20 знаменитых мужчин, которые стареют, словно хорошее вино

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Некоторые мужчины заставляют нас поверить в то, что они могут контролировать процесс старения, потому что с возрастом они становятся только лучше и желаннее, как хорошее вино. Такие мужчины, как Зак Эфрон и Киану Ривз, совершенно не выглядят на свои годы и заставляют биться чаще сердца женщин во всем мире.