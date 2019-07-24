40 нескучных фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми, пока не кончились каникулы

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Больше половины летних каникул, увы, позади. Многие взрослые уже успели со своими отпрысками дружно позагорать на пляже, совместными усилиями одолеть список школьной литературы и похрустеть редиской на даче. Однако есть еще один способ увлекательно провести время всем вместе — мы имеем в виду просмотр кино. Но не простого, а такого, которое увлечет ребенка и не заставит взрослого скучать.

AdMe.ru составил список лент с интересными и добрыми сюжетами, чтобы вы могли устраивать семейные кинопросмотры в каждый оставшийся вечер лета.

А помните, какой фильм больше всего в детстве любили вы?

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