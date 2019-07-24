40 нескучных фильмов, которые можно посмотреть вместе с детьми, пока не кончились каникулы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Больше половины летних каникул, увы, позади. Многие взрослые уже успели со своими отпрысками дружно позагорать на пляже, совместными усилиями одолеть список школьной литературы и похрустеть редиской на даче. Однако есть еще один способ увлекательно провести время всем вместе — мы имеем в виду просмотр кино. Но не простого, а такого, которое увлечет ребенка и не заставит взрослого скучать.