20+ знаменитостей, которые так сильно похожи, словно их разлучили в детстве

Народная мудрость гласит, что у каждого человека в мире есть двойник, а порой даже не один. Встретить его в обычной жизни довольно трудно, а вот столкнуться с кем-то, кто очень на нас похож, вполне реально. И такие случаи нередко происходят даже со знаменитостями.