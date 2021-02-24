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20+ знаменитостей, которые так сильно похожи, словно их разлучили в детстве

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Народная мудрость гласит, что у каждого человека в мире есть двойник, а порой даже не один. Встретить его в обычной жизни довольно трудно, а вот столкнуться с кем-то, кто очень на нас похож, вполне реально. И такие случаи нередко происходят даже со знаменитостями.

Мы в AdMe.ru отыскали 20+ знаменитостей, которые похожи, словно братья и сестры. А многие этого и не замечали.

Кристина Робинсон и Софи Тернер

Карли Клосс и Натали Дормер

Крис Хамфрис и Тейлор Лотнер

Мэдхен Амик и Фиби Тонкин

Дэрил Ханна и Дженнифер Кулидж

Джейсон Биггс и Адам Сэндлер

Рэндалл Текс Кобб и Джон Си Райли

Мэгги Грейс и Мишель Докери

Элизабет Арнуа и Элеонор Томлинсон

Крис Клейн и Киану Ривз

Эмма Макки и Марго Робби

Джин Смарт и Ким Кэттролл

А каких похожих друг на друга звезд замечали вы?

Фото на превью J. Vespa / Contributor / WireImage / Getty Images, Abaca/EAST NEWS
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