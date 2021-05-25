20+ гениальных ролей, за которые наши любимые актеры и актрисы получили «Оскар»

Конечно, мы ценим наших любимых актеров и актрис вне зависимости от того, есть у них статуэтка «Оскар» или нет. Более того, часто зрители даже не помнят, за какие именно роли звезды получили заветную награду. Исключение составляют, пожалуй, лишь те случаи, когда актеры ждали свой «Оскар» слишком долго: так, многие знают, что Леонардо Ди Каприо был награжден за игру в фильме «Выживший», а Брэд Питт — за работу в фильме «Однажды в... Голливуде». Но это скорее исключение, чем правило.

Поэтому мы в AdMe.ru решили вспомнить, за какие роли наши любимые актеры и актрисы удостоились «Оскара». И некоторые из этих работ стали для нас настоящим сюрпризом.

1. Кейт Бланшетт — 2 «Оскара»

1. 2005 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Авиатор». Сыграла голливудскую диву Кэтрин Хепберн. 2. 2014 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Жасмин». Сыграла жену разоренного миллионера Жасмин Фрэнсис.

2. Энтони Хопкинс — 2 «Оскара»

1. 1992 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Молчание ягнят». Сыграл бывшего психиатра Ганнибала Лектера. 2. 2021 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Отец». Сыграл пожилого мужчину по имени Энтони, который страдает деменцией.

3. Хилари Суэнк — 2 «Оскара»

1. 2000 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Парни не плачут». Сыграла трансгендерного мужчину Брэндона Тина. Картина была основана на реальных событиях. 2. 2005 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Малышка на миллион». Сыграла бывшую официантку Мэгги Фицджеральд, которая в 31 год решила стать боксером.

4. Сандра Буллок — 1 «Оскар»

2010 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Невидимая сторона». Сыграла женщину по имени Ли Энн Туи, которая взяла под опеку афроамериканского подростка со сложной судьбой. Картина основана на реальных событиях.

5. Риз Уизерспун — 1 «Оскар»

2006 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Переступить черту». Сыграла Джун Картер — вторую жену известного кантри-певца Джонни Кэша. Фильм основан на реальных событиях.

6. Роберт Де Ниро — 2 «Оскара»

1. 1975 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в фильме «Крестный отец — 2». Сыграл будущего главу клана Корлеоне — Вито Корлеоне. 2. 1981 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Бешеный бык». Сыграл известного американского боксера итальянского происхождения, чемпиона мира Джейка Ламотту. Фильм основан на реальных событиях.

7. Натали Портман — 1 «Оскар»

2011 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Черный лебедь». Сыграла балерину Нину Сейерс, которая мечтает о главной партии в балете «Лебединое озеро».

8. Колин Ферт — 1 «Оскар»

2011 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Король говорит!». Сыграл короля Великобритании Георга VI, который пытается избавиться от заикания с помощью логопеда.

9. Мерил Стрип — 3 «Оскара»

1. 1980 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Крамер против Крамера». Сыграла молодую женщину Джоанну Крамер, которая, устав от рутинной семейной жизни, бросает мужа и сына, чтобы «найти себя». 2. 1983 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Выбор Софи». Сыграла полячку Софи Завистовски, которая, пережив трагедию в прошлом, пытается построить новую жизнь в Америке. 3. 2012 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Железная леди». Сыграла премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

10. Хэлли Берри — 1 «Оскар»

2002 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Бал монстров». Сыграла молодую женщину с непростой судьбой — Летицию Масгроув.

11. Николь Кидман — 1 «Оскар»

2003 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Часы». Сыграла известную британскую писательницу Вирджинию Вулф.

12. Том Хэнкс — 2 «Оскара»

1. 1994 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Филадельфия». Сыграл молодого юриста Эндрю Бэккетта, которого несправедливо уволили с работы. В основу сюжета легла реальная история адвоката Джеффри Бауэрса. 2. 1995 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Форрест Гамп». Сыграл главного героя Форреста Гампа, который невольно становится участником важнейших событий американской истории второй половины XX века.

13. Джек Николсон — 3 «Оскара»

1. 1976 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Сыграл преступника Рэндла Патрика Макмерфи, которого перевели из тюрьмы в психиатрическую клинику для экспертизы. 2. 1984 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в фильме «Язык нежности». Сыграл астронавта в отставке Гарретта Бридлава. 3. 1998 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Лучше не бывает». Сыграл Мелвина Юделла — успешного нью-йоркского писателя, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством.

14. Кристоф Вальц — 2 «Оскара»

1. 2010 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в фильме «Бесславные ублюдки». Сыграл штандартенфюрера и полиглота Ганса Ланду. 2. 2013 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в фильме «Джанго освобожденный». Сыграл охотника за головами доктора Кинга Шульца.

15. Мэттью Макконахи — 1 «Оскар»

2014 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Далласский клуб покупателей». Сыграл техасца Рона Вудруфа, ковбоя — участника родео и электрика, которому поставили страшный диагноз. Фильм основан на реальных событиях.

16. Эдди Редмэйн — 1 «Оскар»

2015 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Сыграл английского физика-теоретика, космолога и астрофизика Стивена Хокинга, страдающего боковым амиотрофическим склерозом.

17. Кейси Аффлек — 1 «Оскар»

2017 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Манчестер у моря». Сыграл уборщика Ли Чендлера, который после гибели брата начинает заботиться о его маленьком сыне.

18. Дэниел Дэй-Льюис — 3 «Оскара»

1. 1990 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Моя левая нога». Сыграл ирландского писателя и художника Кристи Брауна, который был рожден с церебральным параличом и мог писать и рисовать лишь пальцами одной ноги. Фильм основан на реальных событиях. 2. 2008 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Нефть». Сыграл калифорнийского предпринимателя и золотодобытчика Дэниела Плейнвью. 3. 2013 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Линкольн». Сыграл 16-го президента США Авраама Линкольна.

19. Гэри Олдмен — 1 «Оскар»

2018 год — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в фильме «Темные времена». Сыграл премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля.

20. Джулия Робертс — 1 «Оскар»

2001 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Эрин Брокович». Сыграла правозащитницу Эрин Брокович, которая боролась за права жителей сообщества Хинкли штата Калифорния против корпорации, загрязнявшей грунтовые воды города. Фильм основан на реальных событиях.

21. Фрэнсис Макдорманд — 3 «Оскара»

1. 1997 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Фарго». Сыграла офицера полиции Мардж Гандерсон. 2. 2018 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Сыграла отчаявшуюся найти справедливость мать. 3. 2021 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Земля кочевников». Сыграла женщину по имени Ферн, которая потеряла работу и отправилась путешествовать по стране на своем фургоне.

22. Кейт Уинслет — 1 «Оскар»

2009 год — «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за игру в фильме «Чтец». Сыграла немку Ханну Шмиц, кондуктора трамвая в провинциальном немецком городе, у которой завязался роман с юным Михаэлем.