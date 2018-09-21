20+ звезд, которые могли бы сыграть друг друга без грима
Некоторые звезды необъяснимо похожи друг на друга. Что это: совпадение, установившиеся стандарты или любовь зрителей к определенным типажам? Этого мы не знаем, поэтому предлагаем вместе удивиться сходству некоторых знаменитостей.
Составляя эту подборку, мы в AdMe.ru порой просто не верили своим глазам. Особенно когда выяснили, что двойником может быть не только человек.
1. Клинт Иствуд и Тэрон Эджертон
2. Хелен Хант и Джоди Фостер
3. Нина Добрев и Виктория Джастис
4. Стив Бушеми и Билл Скарсгорд
5. Кортни Кокс и Эванджелин Лилли
6. Том Хиддлстон и Джей Джей Филд
7. Хелена Кристенсен и Камерон Диас
8. Миша Бартон и Элайджа Вуд
9. Маккена Хеллам и Эзра Миллер
10. Зак Брафф и Дэкс Шепард
11. Джемма Уорд и Аманда Сейфрид
12. Роберт Редфорд и Брэд Питт
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13. Марк Хэмилл и Наташа Гусева
Бонус: Памела Андерсон и невеста Чаки Тиффани
Какая пара показалась вам самой похожей?
Фото на превью Rondo Productions, billskarsgard_ / Instagram