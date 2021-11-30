40+ интригующих фактов о женских фильмах, которые мы засмотрели в свое время до дыр
Фильм, который в итоге выходит на экран, — это идеально выстроенное произведение. Однако порой за пределами съемочной площадки происходят куда более захватывающие, чем события кинокартины, вещи: начиная от подбора актеров и заканчивая импровизированными сценами. И многие интересные моменты оказываются скрытыми от глаз зрителей, что, наверное, не очень справедливо. Согласитесь, всегда приятно узнать некоторые детали такого магического процесса, как кинопроизводство.
Мы в AdMe.ru решили выяснить малоизвестные факты о наших любимых фильмах, которые можно пересматривать бесконечно.
Дьявол носит Prada
- Мерил Стрип придумала, что у ее героини будут белые волосы. Художнице по костюмам идея очень понравилась, потому что это позволило создавать различные контрастные образы.
- Вопреки названию, гардероб Миранды Пристли в основном состоял из вещей дизайнера Донны Каран, а не Prada.
- Мерил Стрип призналась, что созданный ею образ Миранды Пристли был вдохновлен Клинтом Иствудом. По словам актрисы, он «никогда, никогда, никогда не повышает голос, и каждый должен наклониться, чтобы его услышать. Так что он автоматически становится самым могущественным человеком в комнате».
- Многие думали, что предполагаемый прототип персонажа Миранды Пристли — это Анна Винтур, главный редактор американского издания журнала Vogue. Однако художник по костюмам фильма в одном из интервью сказала, что в реальности образ Миранды был вдохновлен редактором Harper’s Bazaar Лиз Тилберис.
- Когда Мерил Стрип согласилась на съемки, она сказала, что хочет сыграть в сцене, которая подробно рассказала бы о том, как устроен модный бизнес. Так появился знаменитый монолог, где Миранда объясняет Андреа, почему на ней надет свитер именно лазурного цвета. Кстати, этот оттенок был выбран потому, что он хорошо смотрелся на экране.
- Создатели фильма сначала скептически отнеслись к идее взять Энн Хэтэуэй на роль: они считали, что у нее еще мало опыта для такого проекта, и воспринимали ее как героиню комедии «Как стать принцессой». Тогда Энн пошла на уловку. Во время переговоров она написала на песке маленького дзен-сада, стоявшего на столе, фразу «Наймите меня», надеясь, что ее заметят. В итоге актрису утвердили на роль.
- Сначала Энн Хэтэуэй велели поправиться на 4–5 кг, что она с удовольствием сделала, поедая пиццу и мороженое. Правда, потом ей пришлось срочно скидывать этот вес, что оказалось уже не так просто. Позднее актриса вспоминала: «Это был кошмар. Мне потребовалось около месяца, чтобы набрать вес, и 2 месяца, чтобы похудеть».
- Любопытно, что в какой-то степени актриса повторила судьбу своей героини. На тот момент Энн тоже встречалась с парнем, который был не в восторге от ее работы. Особенно его раздражало, когда Хэтэуэй задерживалась на съемках в вечернее время.
- Жизель Бюндхен согласилась сняться в фильме только при одном условии: если ее персонаж не будет моделью.
- Стэнли Туччи согласился на роль Найджела за 72 часа до начала съемок фильма.
Гордость и предубеждение (2005)
- Сначала Киру Найтли посчитали слишком красивой для роли Элизабет Беннет в фильме «Гордость и предубеждение». Однако когда режиссер лично встретился с актрисой, он сказал: «А, нет, ты отлично подходишь». Он разглядел в Найтли бунтарский дух, который вместе с отличным чувством юмора позволил ей отлично справиться с ролью.
- Во время съемок фильма Кира активно готовилась к своему следующему проекту — фильму «Домино». Для него актриса успела коротко подстричься и подкачаться. В итоге в последние недели съемок «Гордости и предубеждения» ей пришлось носить парик и платья с длинными рукавами, чтобы спрятать подросшие мышцы.
- Актер Мэттью Макфэдьен страдает близорукостью, поэтому, когда снимали сцену туманного утра, режиссер стоял за камерой и размахивал красным флагом, чтобы актер знал, куда идти.
- Роль Китти Беннет стала дебютом в кино для актрисы Кэри Маллиган. Она получила роль после трех прослушиваний.
- У фильма две концовки — для американского и британского проката. В британской версии история заканчивается объяснением в любви и благословением отца семейства Беннет. Для американских зрителей создатели добавили еще одну сцену, где влюбленные наслаждаются романтическим вечером в Пемберли и целуются.
- Чтобы заманить актрису Джуди Денч в свой фильм, режиссер Джо Райт послал ей письмо, в котором написал: «Мне нравится, когда ты играешь стерву». Это сработало, актриса согласилась на съемки.
- Ради роли Джейн Беннет Розамунд Пайк отказалась от съемок в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня», где она должна была сыграть журналистку Риту Скитер.
- Чтобы актрисы, игравшие сестер Беннет, ближе познакомились и действительно чувствовали себя одной семьей, режиссер поселил их в доме Беннетов. Кстати, это был реальный частный дом. Там у каждой девушки была своя спальня, а в свободное время они вместе играли в «Сардинки». Это что-то вроде пряток, но наоборот: все игроки ищут одного ведущего.
Сбежавшая невеста
- Ричарду Гиру очень понравился сценарий, но у него было одно условие: студия должна была уговорить Джулию Робертс сняться вместе с ним. При этом изначально актриса не была уверена в фильме, но, пообщавшись с Гиром, она все же согласилась.
- Джулия отказывалась сниматься в продолжении «Красотки» и любого другого из ее фильмов. Она согласилась сыграть в «Сбежавшей невесте» только в том случае, если это будет отдельная история.
- В реальной жизни Джулия Робертс действительно отменила свою собственную свадьбу всего за несколько дней до церемонии в 1991 году.
- Сцена с «мордочкой утконоса» была добавлена в фильм после того, как режиссер увидел, что Джулия корчит эту гримасу, чтобы развлечь его внуков.
- Съемки проходили в небольшом городке под названием Берлин в штате Мэриленд. В итоге после выхода картины в этом населенном пункте резко вырос спрос на недвижимость и вдвое увеличился турпоток. Представитель местной власти назвал съемки ленты «прикосновением царя Мидаса».
- В массовых сценах можно заметить немалое количество двойняшек и тройняшек. Дело в том, что в городке Берлин действительно живут много близнецов. Режиссеру показалось это забавным, и он пригласил их для массовки.
- Фильм долго не выходил на экраны из-за серьезной проблемы со сценарием: ни одна версия не объясняла зрителям, почему Мэгги постоянно убегает из-под венца. В итоге была добавлена ключевая сцена, которая показывала, что героиня подстраивается под каждого партнера вместо того, чтобы быть собой. Это эпизод, в котором Мэгги готовит яйца разными способами, чтобы наконец-то выяснить, какой из них нравится именно ей.
Мисс Конгениальность
- Сандра Буллок и ее партнер по фильму Бенджамин Брэтт сами снимались в сценах драк и выполняли все трюки. До этого Буллок прошла серьезную физическую подготовку.
- Каскадеры присутствовали на съемочной площадке, но не в качестве дублеров, а как консультанты, чтобы контролировать работу актеров. В какой-то момент Сандра немного перестаралась и слишком сильно пнула коллегу по ноге, когда он сказал, что ее героиня должна будет участвовать в конкурсе купальников.
- Обычно на грим актрисы для роли Грейси уходило не более 30 минут, а чтобы ее преобразить, гримерам потребовалось 2,5 часа.
- Кстати, большую часть фильма Сандра Буллок носит парик.
- Актриса призналась, что съемки в сценах конкурса красоты оказались для нее более трудными, чем боевые. В интервью она сказала: «Самое сложное для меня — это ходить и разговаривать с накладной грудью на 6-дюймовых каблуках-шпильках».
- Сама Буллок не хотела, чтобы в итоговую версию комедии попал конкурс купальников, и всячески этому сопротивлялась. По ее мнению, сотрудница ФБР не должна быть в столь идеальной форме, чтобы ее можно было выводить на сцену в таком виде. Однако в итоге актрисе все же пришлось уступить.
- У гримеров была непростая задача — сделать так, чтобы Сандра выглядела не очень привлекательной в первой трети фильма. Этого удалось добиться при помощи макияжа, прически, освещения, а также игры актрисы.
- На премьере фильма Сандра Буллок, как и ее персонаж, споткнулась и упала, когда выходила из авто. Многие решили, что это был рекламный ход.
- Характерный смех героини Буллок не был прописан в сценарии. Просто во время ужина с режиссером актриса случайно подхрюкнула от смеха, и он попросил ее сделать так же во время съемок.
- Большинство зрителей конкурса красоты — картонные вырезки.
- Сцена, в которой Грейси насмехается над Эриком и поет ему песню о том, как он хочет ее поцеловать, была полностью сымпровизирована Сандрой Буллок.
Mamma Mia!
- Мерил Стрип еще в детстве брала уроки оперного пения, а повзрослев, она несколько раз сама исполняла песни в своих фильмах. Так что она с радостью согласилась принять участие в проекте. Тем более что актриса была поклонницей бродвейского шоу «Mamma Mia!»
- Пирс Броснан понятия не имел, о чем будет мюзикл, когда согласился принять в нем участие. Продюсеры лишь сообщили ему, что он будет сниматься в Греции и что в главной роли будет Мерил Стрип. Тогда Броснан сказал, что он согласен на любой проект, если в нем будет играть Стрип. Он назвал ее «той роскошной блондинкой, которую он ужасно полюбил со времен Драматической школы».
- Чтобы записать песню «The Winner Takes It All», Мерил Стрип отправилась в Стокгольм. Песня была записана за один дубль. Бенни Андерссон, бывший участник группы ABBA и соавтор песен, назвал актрису «чудом».
- Все актеры пели в мюзикле своими голосами.
- На роль Донны Шеридан, кроме Мерил Стрип, также претендовали Оливия Ньютон-Джон и Мишель Пфайффер. А роль Софи, которую в итоге сыграла Аманда Сейфрид, могла достаться Мэнди Мур, Аманде Байнс или Рейчел Макадамс.
- Роль подруги Донны — Тани могла достаться Шер. Певице очень понравилась эта идея, но у нее уже были расписаны гастрольные туры. Поэтому она появилась только во 2-й части картины, сыграв маму Донны.
- В начале фильма на яхте героя Стеллана Скарсгарда можно заметить шведский флаг. Это отсылка к тому, что сам актер, как и группа ABBA, родом из Швеции.
- Название мюзикла имеет итальянское происхождение, действие происходит в Греции, песни написаны шведами, а актеры говорят и поют на английском языке.
- Во время исполнения песни «Dancing Queen» в фильме появляется участник группы АВВА Бенни Андерссон. А в финале картины, когда звучит композиция «Waterloo», в компании греческих богов можно заметить еще одного музыканта из легендарной шведской четверки — Бьорна Ульвеуса.
Бьорн Ульвеус — второй справа.
- На премьеру мюзикла в Швеции 4 июля 2008 года пришли все музыканты группы АВВА.
А вы любите пересматривать какие-то старые фильмы?
Фото на превью Pride & Prejudice / Universal Pictures
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