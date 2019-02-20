20+ фактов об «Игре престолов» для тех, кто с нетерпением ждет выхода последнего сезона
«Игра престолов» изменила представление миллионов людей о том, как должен выглядеть сериал, снятый в современных реалиях. Масса спецэффектов, продуманный до мелочей сценарий, хорошо подобранный актерский состав и интрига.
Благодаря всему этому экранизированная книга стала настолько популярной и востребованной, что двухминутный тизер 8-го сезона на канале HBO посмотрело 25 млн человек. И это не единственный факт, который заставляет задуматься о масштабах сериала.
AdMe.ru собрал несколько интересных фактов об «Игре престолов», о которых наверняка не знали даже самые преданные фанаты.
- Дин-Чарльз Чэпмен исполнил сразу две роли. Изначально актер сыграл второстепенного персонажа — Мартина Ланнистера, сына Кивана Ланнистера, но позже был утвержден на роль Томмена Баратеона.
- «Игра престолов» является самым крупнобюджетным проектом в истории американского телевидения и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Бюджет 1-го сезона оценивается в $ 60 млн, бюджет последнего, 8-го сезона достиг $ 90 млн.
Но даже при таких затратах актеры «Игры престолов» — не самые высокооплачиваемые актеры сериалов в мире. На первом месте в рейтинге находится весь главный актерский состав «Теории большого взрыва».
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Пылающий меч Берика Дондарриона снят без спецэффектов. Все, что мы видим в кадре, происходит без вмешательства компьютерной графики.
На самом деле мечей 2: 1-й используют при съемках обычных сцен, а 2-й — при боевых. Внутри обычного меча есть небольшие емкости для газа, а подача искры к этим емкостям происходит с помощью небольшой кнопки на мече. Во 2-м сделаны вставки из керамического волокна. Его пропитывают специальной смесью и поджигают.
- Заставку сериала обновляют с каждым новым сезоном. В трехмерную карту добавляют новые земли, помечая их гербом правящей семьи. На обновление титров у команды из 10 человек уходит около 3 месяцев. Кстати, создатели заставки удостоились награды «Эмми» в категории «Лучший дизайн титров».
- В 2014 году власти Турции запретили к показу «Игру престолов» в военных училищах страны. Таким образом государство решило оградить молодые умы от порнографии, насилия, домогательств и прочих проявлений неприемлемого поведения. В 2012 году из военной академии Стамбула было уволено несколько офицеров. Причиной увольнения стал просмотр сериала кадетами с разрешения офицеров.
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Актер Джек Глисон признался, что для образа исполненного садизма и деспотии Джоффри Баратеона он черпал вдохновение из фильма «Гладиатор». На образ капризного мальчика частично повлиял Коммод Хоакина Феникса. Джек Глисон уточнил, что заметной чертой, которую он воплотил в роль Джоффри, стала ухмылка Коммода.
- Канал HBO назвал «Игру престолов» наиболее успешным сериалом в своей истории. Каждый эпизод 7-го сезона посмотрело около 25 млн человек. Второе место в рейтинге HBO занимает сериал 1999 года «Клан Сопрано».
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Для актрисы Гвендолин Кристи, исполнившей роль Бриенны Тарт, сложной оказалась сцена борьбы между ее персонажем и Сандором Клиганом. Чтобы просто добиться необходимой выносливости для сцены боя, Гвендолин Кристи брала уроки у специалиста по холодному оружию 4 раза в неделю в течение 2 месяцев.
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Чарльз Дэнс, сыгравший роль Тайвина Ланнистера, был настолько впечатлен негативным отношением лорда к сыну Тириону, что между дублями ему приходилось извиняться перед актером Питером Динклэйджем за поведение своего персонажа.
- Герой Питера Динклэйджа, Тирион Ланнистер, появляется в сериале чаще любого другого героя. В общей сложности Питер Динклэйдж снялся в 61 эпизоде из 73.
- В сериале присутствует любовная сцена, в которой зрители впервые увидели актера Кита Харингтона обнаженным. Это сцена, где Джон Сноу и Игритт находятся в пещере. Но в интервью журналу GQ Кит Харингтон признался, что ягодицы, которые так усердно обсуждали в социальных сетях, на самом деле принадлежат дублеру. В момент съемок актер сломал лодыжку, поэтому в сценах с крупным планом его заменял один из членов съемочной группы.
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Актер Джон Брэдли учился мастерству каллиграфии в течение нескольких недель. В сериале нам показали лишь короткий отрывок, где персонаж Брэдли Сэмвел Тарли искусно выводит пером несколько строчек. Посмотреть на это можно в 5-й серии 7-го сезона в сцене в библиотеке.
- Чтобы записать леденящую душу музыку к сценам с белыми ходоками, композитор сериала Рамин Джавади использовал обычные салатницы, сделанные из стекла. Благодаря именно такой посуде удалось достичь зловещего звука.
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Броня брата-близнеца королевы Джейме Ланнистера выглядит не только реалистично, но так же реалистично гремит, как и положено доспехам настоящих рыцарей. Костюм издает настолько сильный шум, что почти все диалоги, записанные во время ходьбы, актер Николай Костер-Вальдау переозвучивает в студии.
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Изначально на роль Дейенерис Таргариен была утверждена актриса Тамзин Мерчант, а роль Кейтилин Старк должна была исполнить Дженнифер Эль. С этим актерским составом был отснят пилотный эпизод, однако после окончания съемок стало известно, что актрис заменят Эмилия Кларк и Мишель Фэйрли.
- «Игра престолов» является самым скачиваемым на пиратских торрентах сериалом. Все рекорды побил 7-й сезон, ведь пользователи скачали его более 1 млрд раз. В том числе 7-й сезон «Игры престолов» стал самым популярным с рекордными телевизионными рейтингами. С другой стороны, HBO терпели убытки от взломов, утечек и, конечно же, пиратства.
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Топографический дизайнер из США создал собственную железнодорожную карту, которая в современной манере разъяснит запутанную местность Семи Королевств. Дизайнер добавил в карту массу отсылок к книге и сериалу. Например, на железнодорожной станции Харрентаун нужно опасаться пыли. Ведь вблизи реставрируют замок Харренхолл, разрушенный 300 лет назад драконом.
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Свадьба Джоффри и Маргери стала ярким событием 4-го сезона, ведь зрители наконец-то увидели, как Джоффри получил заслуженное наказание. Автор книги Джордж Мартин рассказал, что идеи для создания этих сцен он черпал из истории: смерти принца Евстахия IV, сына английского короля Стефана, в 1153 году. Как и Джоффри, Юстас таинственно умер на празднике, скорее всего от яда, хотя некоторые источники утверждают, что наследник короля просто задохнулся.
Свадьба Робба Старка и Талисы, которую Джордж Мартин назвал красной, также основана на реальных событиях, но уже из шотландской истории.
Актеры в своих инстаграм-аккаунтах неоднократно намекают фанатам на предстоящие сюжетные повороты в сериале
- Актриса Лина Хиди опубликовала совместное фото с Педро Паскалем, сыгравшим роль Оберина Мартелла. На фото Хиди держит руки возле глаз Паскаля, что являлось тонким намеком на смерть его героя. Оберин Мартелл умер в схватке с Григором Клиганом, когда тот выколол ему глаза.
- И вот совсем недавно Мэйси Уильямс дала еще одну подсказку, которая, возможно, касается исхода сериала. Актриса опубликовала фотографию своих кроссовок в краске, напоминающей кровь, подписав снимок: «Последняя выжившая женщина». Под фотографией оставила свой комментарий и Лина Хиди, написав: «Королева». И теперь фанаты теряются в догадках, неужели персонаж Мэйси Уильямс, Арья Старк, может занять Железный трон.
- От своих коллег не отстает и Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк. Актриса сделала памятную татуировку с гербом дома Старков и надписью: «Стая выживет». Является ли это еще одним спойлером к окончанию сериала, неизвестно, но снимок татуированной руки породил у фанатов массу теорий.
По вашему мнению, популярность «Игры престолов» оправдана или нет? Ведь этот сериал наиболее успешен лишь у канала HBO, а пальма первенства среди всех существующих сериалов кабельного телевидения принадлежит «Ходячим мертвецам».
Фото на превью The Tudors / CBC, Game of Thrones / HBO