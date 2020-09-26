20 фото со съемок, которые покажут, что творилось за кадром наших любимых советских фильмов

Преданные поклонники советского кинематографа уж точно знают его главные шедевры наизусть. Многие способны по одному лишь кадру или короткому диалогу узнать любимый фильм. И хотя цитаты из картин золотого фонда СССР давно закрепились в нашем обиходе, а образы главных героев изучены в деталях, этим лентам еще есть чем нас удивить.

Мы в AdMe.ru, разглядывая эти снимки, будто сами перенеслись на съемочную площадку любимых фильмов, которые и в подписи не нуждаются. А в бонусе вы узнаете, почему Алла Пугачева чуть не сорвала работу над картиной «Чучело».

Вокзал для двоих

Бриллиантовая рука

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Три плюс два

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Бонус: месть Рязанова и визит Пугачевой

Местом действия фильма «Гараж» был выбран зоологический музей. Многие предполагают, что чучела животных символизируют не совсем человечное поведение персонажей киноленты. На самом деле Рязанов просто хотел разнообразить картинку, чтобы она не навевала скуку на зрителей, ведь все события происходят в замкнутом помещении.

А вот герой Андрея Мягкова в фильме лишен голоса неслучайно. Таким образом Рязанов отомстил актеру за то, что тот раскритиковал его стихи «У природы нет плохой погоды», звучавшие в картине «Служебный роман». Дело в том, что режиссер скрыл свое авторство и сказал всем, что это строки английского поэта Уильяма Блейка. Мягков поверил Рязанову и разнес произведение в пух и прах, за что и поплатился в следующем фильме.

Кандидатуру Кристины Орбакайте для фильма «Чучело» Ролан Быков забраковал еще на этапе фото, сказав: «Ей только ротой солдат командовать». Потом режиссер понял, что времена меняются и современная чистота должна быть волевой. Он пригласил Орбакайте на пробы и уже спустя пару минут понял, что такой и должна быть Чучело.

На 5-й день съемок Кристина Орбакайте упала на лестнице и сломала руку. Чтобы не показывать гипс в кадре, режиссеру пришлось прибегать к разным ухищрениям: снимать с другой стороны, чем-то закрывать гипс. Спустя 2 недели на съемки без предупреждения приехала Алла Пугачева. Застав Кристину с гипсом на руке, она уговаривала ее поехать домой, но девочка отказалась.