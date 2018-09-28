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«Знакомое лицо...» — фраза, которая каждому приходила в голову хотя бы раз в процессе просмотра какого-нибудь фильма. А после неожиданно для себя вы узнаете, что эта красивая женщина из фильма — та самая девочка, которая исполняла мрачные роли в триллерах лет 10 назад. Бывает и наоборот, когда вы не представляете, как мог бы выглядеть молодой Гэндальф, а потом видите клип Pet Shop Boys с участием молодого Иэна Маккеллена.