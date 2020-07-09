25 фактов о Томе Хэнксе, который не утратил добродушие и порядочность за 40 лет работы в Голливуде

Тома Хэнкса любят многие. Не только за его харизму, но и за добродушный нрав и порядочность. Его считают одним из наиболее милых парней Голливуда, его гонорары колоссальны, однако судьба не всегда была к нему благосклонна.

AdMe.ru тщательно изучил биографию этого талантливого актера и выбрал из нее по-настоящему любопытные факты. А в конце статьи мы приготовили для вас бонус: маленькое, но веское доказательство того, что более открытой и веселой знаменитости, чем Том Хэнкс, Голливуд еще не видел.

В детстве Хэнкс, по его словам, был жутко застенчивым ребенком.

Когда Тому было 5 лет, его родители развелись, и он остался с отцом. Поскольку его отец Амос был поваром и часто переезжал с места на место, за 5 лет Тому и его брату c сестрой пришлось сменить 10 домов, и они почти не видели матери. Нередко дети оставались в одиночестве и голодными до 23:00 в грязной съемной квартире, пока папа не возвращался домой с работы.

Впрочем, благодаря этому они вскоре сами научились готовить, в основном томатный суп и замороженный горошек. Родителям Тома понадобилось пройти через 5 браков, прежде чем они смогли обрести свое счастье. К тому времени дети уже давно покинули родительский дом.

Однако некоторые моменты, например посещение праздника в честь дня рождения мамы, делали Тома по-настоящему счастливым.

Том Хэнкс и его мама в молодости.

Чтобы иметь хоть какой-то заработок, подростком Том устроился продавать арахис и попкорн на стадионе в Окленде. А карьеру, как и многие другие актеры, он начал с малобюджетного фильма ужасов «Он знает, что вы одни» (1980).

В юности он также работал носильщиком в отеле. Среди знаменитостей, которых он встречал за время работы, была певица Шер — ей Том нес сумки, актер Сидни Пуатье, которого он отвозил в аэропорт, и даже Элвис Пресли, отдыхавший у бассейна с обнаженными красавицами.

Том Хэнкс всегда был очарован космосом и даже хотел быть космонавтом. В детстве он строил модели ракет и обожал смотреть трансляции космических полетов. Он стал продюсером 12-серийного фильма «С Земли на Луну» (1998) и сопродюсером документального фильма о первых людях на Луне.

А в личной жизни он сначала пошел по стопам родителей. Чтобы преодолеть тяготившее его одиночество, он заключил брак с актрисой Самантой Льюис. У них родились 2 детей, но отношения не сложились, и пара развелась. Тем не менее они расстались друзьями.

Лишь с актрисой Ритой Уилсон, с которой актер познакомился на съемках сериала «Закадычные друзья» (1980), Том смог полностью раскрыться. Их роман завязался во время съемок фильма «Волонтеры», и, женившись на ней, он получил не только любящую женщину, но и лучшего друга более чем на 30 лет.

Актер уже более 40 лет коллекционирует пишущие машинки. Это хобби вдохновило его на написание научно-фантастического рассказа, который был опубликован в журнале NewYorker.

Любопытно, что Том Хэнкс не считал себя актером до 1988 года, когда он был номинирован на «Оскар» за роль мальчишки, переселившегося в тело 30-летнего мужчины, в фильме «Большой». До этого Хэнкс думал, что он просто комедийный исполнитель. Лишь после номинации, по его словам, он начал выбирать более серьезные роли, что и привело его к успеху.

Однажды Том проехался на своем автомобиле, прикрепив к капоту клейкой лентой только что полученную за продюсерскую работу статуэтку «Эмми». Так он пытался сделать из своей машины подобие Rolls-Royce.

Во время церемонии вручения Tony Awards 2013, в то время как остальные знаменитости позировали для фотографов, Том Хэнкс фотографировал свою жену.

А истории его встреч с фанатами достойны отдельной книги. Вот лишь некоторые из них. Однажды Том Хэнкс встретил на заправке супружескую пару, которая пожаловалась, что недавно они посмотрели в кинотеатре фильм «Ларри Краун», и он их разочаровал. Мужчина прямо сказал актеру, что фильм был плох, а женщина попыталась смягчить прямолинейность своего партнера, пояснив, что они просто ждали намного большего от своего любимого актера. Недолго думая Хэнкс вытащил из кармана $ 25 и вернул им за билеты.

«Когда я писала для журнала, меня часто отправляли на красную дорожку с диктофоном. Я чувствовала себя идиоткой среди кучи репортеров с камерами. Немногие звезды, проходя мимо, останавливались, чтобы поговорить со мной. И лишь Том Хэнкс целенаправленно завернул ко мне, поддержал и ответил на пару моих ужасных вопросов». © meganmarielynn / Twitter

«Родные приехали ко мне в Лос-Анджелес. Взял их в турне по домам знаменитостей. И вот стоим, фотографируем знак Голливуда, и тут кто-то подъезжает, опускает окно и говорит: „Что, ребят, звезд сегодня видели?“ Оборачиваемся — Том Хэнкс». © Coastal__Eddy / Twitter

В перерыве между съемками «Изгоя» Том Хэнкс решил вместе со Стивеном Спилбергом заняться телесериалом «Братья по оружию» (2001) о ветеранах Второй мировой войны. Вместе они решили найти подходящее место для съемок. Когда они исследовали старый бункер в Германии, прогнившие полы надломились, Хэнкс провалился под них, вывихнул себе плечо и на целых 6 недель выбыл из процесса съемок.

Актер любит помогать людям. В своем Twitter он регулярно размещает фото обнаруженных им перчаток, туфель, детских шапочек и прочих вещей, чтобы они вернулись к своим владельцам. Однажды таким образом актер даже вернул девушке ее студенческий билет.

Хэнкс 2 года подряд получал «Оскар» за лучшую мужскую роль: вначале за фильм «Филадельфия» (1993), а затем за ленту «Форрест Гамп» (1994).

С декабря 2019 года Том Хэнкс является гражданином Греции. Его жена Рита Уилсон — гречанка по линии матери. Женившись на ней, актер не только начал проводить большую часть лета на местных островах, но и принял веру супруги.

Сам Том Хэнкс наполовину португалец: его отец имел английские корни, а мать происходила из португальской семьи.

Чтобы повысить свою продуктивность, Том практикует медитацию.

Для роли в «Изгое» актер набрал, а затем сбросил 25 кг. А для роли в фильме о бейсболе «Их собственная лига» поправился на 13 кг. В последнем деле актеру помог соседний магазин мороженого. А для фильма «Филадельфия» он сбросил такое же количество килограммов. Однако неправильное питание и резкие колебания веса пошатнули здоровье актера и стали одной из причин развития диабета.

За свою работу по озвучке ковбоя Вуди в «Истории игрушек» Том Хэнкс вошел в число 5 анимационных актеров по версии Forbes, которые сделали мультфильмы кассовыми.

За 25 лет озвучивания Вуди Хэнкс настолько свыкся со своим персонажем, что на премьере начистил ему жетон шерифа и даже в шутку высморкал нос.

Бонус

«Мой отец и Том Хэнкс в 60-е и в 90-е годы».

Том Хэнкс позирует с фанатом.