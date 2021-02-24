20+ знаменитостей, которые так сильно похожи, словно их разлучили в детстве
Народная мудрость гласит, что у каждого человека в мире есть двойник, а порой даже не один. Встретить его в обычной жизни довольно трудно, а вот столкнуться с кем-то, кто очень на нас похож, вполне реально. И такие случаи нередко происходят даже со знаменитостями.
Мы в AdMe.ru отыскали 20+ знаменитостей, которые похожи, словно братья и сестры. А многие этого и не замечали.
Кристина Робинсон и Софи Тернер
Карли Клосс и Натали Дормер
Крис Хамфрис и Тейлор Лотнер
Мэдхен Амик и Фиби Тонкин
Дэрил Ханна и Дженнифер Кулидж
Джейсон Биггс и Адам Сэндлер
Рэндалл Текс Кобб и Джон Си Райли
Мэгги Грейс и Мишель Докери
Элизабет Арнуа и Элеонор Томлинсон
Крис Клейн и Киану Ривз
Эмма Макки и Марго Робби
Джин Смарт и Ким Кэттролл
А каких похожих друг на друга звезд замечали вы?
Фото на превью J. Vespa / Contributor / WireImage / Getty Images, Abaca/EAST NEWS
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