20+ фактов об «Игре престолов» для тех, кто с нетерпением ждет выхода последнего сезона

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«Игра престолов» изменила представление миллионов людей о том, как должен выглядеть сериал, снятый в современных реалиях. Масса спецэффектов, продуманный до мелочей сценарий, хорошо подобранный актерский состав и интрига.

Благодаря всему этому экранизированная книга стала настолько популярной и востребованной, что двухминутный тизер 8-го сезона на канале HBO посмотрело 25 млн человек. И это не единственный факт, который заставляет задуматься о масштабах сериала.