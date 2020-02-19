20 знаменитых мужчин, которые стареют, словно хорошее вино
Некоторые мужчины заставляют нас поверить в то, что они могут контролировать процесс старения, потому что с возрастом они становятся только лучше и желаннее, как хорошее вино. Такие мужчины, как Зак Эфрон и Киану Ривз, совершенно не выглядят на свои годы и заставляют биться чаще сердца женщин во всем мире.
Мы в AdMe.ru уверены, что у них есть доступ к фонтану вечной молодости, и с удовольствием делимся с вами их фотографиями.
1. Зак Эфрон, 32 года
2. Киану Ривз, 55 лет
3. Джефф Голдблюм, 67 лет
4. Пол Радд, 50 лет
5. Дермот Малруни, 55 лет
6. Мэттью Макконахи, 49 лет
7. Кэри Элвес, 57 лет
8. Брэд Питт, 55 лет
9. Дилан Макдермотт, 58 лет
10. Том Круз, 57 лет
11. Дженсен Эклс, 41 год
12. Джонни Депп, 56 лет
13. Хью Джекман, 51 год
14. Дэвид Бекхэм, 44 года
15. Том Харди, 42 года
16. Джейсон Момоа, 40 лет
17. Кристиан Бейл, 45 лет
18. Мадс Миккельсен, 53 года
19. Арнольд Шварценеггер, 72 года
20. Роберт Дауни — младший, 54 года
Кто из этих знаменитостей, по-вашему, самый привлекательный? Кто ваш любимый актер всех времен? Поделитесь с нами своим мнением.