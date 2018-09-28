25 актеров, которых мы не узнали в их первых фильмах (Мила Кунис в роли Джиа — меньшая из неожиданностей)

«Знакомое лицо...» — фраза, которая каждому приходила в голову хотя бы раз в процессе просмотра какого-нибудь фильма. А после неожиданно для себя вы узнаете, что эта красивая женщина из фильма — та самая девочка, которая исполняла мрачные роли в триллерах лет 10 назад. Бывает и наоборот, когда вы не представляете, как мог бы выглядеть молодой Гэндальф, а потом видите клип Pet Shop Boys с участием молодого Иэна Маккеллена.

AdMe.ru предлагает посмотреть на любимых актеров, чьи образы в первых ролях кардинально отличаются от привычных.

25. Мишель Трахтенберг

  • Сериал: «Баффи — истребительница вампиров», 5-й сезон, 2000.
  • Роль: Дон Саммерс.

24. Дакота Фэннинг

  • Фильм: «Гнев», 2004.
  • Роль: Лупита Рамос.

23. Рассел Кроу

  • Фильм: «Доказательство», 1991.
  • Роль: Энди.

22. Дженнифер Гарнер

  • Сериал: «Шпионка», 2001.
  • Роль: Сидни Бристоу.

21. Иэн Маккеллен

  • Фильм: «Прикосновение любви», 1969.
  • Роль: Джордж Мэтьюс.

20. Элизабет Беркли

  • Фильм: «Шоугелз», 1995.
  • Роль: Номи Мэлоун.

19. Роберт Дауни — младший

  • Фильм: «Ох уж эта наука!», 1985.
  • Роль: Йен.

18. Элисон Ханниган

  • Фильм: «Американский пирог», 1999.
  • Роль: Мишель Флаэрти.

17. Ева Грин

  • Фильм: «Царство небесное», 2005.
  • Роль: Сибилла.

16. Вуди Харрельсон

  • Сериал: «Чирс», 1982.
  • Роль: Вуди Бойд.

15. Люси Лью

  • Фильм: «Убить Билла», 2003.
  • Роль: О-Рен Ишии.

14. Хью Грант

  • Фильм: «Логово белого червя», 1988.
  • Роль: лорд Джеймс Д’Эмптон.

13. Элиза Душку

  • Фильм: «Поворот не туда», 2003.
  • Роль: Джесси.

12. Николь Кидман

  • Фильм: «Мертвый штиль», 1989.
  • Роль: Рэй Инграм.

11. Лиам Нисон

  • Фильм: «Миссия», 1986.
  • Роль: Филдинг.

10. Скарлетт Йоханссон

  • Фильм: «Если Люси упадет», 1996.
  • Роль: Эмили.

9. Тиль Швайгер

  • Фильм: «Рискованные гонки», 1991.
  • Роль: Берти.

8. Кейт Бекинсейл

  • Фильм: «Фламандская доска», 1994.
  • Роль: Джулия.

7. Джереми Реннер

  • Фильм: «Большое путешествие», 1995.
  • Роль: Марк Дагз д’Агастино.

6. Мила Кунис

  • Фильм: «Джиа», 1998.
  • Роль: Джиа в возрасте 11 лет.

5. Уиллем Дефо

  • Фильм: «Улицы в огне», 1984.
  • Роль: Рэйвен Шэдок.

4. Милла Йовович

  • Фильм: «Возвращение в Голубую лагуну», 1991.
  • Роль: Лилли Харгрейв.

3. Эдвард Нортон

  • Фильм: «Первобытный страх», 1996.
  • Роль: Аарон Стэмплер.

2. Дженнифер Коннелли

  • Фильм: «Феномен», 1984.
  • Роль: Дженнифер Корвино.

1. Адам Сэндлер

  • Фильм: «Пустоголовые», 1994.
  • Роль: Пип.
5 На склад!
4 Комментарии
  • 28 сентября 2018
  • 4
  • 14679

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