка, имеет стереотипные мужские увлечения: ей нравится ковыряться под капотом автомобиля и смотреть футбол. Такая героиня отличается сногсшибательной внешностью и веселым нравом. Она любит вредную еду, которая никак не отражается на ее идеальной фигуре. Крутая девчонка не такая, как все: она никогда не выходит из себя и не закатывает истерик. В фильмах этот образ воплотили Меган Фокс («Трансформеры») и Кэмерон Диас («Все без ума от Мэри»).

Примечательно, что в упомянутых кинолентах показывают крутых девчонок до брака, но зрители никогда не видят этих героинь после замужества. В романе «Исчезнувшая» автор Гиллиан Флинн проанализировала, что будет с этой «идеальной женщиной» за пределами экрана, когда она окажется в браке с главным героем. Эми Дан была типичной классной девчонкой, которая во всем потакала своему мужу: «Отпадная девчонка никогда не рассердится, она только улыбнется с легкой грустью, позволяя своему мужчине делать все что заблагорассудится». Но в конце концов вытеснение собственных потребностей и постоянное угождение другим повлияло на психическое состояние героини и привело к трагедии.

Маниакальная девушка-мечта

В английском языке ее называют manic pixie dream girl. Это девушка с причудами: она слушает необычную музыку, нестандартно мыслит и ведет себя непредсказуемо. Больше мы ничего не знаем о ней. У такой героини обычно нет характера и истории, поскольку ее основная функция — дополнение главного персонажа. Она должна встретить грустного героя, помочь ему справиться с апатией, вернуть вкус к жизни и найти себя. Типичные представительницы — Рамона из фильма «Скотт Пилигрим против всех» и Клэр из «Элизабеттауна».

В драме «500 дней лета» этот типаж переосмыслили и дали ему новый виток развития. На первый взгляд кажется, что Саммер — идеальная manic pixie dream girl. Она красивая, забавная, с причудами. И резко меняет жизнь разочарованного и грустного Тома. По всем критериям, нас должен ждать счастливый финал. Но создатели решили иначе. Если объективно посмотреть на героиню Зоуи Дешанель, становится понятно, что она вовсе не маниакальная девушка-мечта, потому что у нее есть свои желания. Смысл ее жизни не в том, чтобы быть идеальным дополнением героя Джозефа Гордона-Левитта. Однако Том этого не замечает, он не воспринимает Саммер как отдельную личность и любит ее только за то, что она делает его счастливым. Именно поэтому у них ничего не складывается: в реальной жизни невозможно строить серьезные отношения с тем, кто не видит в тебе полноценного человека со своими целями и желаниями.

Соседка

Типаж девушки-соседки, или girl next door, был создан, чтобы показать на экранах идеализированную женственную героиню, противопоставленную роковым красоткам и соблазнительницам. Это скромная, милая и невинная девушка, которая живет рядом с главным персонажем и не подозревает, насколько она привлекательна. Ее главная задача — дождаться, когда герой созреет и сделает шаг ей навстречу, а потом позовет замуж. Классический пример — Мэри Джейн Уотсон из «Человека-паука».

В последнее время сценаристы пытаются очеловечить этот неестественный, старомодный женский образ. Например, в фильме 2015 года «Бумажные города» Марго обладает ключевыми качествами девушки-соседки, живет рядом со своим другом детства Квентином, который тайно в нее влюблен. И, по всем канонам, зритель должен увидеть хеппи-энд. Но этого не происходит. Создатели показывают, что Квентин все это время ничего не знал о Марго, она для него загадка. И когда герой наконец-то набирается храбрости и признается в своих чувствах, Марго искренне удивляется и отказывает Квентину во взаимности. Свое решение девушка объясняет просто: она еще не разобралась в себе, не понимает, чего хочет от жизни, поэтому ей сейчас не до любви.

Сорванец

Сорванец, или tomboy, предпочитает мешковатую одежду платьям и юбкам. Она упрямая, уверенная в себе нонконформистка, которая пренебрегает стереотипными женскими увлечениями. Но классический сорванец ведет себя так, пока не перерастет этот этап и не примет свою истинную женственность. Например, как героиня Сандры Буллок из комедии «Мисс Конгениальность», которую никто из коллег не воспринимает как женщину. И по сценарию она становится по-настоящему счастливой, когда внешне преображается и привлекает внимание красивого парня. То же самое происходит с героиней фильма «Она — мужчина».

Джо из «Маленьких женщин» и Арья из «Игры престолов» — яркие современные сорванцы, которых в финале не стали резко превращать в «настоящих женщин». Так создатели начали отказываться от клише, согласно которому сорванец не сможет обрести счастье и гармонию, если не преобразится и не встретит любовь. Например, Джо в финале гордится не семейным счастьем, а своими литературными достижениями.

Снежная королева

Эту героиню можно узнать по нескольким ключевым характеристикам. Она не показывает настоящих эмоций, не боится одиночества и использует свою холодность и отрешенность как броню. Этот персонаж часто добивается своего любыми способами и не переживает по поводу того, что думает об этом общество. По ходу сюжета у снежной королевы обычно есть 2 пути развития. Она может погибнуть в конце фильма, как Белая Колдунья из «Хроник Нарнии» или вероломная Баронесса из «Круэллы». Или искренне полюбить и растопить свое ледяное сердце, как случилось с Малефисентой в исполнении Джоли.

Сильная женщина

Сильный женский персонаж (strong female character) — это противоположность клишированного образа девушки в беде, которую надо постоянно спасать. Такая киногероиня обладает смелостью, решительностью, непоколебимой волей, острым умом и развитыми физическими навыками, как Китнисс Эвердин или Лара Крофт. Этот типаж критикуют за упрощенность: обычно сильные женщины в кино лишены недостатков, а их характерам не хватает глубины.

Главный минус этого образа в том, что он навязывает зрителю ложный стереотип: женственность и сила — взаимоисключающие понятия. Взять хотя бы эволюцию Сансы Старк из «Игры престолов». В начале сериала Санса — женственная, кроткая девушка. Но, чтобы стать королевой Севера и обрести силу, она должна превратиться в холодную, расчетливую и жестокую женщину.

Часто в фильме сильной женщине нечем заняться. Сперва сценаристы показывают невероятно одаренную героиню, которая могла бы спасти не только себя, но и весь мир в придачу. Однако затем она отходит на второй план, ведь вся ее история сводится к тому, чтобы стать любовным интересом главного персонажа. Такое сценарный поворот даже назвали синдромом Тринити — в честь героини «Матрицы».