40+ интригующих фактов о женских фильмах, которые мы засмотрели в свое время до дыр

Фильм, который в итоге выходит на экран, — это идеально выстроенное произведение. Однако порой за пределами съемочной площадки происходят куда более захватывающие, чем события кинокартины, вещи: начиная от подбора актеров и заканчивая импровизированными сценами. И многие интересные моменты оказываются скрытыми от глаз зрителей, что, наверное, не очень справедливо. Согласитесь, всегда приятно узнать некоторые детали такого магического процесса, как кинопроизводство.