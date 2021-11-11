20+ обидных ляпов, которые позволят по-новому взглянуть на любимые советские фильмы

Советское кино — это шикарная атмосфера, запоминающиеся герои и большое количество любопытных деталей. Именно поэтому эти ленты хочется пересматривать снова и снова. Однако, включая в очередной раз отечественный фильм или сериал, некоторые зрители начинают замечать различные ляпы и неточности. Мы считаем, что от подобных недочетов любимые киноленты хуже не становятся. А находить их, пожалуй, очень даже увлекательно.