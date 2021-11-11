20+ обидных ляпов, которые позволят по-новому взглянуть на любимые советские фильмы
Советское кино — это шикарная атмосфера, запоминающиеся герои и большое количество любопытных деталей. Именно поэтому эти ленты хочется пересматривать снова и снова. Однако, включая в очередной раз отечественный фильм или сериал, некоторые зрители начинают замечать различные ляпы и неточности. Мы считаем, что от подобных недочетов любимые киноленты хуже не становятся. А находить их, пожалуй, очень даже увлекательно.
Мы в AdMe.ru пересмотрели любимые советские фильмы и обнаружили ряд киноляпов, которые позволят по-новому взглянуть на данные картины.
- В начале фильма «Приключения Электроника» Сыроежкин спускается по лестнице и пересекается с рыжим мальчиком. А буквально в следующей сцене тот же мальчик, но в другой рубашке встречает приезжающего на велосипеде Электроника.
- Позже, после первой встречи с Сыроежкиным, Электроник пересекается с хулиганом, которого во время стычки раскручивает над собой и бросает на коробки. При этом в самом начале конфликта рядом с парнями никаких коробок не было, зато они стояли вдали, и за ними прятался сам Сыроежкин.
- В телефильме «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц рисует карикатуры и записывает шифровки фломастером, которых в те годы еще попросту не было. Это четко видно по линиям на бумаге: ни ручка, ни карандаш так не пишут.
- Кроме того, Штирлица и Кэт легко бы разоблачил внимательный пограничник. Дело в том, что они носят обручальные кольца на правой руке, тогда как в Германии их принято надевать на левую. В сцене на пограничном пункте это отчетливо видно.
- В сцене из ленты «Джентльмены удачи», где главные герои сушат свою одежду, рядом с героем Георгия Вицина лежит огромный камень. А когда камера переключается, валун куда-то исчезает.
- А в сцене с зарядкой в этой же киноленте и вовсе можно увидеть, как растеклась краска, которой пририсовывали татуировки герою Евгения Леонова.
- В комедии «Покровские ворота» на мотоцикле с коляской, на котором герои катаются по городу, прямо во время поездки появляются дополнительные колеса.
- А нужны эти колеса для того, чтобы коляска могла катиться самостоятельно. Так Людочка и откатилась к Хоботову, который выпал из сиденья на светофоре.
- Когда дядя Вова и Скрипач из фильма «Кин-дза-дза!» впервые оказались на планете Плюк, они заметили, что к ним приближается неизвестный летательный аппарат. Обратите внимание на тени: они располагались перед героями, а когда пепелац приземлился, тени уже оказались за спиной. Вещи тоже переместились, хотя герои стояли на месте и смотрели в одну сторону.
- А в момент разговора тени и вовсе сместились в сторону. И вещи снова лежали позади героев.
- Обратите внимание на камень, который достает из сумки герой Андрея Миронова в фильме «Бриллиантовая рука». Он светлый и гладкий. А при смене плана камень меняет форму: теперь он темный и с заметными неровностями.
- Перед исполнением песни «Остров невезения» герой Миронова забирает гитару из рук персонажа Никулина. А в следующем кадре инструмент куда-то пропадает.
- На этом пропажи не заканчиваются. Семен Горбунков сходит на берег с чемоданом и авоськой, а вот таможенный контроль проходит с одним лишь чемоданом.
- Кроме того, выверенный с помощью линейки и циркуля план оказывается несколько неточным. Стоит только взглянуть на реальное расположение тропинок от туалета.
- В ленте Гайдая «12 стульев» Кису напугал макет скелета, одетый в пиджак и фуражку. Однако Остап Бендер повесил туда пиджак лишь в следующем кадре.
- И посмотрите на табличку музея из того же фильма. Со сменой кадра она заметно меняет свое положение.
- Во время чрезвычайного происшествия на заводе персонаж Александра Збруева в фильме «Большая перемена» перекрывает горячий кран. Делает он это правой рукой, однако в госпитале ему почему-то бинтуют левую.
- Впрочем, позже повязка оказывается-таки на правой руке.
- «Весна на Заречной улице» — один из самых популярных фильмов 50-х годов, и в нем тоже не обошлось без ляпов. Так, выходя из школы, Татьяна ест снег из голой ладошки. А спустя пару секунд мы уже видим, что у нее на руках перчатки.
- Затем во время прогулки перчатки и вовсе сменяются варежками.
- А когда Савченко общается с Зиной, видно, что героиня не успела заплести одну косу. Но прямо во время разговора прическа внезапно приобретает законченный вид.
- В новогодней сказке «Чародеи» тоже есть режиссерские огрехи. Алена лишилась своих длинных волос после того, как на нее наложили заклятие. Однако во время короткого эпизода в избушке у героини откуда-то появилась огромная коса.
- Телефильм «Гостья из будущего» снимался на протяжении 2 лет. И это естественно, что дети-актеры заметно изменились. Например, Наталия Гусева, исполнившая роль Алисы, стала выглядеть старше, а также сменила прическу.
- Автобус-телепорт из того же фильма оказался неидеальным. На двери № 6 нет ручки. Но даже если получится открыть дверь, заходить внутрь будет не совсем удобно из-за ее формы и размеров.
- В сцене с танцами из комедии «Любовь и голуби» на груди у героини Людмилы Гурченко видно украшение в форме цветка. Однако, как только она уходит с танцпола, брошь тут же пропадает.
А вы обращаете внимание на подобные несостыковки? На ваш взгляд, сильно ли влияют ляпы на качество фильма или же на них не стоит отвлекаться?
Фото на превью Гостья из будущего / Киностудия им. М. Горького
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