25 актеров, которых мы не узнали в их первых фильмах (Мила Кунис в роли Джиа — меньшая из неожиданностей)
«Знакомое лицо...» — фраза, которая каждому приходила в голову хотя бы раз в процессе просмотра какого-нибудь фильма. А после неожиданно для себя вы узнаете, что эта красивая женщина из фильма — та самая девочка, которая исполняла мрачные роли в триллерах лет 10 назад. Бывает и наоборот, когда вы не представляете, как мог бы выглядеть молодой Гэндальф, а потом видите клип Pet Shop Boys с участием молодого Иэна Маккеллена.
AdMe.ru предлагает посмотреть на любимых актеров, чьи образы в первых ролях кардинально отличаются от привычных.
25. Мишель Трахтенберг
- Сериал: «Баффи — истребительница вампиров», 5-й сезон, 2000.
- Роль: Дон Саммерс.
24. Дакота Фэннинг
- Фильм: «Гнев», 2004.
- Роль: Лупита Рамос.
23. Рассел Кроу
- Фильм: «Доказательство», 1991.
- Роль: Энди.
22. Дженнифер Гарнер
- Сериал: «Шпионка», 2001.
- Роль: Сидни Бристоу.
21. Иэн Маккеллен
- Фильм: «Прикосновение любви», 1969.
- Роль: Джордж Мэтьюс.
20. Элизабет Беркли
- Фильм: «Шоугелз», 1995.
- Роль: Номи Мэлоун.
19. Роберт Дауни — младший
- Фильм: «Ох уж эта наука!», 1985.
- Роль: Йен.
18. Элисон Ханниган
- Фильм: «Американский пирог», 1999.
- Роль: Мишель Флаэрти.
17. Ева Грин
- Фильм: «Царство небесное», 2005.
- Роль: Сибилла.
16. Вуди Харрельсон
- Сериал: «Чирс», 1982.
- Роль: Вуди Бойд.
15. Люси Лью
- Фильм: «Убить Билла», 2003.
- Роль: О-Рен Ишии.
14. Хью Грант
- Фильм: «Логово белого червя», 1988.
- Роль: лорд Джеймс Д’Эмптон.
13. Элиза Душку
- Фильм: «Поворот не туда», 2003.
- Роль: Джесси.
12. Николь Кидман
- Фильм: «Мертвый штиль», 1989.
- Роль: Рэй Инграм.
11. Лиам Нисон
- Фильм: «Миссия», 1986.
- Роль: Филдинг.
10. Скарлетт Йоханссон
- Фильм: «Если Люси упадет», 1996.
- Роль: Эмили.
9. Тиль Швайгер
- Фильм: «Рискованные гонки», 1991.
- Роль: Берти.
8. Кейт Бекинсейл
- Фильм: «Фламандская доска», 1994.
- Роль: Джулия.
7. Джереми Реннер
- Фильм: «Большое путешествие», 1995.
- Роль: Марк Дагз д’Агастино.
6. Мила Кунис
- Фильм: «Джиа», 1998.
- Роль: Джиа в возрасте 11 лет.
5. Уиллем Дефо
- Фильм: «Улицы в огне», 1984.
- Роль: Рэйвен Шэдок.
4. Милла Йовович
- Фильм: «Возвращение в Голубую лагуну», 1991.
- Роль: Лилли Харгрейв.
3. Эдвард Нортон
- Фильм: «Первобытный страх», 1996.
- Роль: Аарон Стэмплер.
2. Дженнифер Коннелли
- Фильм: «Феномен», 1984.
- Роль: Дженнифер Корвино.
1. Адам Сэндлер
- Фильм: «Пустоголовые», 1994.
- Роль: Пип.
Фото на превью Showgirls / Carolco Pictures Inc., Invision / East News