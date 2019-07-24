40 нескучных фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми, пока не кончились каникулы
Больше половины летних каникул, увы, позади. Многие взрослые уже успели со своими отпрысками дружно позагорать на пляже, совместными усилиями одолеть список школьной литературы и похрустеть редиской на даче. Однако есть еще один способ увлекательно провести время всем вместе — мы имеем в виду просмотр кино. Но не простого, а такого, которое увлечет ребенка и не заставит взрослого скучать.
AdMe.ru составил список лент с интересными и добрыми сюжетами, чтобы вы могли устраивать семейные кинопросмотры в каждый оставшийся вечер лета.
- Миа и белый лев (6+)
- Чемпион (0+)
- Альдабра. Путешествие к таинственному острову (документальный, 6+)
- Сказки на ночь (12+)
- Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день (6+)
- Кристофер Робин (6+)
- Твое имя (мультипликационный, 12+)
- 5 сантиметров в секунду (мультипликационный, 12+)
- Хулиганские сказки (мультипликационный, 6+)
- Белль и Себастьян (6+)
- Книга джунглей (12+)
- Матильда (12+)
- Дамбо (6+)
- Тигриный хвост (0+)
- Королевство полной луны (12+)
- Инопланетянин (6+)
- Арло, говорящий поросенок (0+)
- Собачья жизнь (6+)
- Хранитель времени (6+)
- Большой и добрый великан (12+)
- Спайдервик: Хроники (12+)
- Там, где живут чудовища (0+)
- Пит и его дракон (6+)
- Щелкунчик и 4 королевства (6+)
- Освободите Вилли (6+)
- Таинственный сад (12+)
- Мой домашний динозавр (12+)
- Как прогулять школу с пользой (6+)
- Чудо (12+)
- Золушка (6+)
- Ловушка для родителей (12+)
- Ужасный Генри (0+)
- Мы купили зоопарк (12+)
- Аксель (6+)
- Дети шпионов (6+)
- Тим Талер, или Проданный смех (6+)
- Мост в Терабитию (0+)
- Эспен в Королевстве троллей (6+)
- Джим Пуговка и машинист Лукас (6+)
- Излом времени (6+)
А помните, какой фильм больше всего в детстве любили вы?