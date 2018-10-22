22 секрета о том, как снимались наши любимые фильмы

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Многие из нас готовы пересматривать старые добрые советские фильмы снова и снова, но далеко не все знают, как создавались эти шедевры. Детали кинопроизводства создатели раскрывали постепенно, и о некоторых мы даже и не подозревали.