20+ фактов о трогательном и правдивом фильме «1+1». Он не получил «Оскар», но покорил сердца зрителей со всего мира

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Картина основана на событиях из жизни французского аристократа Филиппа Поццо Ди Борго и эмигранта из Алжира Абделя Силлу. В 1993 году Филипп остался парализованным в результате несчастного случая. Спустя 3 года его жена Беатрис скончалась от рака, и миллионер впал в тяжелую депрессию.

Филипп не мог самостоятельно обслуживать себя, ему был необходим помощник. Из всех претендентов он выбрал бывшего правонарушителя Абделя, который явился на собеседование для того, чтобы не потерять пособие. 42-летний миллионер и 21-летний парень «со дна общества» быстро нашли общий язык. История их дружбы легла в основу одного из популярнейших французских фильмов всех времен и народов.