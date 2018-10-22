22 секрета о том, как снимались наши любимые фильмы
Многие из нас готовы пересматривать старые добрые советские фильмы снова и снова, но далеко не все знают, как создавались эти шедевры. Детали кинопроизводства создатели раскрывали постепенно, и о некоторых мы даже и не подозревали.
AdMe.ru собрал несколько любопытных историй, случившихся во время съемок всенародно любимых картин.
Ирония судьбы, или С легким паром!
- Режиссер Эльдар Рязанов во многих своих фильмах играл эпизодические роли. В «Иронии» он исполнил роль пассажира в самолете, на плечо которого то и дело заваливался спящий Лукашин. Впоследствии режиссер рассказал, что расстроился, когда при просмотре эпизода увидел, как сквозь его шевелюру виднеется лысина.
- Помните знаменитые фразы Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, тепленькая пошла»? Изначально их не было в сценарии — их придумал исполнитель роли Юрий Яковлев. Говорят, рыба и правда была так себе, а в павильоне «Мосфильма», где шли съемки, горячая вода была редкостью.
- Лукашин выбрасывает фотографию Ипполита в окно, а позднее Надя поднимает ее из сугроба. Здесь спрятан киноляп с подвохом: в окно летит фотография Юрия Яковлева, а поднимает Надя уже снимок Олега Басилашвили. Изначально именно он должен был сыграть Ипполита, но в семье актера случилось горе: умер его отец. Басилашвили не смог сыграть в фильме, и его заменили Юрием Яковлевым, но все-таки актер попал на несколько секунд в кадр, хоть и только на фотографии.
- Женю Лукашина могли сыграть Андрей Миронов, Олег Даль и Петр Вельяминов, а Надю — Светлана Немоляева, Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих. Кстати, Лия Ахеджакова изначально отказывалась от роли подружки главной героини, посчитав, что это слишком небольшой эпизод для нее, но Рязанов смог уговорить актрису фразой «Лучше сняться в маленькой роли у большого режиссера, чем в большой у маленького».
Любовь и голуби
- Главная героиня фильма Надежда — женщина средних лет, а ее соседка баба Шура — старушка-пенсионерка. В действительности актрисе Наталье Теняковой, сыгравшей бабу Шуру, на момент съемок было всего 40 лет, а актриса Нина Дорошина, исполнившая роль Нади, уже успела отпраздновать 50-летие.
- За основу сюжета взяли реальную историю Василия и Надежды Кузякиных, которые жили в деревне Черемхово Иркутской области, на родине сценариста картины Владимира Гуркина. К слову, Гуркин даже не стал менять имена персонажей. В 2011 году в Черемхово появился памятник: Надежда и Василий сидят на камне, а над ними кружат голуби.
- Режиссер фильма Владимир Меньшов исполнил небольшую роль ведущего. Помните его шикарный чуб? Это парик Людмилы Гурченко, надетый задом наперед. Кстати, ее красный берет появился в картине в последний момент: актриса Нина Дорошина предположила, что в такой эмоциональной сцене обязана что-то выдрать у Раисы Захаровны. Тогда буквально за пару часов и связали этот берет с помпоном.
- Александр Михайлов, исполнивший роль Василия, чуть не погиб во время съемок. Помните эпизод, где он падает из дверей своего дома в костюме и галстуке, а выныривает уже из моря? Во время одного из дублей у актера появились трудности со снятием галстука под водой: его пришлось срочно разрезать, а актер чуть было не утонул. Снимали сцену в Батуми в ноябре, и температура воды была около 15 °С.
Служебный роман
- Рабочее название картины — «Сказка о руководящей Золушке».
- Для создания образа Мымры костюмерам «Мосфильма» пришлось как следует перебрать запасы, чтобы найти самые скучные на свете пиджаки, юбки и плащи. Когда образ был практически готов, все равно казалось, что не хватает какой-то важной детали. Ситуацию спасли очки в роговой оправе, которые из дома принес оператор, взяв их у отца-пенсионера.
- Секретарша Верочка в сценарии была прописана как длинноногая красавица и модница. Актриса Лия Ахеджакова не могла похвастаться высоким ростом, но в остальном на роль она подошла прекрасно. А еще она должна была постоянно ругаться со своим мужем, который все никак не может выбрать между женой и мотоциклом. Но актер Александр Фатюшин заболел и ему пришлось лечь в больницу, поэтому в фильме осталось лишь несколько крошечных эпизодов с его участием. И ругаться супругам пришлось только по телефону.
- Олег Басилашвили долго уговаривал режиссера отдать ему роль Новосельцева: он не хотел играть неприятного Самохвалова. В итоге актер все-таки согласился и в ходе съемок признал, что режиссер верно распределил роли. Басилашвили должен быть водить в кадре машину, но не задалось: один раз он чуть не разбил камеру, а второй раз въехал в киоск.
Бриллиантовая рука
- Поцелуй Лелика и Геши перед отъездом последнего за границу — это отсылка на привычку Брежнева целовать политиков.
- Во время съемок Андрей Миронов много импровизировал. Например, это он придумал жест Геши Козодоева, ставший впоследствии знаменитым, — фирменное и гордое откидывание головы назад.
- Язык контрабандистов, спрятавших бриллианты в гипсе, был «изобретен» чуть ли не на ходу во время съемок. А ругательство «мордюк» было придумано режиссером фильма Леонидом Гайдаем после ссоры с актрисой Нонной Мордюковой.
Москва слезам не верит
- Историю Катерины сценарист картины Валентин Черных буквально срисовал с самого себя. Когда-то он переехал в Москву и с трудом адаптировался, познакомился с девушкой, которая жила в отдельной квартире, в то время как он ютился в комнате общежития. Черных хотел рассказать о комплексе немосквича, а женский образ выбрал, потому как понимал, что так будет интереснее передать всю драму происходящего.
- В успех фильма никто не верил. Вера Алентова, исполнившая главную роль, прочитав сценарий, сказала коротко: «Ну и мура». Но в результате актриса успешно прошла пробы и отлично сыграла роль Катерины, а кинолента получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
- Актер Алексей Баталов, сыгравший в фильме Гошу, после съемок сцены драки попал в больницу. Сцену снимали без дублеров, и на роли хулиганов были приглашены спортсмены-самбисты. Они не рассчитали силы и сильно ударили актера в кадык — пришлось ему какое-то время восстанавливать голос и здоровье.
Чародеи
- Помните знаковый белый костюм Абдулова? Он буквально срисован с костюма Джона Траволты, в котором тот танцевал в культовой ленте «Лихорадка субботнего вечера», вышедшей за пару лет до съемок «Чародеев».
- Крылатую фразу «Ну кто так строит?!» придумал Семен Фарада, после того как действительно заблудился в коридорах телецентра.
Приключения Шерлока Холмса
- Интересна история создания культовой мелодии к фильму. Режиссер сериала Игорь Масленников долгое время не мог объяснить композитору Владимиру Дашкевичу, что он хочет услышать. «Мне нужно что-нибудь имперское», — расплывчато говорил режиссер. Помогла заставка радио «Би-би-си»: режиссер позвонил с напоминанием композитору, включил запись заставки, а Дашкевич тут же стал импровизировать. В ответ он услышал: «Владимир Сергеевич, только ни в коем случае не оставляйте так, вот сейчас возьмите карандаш и запишите, вы ж потом забудете».
- Запоминающиеся диалоги между сэром Генри (Никита Михалков) и Бэрримором (Александр Адабашьян) в «Собаке Баскервилей» придумали сами актеры по ходу съемок. А ту самую легендарную овсянку с удовольствием уплетала вся съемочная группа — ее мастерски варила ассистентка по реквизиту.
- Талант актера Василия Ливанова, исполнившего роль Холмса, был оценен по достоинству: он стал единственным советским актером, награжденным орденом Британской империи. Говорят, сама королева Елизавета II признала, что лучшего Шерлока Холмса и придумать было нельзя.
Какие секреты со съемок советских фильмов знаете вы? Поделитесь в комментариях.