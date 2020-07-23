40+ сценарных клише, которые вызывают мгновенный приступ боли не только у зрителей, но и у голливудских экспертов

Нетрудно догадаться, что ежедневно продюсерам Голливуда присылают сотни самых разнообразных сценариев. Для их вычитки существуют специальные люди — ридеры. Именно они решают, какой текст взять в работу, а какой забыть как страшный сон. Однажды создателю сценарного сообщества «Черный лист» пришла идея составить список киноштампов, которые больше всего раздражают ридеров. Также он предложил всем желающим дополнить его своими примерами.

Мы в AdMe.ru, конечно, понимаем, что невозможно все время придумывать новые заходы и сюжетные повороты. Но все-таки мы не смогли проигнорировать мнение киноэкспертов и не дополнить список своими наблюдениями. А в конце статьи есть бонус, который наверняка найдет отклик в душе каждого киномана.

Огромное количество ромкомов начинается с того, что главного героя сначала бросают, а потом увольняют или увольняют, а потом бросают.

Но все-таки приз за самое банальное начало фильма получает сцена, в которой персонаж просыпается от звонка будильника.

Чтобы показать зрителям, что герой сомневается в браке, он начинает крутить свое обручальное кольцо на пальце.

Чуть ли не в каждом боевике обязательно появляется девушка ростом 165 см и весом 55 кг, которая раскидывает толпы огромных мужиков под 100 кг.

Если у героя выдался плохой день, нам непременно покажут сцену принятия «посттравматического душа», где человек пытается яростно «смыть стресс этого дня».

Вместо того чтобы бежать от преследователя на улицу, герой мчится вверх, например на 2-й этаж.

Универсальный финал любого ромкома или мелодрамы — сцена после основного действия, где героиня «неожиданно» оказывается беременной.

Чтобы распутать преступление, главный персонаж собирает фотографии и вырезки из газет, развешивает их на стене, а потом стоит около нее часами как вкопанный. Пожалуйста, не надо коллажей на стене! Придумайте что-нибудь более оригинальное, чтобы показать, как герой пытается собрать свои мысли воедино.

Еще один распространенный прием — начальная сцена с автомобильной аварией или убийством без какого-либо контекста. Режиссер хочет подразнить зрителя яркими кадрами, но это получается неэффективно, поскольку не раскрывается ключевой конфликт.

Если надо показать нарастающее напряжение, можно не заморачиваться и прибегнуть к помощи тикающей бомбы замедленного действия.

Когда взволнованный персонаж появляется в дверях и говорит: «Тебе нужно на это взглянуть», все остальные так поражены, что немедленно идут за ним и не задают никаких вопросов.

Герой долго готовит и репетирует речь, но во время выступления решает говорить от всего сердца.

Особенно трогательные речи получаются у умирающих людей. Причем им всегда хватает времени сказать нечто важное перед тем, как они скончаются.

Мужчины постоянно жалуются на отношения с женой или подругой барменше, которая наливает им напитки бесплатно, потому что отлично их понимает.

Зачем вставлять флешбэки, которые показывают зрителю то, что уже было сказано, и не добавляют никакой новой информации?

Почему-то режиссеры очень любят снимать сцены, которые происходят в стриптиз-клубах, хотя герои могли бы встретиться где угодно.

Много ли на свете гениев, которые одинаково хороши во многих сферах? Наверное, не очень. А вот в кино такие мастера на все руки сплошь и рядом. Скажем, доктор Хаус не только гениальный врач, но и музыкант, полиглот и повар.

Пожилые мужчины, как правило, умирают от сердечных приступов, а леди в возрасте — во сне.

У девушек всегда найдется бывший парень, который может починить машину.

Шпионы и секретные агенты тщательно скрывают свой род деятельности, но при этом водят самые дорогие автомобили, живут в лучших отелях и одеваются с иголочки.

Агенты ФБР всегда прилетают на вертолете, независимо от того, откуда им нужно было прибыть.

Из двух напарников-полицейских только у одного все в порядке с личной жизнью, а второй обязательно окажется одиноким.

А еще полицейские-напарники обязаны соблюдать следующую схему: один болтун, другой молчун; один крутой, а второй максимально нелепый.

Чтобы показать, что героиня пережила душевную драму, сценаристы добавляют эпизод, где она делает себе новую стрижку. Желательно покороче.

Чтобы до смерти напугать и персонажа, и зрителей, режиссеры прибегают к приему под названием «это просто кот». Сначала играет зловещая музыка, потом мы слышим таинственные звуки, а когда напряжение достигло пика, внезапно оказывается, что это была обычная кошка, которая выпрыгивает ниоткуда.

Когда вы видите, как герой хоррора открывает зеркальную дверцу, в 99 % случаев в отражении будет нечто ужасное, когда дверь закроется.

Перед тем как произойдет что-то неприятное, кто-нибудь обязательно скажет: «У меня плохое предчувствие». Дело в том, что в большинстве случаев нет никаких причин говорить это.

Если главный герой оказывается раненым, то в 9 из 10 случаев повреждено будет плечо. Может быть, сценаристы полагают, что это место наиболее безопасно, но это не так. Здесь есть плечевая и подключичная артерии, и попадание пули в любую из них может привести к серьезной кровопотере.

Если по сюжету надо подчеркнуть, что кто-то из персонажей ботаник, то скорее всего он будет фанатом «Звездных войн» или «Игры престолов». И это довольно странно, ведь у этих фильмов миллионы поклонников во всем мире.

Кашель непременно указывает на неизлечимую болезнь. Вот чихание означает «у меня простуда», а кашель — это катастрофа.

Внутри горящего здания будет много огня, но мы не увидим черного дыма. Там может быть немного белого дыма, но он не помешает герою заметить того, кого ему нужно спасти.

Чтобы признаться в любви, парню необходим эпический романтичный жест: грандиозный флешмоб, песня перед всем стадионом и так далее. Главное, чтобы народу вокруг было побольше, тогда у девушки просто не будет шанса сказать «нет».

После завершения неудачных отношений героям ромкомов непременно нужно переехать в другой город или отправиться в далекое путешествие.

Влюбленные целуются утром, едва проснувшись, и их совсем не смущает, что они даже не почистили зубы.

Часто в фильмах дети намного умнее взрослых. Они дают не по годам мудрые советы, могут взламывать компьютерные сети и знают, как расправиться с монстрами. Они не могут только одолеть школьных хулиганов.

Если в комедии есть пухлый и немного нелепый персонаж или подросток, то он будет думать только о девушках.

Автомобили всегда взрываются после падения с обрыва. Иногда даже до того, как они упали на землю.

Если убийца преследует хорошего парня на железнодорожной станции или в метро, то положительный герой успеет запрыгнуть в уходящий поезд, а плохой парень опоздает на долю секунды и будет с ненавистью смотреть вслед жертве.

Первый день на работе никогда и ни у кого не проходит гладко.

Если у главного героя есть бар или ресторан, он непременно будет на грани разорения и его придется спасать.

В комедиях у главной героини обязательно есть толпа приспешниц, которые во всем ей потакают и ведут себя скорее как слуги, чем как друзья.

Несмотря на то, что первое правило журналистской этики гласит: «Нельзя заводить романтических отношений с героями публикаций», в кино этим принципом постоянно пренебрегают.

Почему-то у всех успешных женщин в фильмах либо вообще нет времени на личную жизнь, либо она трещит по швам.

Чтобы познакомиться с хорошим парнем, героине надо пойти по магазинам и приодеться. Поэтому в примерочных она будет надевать на себя максимально нелепые и неподходящие наряды. И это очень непродуктивная трата экранного времени.

Бонус: кинофразы, которые уже набили оскомину

Ты думаешь о том же, о чем и я?

Ты в порядке?

Они позади меня, не так ли?

Не вздумай умирать у меня на руках!

Скажи, ты сейчас сидишь?

Скажите моей жене и детям, что я люблю их!

Прикрой меня, я пошел.

У нас гости!

Я просто делаю свою работу.

Мне всегда хотелось это сказать.

Как он? — Он будет жить.

Что бы вы ни делали, их не остановить.

Оставь их, они уже мертвы.

Я слишком стар для этой фигни.

Ты никогда не возьмешь меня живым.

Погоди! Я могу объяснить, это не то, что ты подумал.

Ты выглядишь так, как будто встретил призрака.

Не звони нам, мы сами позвоним.

Заткнись и поцелуй меня.