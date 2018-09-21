20+ звезд, которые могли бы сыграть друг друга без грима

Некоторые звезды необъяснимо похожи друг на друга. Что это: совпадение, установившиеся стандарты или любовь зрителей к определенным типажам? Этого мы не знаем, поэтому предлагаем вместе удивиться сходству некоторых знаменитостей.

Составляя эту подборку, мы в AdMe.ru порой просто не верили своим глазам. Особенно когда выяснили, что двойником может быть не только человек.

1. Клинт Иствуд и Тэрон Эджертон

2. Хелен Хант и Джоди Фостер

3. Нина Добрев и Виктория Джастис

4. Стив Бушеми и Билл Скарсгорд

5. Кортни Кокс и Эванджелин Лилли

6. Том Хиддлстон и Джей Джей Филд

7. Хелена Кристенсен и Камерон Диас

8. Миша Бартон и Элайджа Вуд

9. Маккена Хеллам и Эзра Миллер

10. Зак Брафф и Дэкс Шепард

11. Джемма Уорд и Аманда Сейфрид

12. Роберт Редфорд и Брэд Питт

© Eastnews   © Eastnews  

13. Марк Хэмилл и Наташа Гусева

Бонус: Памела Андерсон и невеста Чаки Тиффани

Какая пара показалась вам самой похожей?

Фото на превью Rondo Productions, billskarsgard_ / Instagram

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6 Комментарии
  • 21 сентября 2018
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  • 14720

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