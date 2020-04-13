20+ фактов о трогательном и правдивом фильме «1+1». Он не получил «Оскар», но покорил сердца зрителей со всего мира
Картина основана на событиях из жизни французского аристократа Филиппа Поццо Ди Борго и эмигранта из Алжира Абделя Силлу. В 1993 году Филипп остался парализованным в результате несчастного случая. Спустя 3 года его жена Беатрис скончалась от рака, и миллионер впал в тяжелую депрессию.
Филипп не мог самостоятельно обслуживать себя, ему был необходим помощник. Из всех претендентов он выбрал бывшего правонарушителя Абделя, который явился на собеседование для того, чтобы не потерять пособие. 42-летний миллионер и 21-летний парень «со дна общества» быстро нашли общий язык. История их дружбы легла в основу одного из популярнейших французских фильмов всех времен и народов.
Мы в AdMe.ru обожаем эту картину и искренне недоумеваем, почему ей не достался главный приз киноакадемии. В нашей статье, помимо любопытных фактов о фильме, вас ждет жизнеутверждающий бонус.
- Режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш узнали об истории необычной дружбы из цикла документальных фильмов «Жизнь как роман». В 2003 году Филипп и Абдель появились в этом проекте в серии под названием «К жизни, к смерти».
- Вот как говорит об отношениях с Абделем сам Филипп: «Он меня не жалел. Он был непочтительным, дерзким и обладал возмутительным чувством юмора. Я вдруг понял, что снова наслаждаюсь жизнью, не зная, что будет дальше. Мне был нужен именно этот парень. Мне наплевать, что он только что вышел из тюрьмы. Я нуждался в нем. И потом он стал моим другом.»
Филипп и Абдель в 2011 году.
- В фильме парализованный миллионер носит то же имя, что и в жизни, — Филипп, но вместо алжирца Абделя появился сенегалец Дрисс, которого сыграл Омар Си. Режиссеры изменили национальность героя в сценарии ради того, чтобы роль досталась именно Омару.
- С этим актером они уже работали в картине «Так близко» и сочли, что тот как нельзя лучше подойдет на роль дерзкого помощника с золотым сердцем. Причем Си пригласили в картину еще до того, как был написан сценарий.
- Омар Си, как и его герой, не родился с серебряной ложкой во рту. Его родители эмигрировали из Западной Африки и обосновались в одном из предместий Парижа, в районе для малоимущих. В семье кроме Омара было еще 7 детей.
- Актер восторженно отзывается о сюжете фильма: «Я думаю, это очень человечная история, она смешная и трогательная... Филипп выбирает Дрисса в качестве помощника потому, что тот не видит в нем инвалида. Он просто видит другого человека».
- При подготовке к съемкам Си потерял почти 5 кг. Актер счел, что его герой — только что вышедший из тюрьмы житель бедного района — должен быть более поджарым, чем он сам.
- Роль Филиппа досталась известному французскому актеру Франсуа Клюзе. Сыграть парализованного бизнесмена оказалось довольно непростой задачей. Но Клюзе справился блестяще, несмотря на то что ему пришлось буквально «играть глазами». «Я тот актер, который не слишком любит диалоги и предпочитает безмолвную игру. Это значит, что обычно мне нужно мое тело для выражения эмоций... Дрисс в некотором роде становится моим телом».
- Нервозность и мельтешение Дрисса в первой сцене, где он встречает Филиппа, были преднамеренными: режиссеры хотели показать контраст между мобильностью Дрисса и неподвижностью Филиппа.
- Разумеется, не все, что мы видим в фильме, таким же образом обстояло в реальности. Шутки, которые Абдель отпускал по поводу беспомощного состояния Филиппа, ни за что не прошли бы киноцензуру. Но в целом создатели картины довольно точно перенесли на экран основные события из жизни героев. Например, украденное во время собеседования яйцо Фаберже.
- Абдель стал «дьяволом-хранителем» Филиппа и вместе с ним устраивал хулиганские выходки, часть из которых попала в фильм. Он оснастил кресло своего подопечного мощным мотором, чтобы было удобнее «гонять» вдвоем. Точно так же поступает и Дрисс.
- Сцена погони, с которой начинается картина, — не вымысел. Друзья развлекались, превышая скорость до тех пор, пока их не останавливала полиция. После чего Филипп симулировал приступ эпилепсии, вынуждая полицейских сопровождать их с Абделем в ближайшую больницу.
- Кстати, автомобиль, который Дрисс водит в фильме, — это не Rolls-Royce, какой был у реального Филиппа, а Maserati Quattroporte. Во время эпизода с гонкой большую часть трюков исполнил профессиональный каскадер, но кое-что сделал и сам Омар Си.
- Любопытное совпадение: Франсуа Клюзе сыграл Филиппа, а сестра реального Филиппа, Валери Поццо ди Борго, создавала костюмы для другого фильма, в котором сыграл Клюзе, — комедии «Ученики».
- В конце фильма мы видим настоящего миллионера и его помощника. Они до сих пор дружат, хотя видятся не так часто, как раньше. Мужчины оставили Францию: Абдель вернулся в Алжир, где открыл птицеферму, а Филипп переехал в Марокко. Оба друга женаты, у них есть дети. «Абдель и я закончили наше сотрудничество, когда мы оба нашли свои вторые половинки, — рассказал Филипп. — Мы завершили отпущенное нам время без грусти или сложностей».
Филипп Поццо ди Борго с женой Хадижей и дочерьми.
- У картины было несколько ремейков. В частности, комедийная драма 2017 года «1+1: Голливудская история» с Кевином Хартом и Брайаном Крэнстоном в главных ролях. Но ни один из них из этих фильмов не получил такого же признания зрителей во всем мире, как оригинал.
- Филипп выпустил мемуары под названием «Второе дыхание», в которых рассказал, как его помощник и друг вернул ему любовь к жизни. Абдель также написал книгу, посвященную судьбоносной встрече. Она называется «Ты спас мою жизнь».
- Перед тем как приступить к работе над картиной, Оливье Накаш и Эрик Толедано отправились в Марокко, чтобы посетить Филиппа Поццо ди Борго. Знакомство с настоящим Филиппом убедило режиссеров в том, что они идут верной дорогой. Миллионер поделился с ними огромным количеством деталей из жизни и дал советы почти по каждой сцене будущего фильма.
- Более того, Филипп настоял на том, чтобы фильм был в большей степени комедией, чем драмой. Он не хотел, чтобы зрители видели в нем несчастного инвалида, которого нужно жалеть.
- В 2012 году Эрик Толедано рассказал, что после выхода «1+1» он получил более 3 000 благодарственных сообщений из разных стран мира от людей, прикованных к инвалидным креслам. «Вы будете плакать, если я покажу вам все эти послания, — говорит Эрик. — Я так горд!»
Режиссеры картины Оливье Накаш и Эрик Толедано (справа).
Бонус: цитаты из фильма, которые зарядят вас оптимизмом
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— Парни с улицы не знают жалости.
— В этом все и дело. Я не хочу, чтобы меня жалели.
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— Вы любите живопись?
— Да, очень. Люблю Рафаэля.
— А мне больше нравятся другие черепашки-ниндзя.
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— У вас есть рекомендации?
— Да. Рекомендаций навалом.
— Так. Мы вас слушаем.
— Ну не знаю, «Kool & the Gang», «Earth, Wind and Fire». Очень рекомендую.
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У чувака пошла кровь из носа, и он просит тридцатку?
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Если под музыку не танцуют, это не музыка.
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Иногда вы должны заглянуть в чужой мир, чтобы узнать, чего не хватает в своем.
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— У паренька проблема. Да еще какая...
— Ш-ш-ш!
— Он дерево... Поющее дерево... Еще и на немецком...
— Ш-ш-ш!
— Хорош на меня шикать! Он же на немецком поет, как будто дерева мало было. Рехнуться можно. Ну дела... И сколько она идет?
— 4 часа.
— Мать моя!
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— Для меня красота не так важна, как духовная связь с человеком.
— С человеком ладно, а если она жаба? Тогда у вас будет душевная связь с жабой.
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Неважно, кто ты снаружи, главное — кто ты внутри.
Ну и конечно, мы не могли не показать вам зажигательный эпизод с танцем Дрисса
Что вы думаете о картине «1+1»? Справедливо ли, что такой фильм остался без «Оскара» или же награды ничего не стоят в сравнении с любовью зрителей?