20 фактов о сериале «Во все тяжкие», который зрители и критики считают одним из лучших за всю историю телевидения
11 октября 2019 года стриминговый сервис Netflix сделает долгожданный подарок всем любителям сериала «Во все тяжкие» и покажет полнометражный фильм «Путь: Во все тяжкие», главную роль в котором исполняет Аарон Пол, сыгравший Джесси Пинкмана в самом шоу. Надеемся, что фильм окажется не хуже, чем телесериал, чьему списку наград выделена в «Википедии» целая страница.
В преддверии выхода кинокартины AdMe.ru вспоминает факты о Breaking Bad. Если вы еще не видели сериал, будьте осторожны: в статье содержится масса спойлеров. Кстати, а вы знакомы с историей Уолтера Уайта?
- По задумке создателя сериала Винса Гиллигана, Уолтер Уайт к концу шоу должен был стать неким подобием Тони Монтаны — героя Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом». Что, собственно, и произошло.
- Автор и продюсер сериала Винс Гиллиган и актер Брайан Крэнстон впервые встретились на съемочной площадке «Секретных материалов». В одной из серий, снятых Гиллиганом, Крэнстон сыграл неонациста, который вынужден был ехать с высокой скоростью, чтобы его голова не взорвалась. Именно благодаря этой роли Крэнстон и стал главным героем Breaking Bad: Гиллиган посчитал, что именно он сможет «очеловечить» отрицательного персонажа.
- Винс Гиллиган специально пригласил в сериал актеров, в том числе и Брайана Крэнстона, которые были известны в основном по комедийным ролям. По его словам, если актер может играть в комедии, то может играть и в драме, а вот обратное не всегда верно. Кстати, Крэнстон, Анна Ганн (Скайлер) и Боб Оденкерк (Сол Гудман) принимали участие в комедийном сериале «Сайнфелд», шедшем на американском ТВ в течение 9 лет.
- Как известно, в первом сезоне всего 6 серий. По замыслу создателей, их должно было быть 13, но из-за забастовки сценаристов пришлось сократить количество эпизодов вдвое. Позже Винс Гиллиган сказал, что именно благодаря этому превращение Уолтера Уайта из доброго и спокойного человека в безжалостного монстра стало происходить постепенно: согласно первоначальному замыслу, герой Крэнстона уже к концу первого сезона должен был показать свое истинное лицо.
- Знаменитая шляпа, которая стала неотъемлемой деталью образа Хайзенберга, в первую очередь была предназначена для того, чтобы защитить бритую голову Брайана Крэнстона от палящих солнечных лучей.
- Химик Хайзенберг, чью фамилию берет Уолтер Уайт в качестве псевдонима, был не единственным, кто «пожертвовал» свое имя для героя сериала. Фамилия Хэнка — Шрейдер — была позаимствована у ученого-химика Герхарда Шрадера (Gerhard Schrader), который случайно открыл нервно-паралитический газ в 1934 году и принимал участие в разработке одного из самых токсичных ядов — зарина.
- В одной из серий последнего сезона Сол Гудман предлагает Уолтеру отправить Хэнка в Белиз (государство в Южной Америке), само собой, подразумевая физическую расправу над ним. После того как сериал вышел, министерство туризма Белиза выслало приглашение, в котором предложило съемочной группе провести в их стране уик-энд абсолютно бесплатно. Так они хотели продемонстрировать, что путешествие в Белиз совсем не так ужасно, как думают создатели сериала.
- В 2013 году Анна Ганн, сыгравшая роль Скайлер Уайт, опубликовала в газете The New York Times статью, в которой посетовала на несправедливость. Хотя злодеяния в сериале совершал Уолтер, основная ненависть поклонников сериала обрушилась именно на ее героиню — точно так же, как когда-то и на Кармелу Сопрано, супругу Тони Сопрано из «Клана Сопрано».
- В молодости Брайан Крэнстон какое-то время находился в розыске из-за подозрения в убийстве. Босс ресторана, в котором он работал, был убит, и по случайному совпадению Крэнстон вместе с братом в это же время отправился в незапланированное путешествие на мотоциклах. Полиции внезапное исчезновение будущего актера показалось странным, и он короткое время числился в списке подозреваемых.
- Уоррен Баффет, известный американский миллиардер и меценат, однажды сказал, что Уолтер Уайт — отличный бизнесмен, которого он с удовольствием принял бы на работу.
- Актриса Джулия Минески, сыгравшая проститутку-наркоманку Венди, на самом деле серьезно занимается спортом. Она неоднократно принимала участие в марафонах и в одном из сложнейших испытаний в мире — триатлоне Ironman.
- Мариус Стан, сыгравший владельца автомойки, на которой работал Уолтер в начале сериала, — настоящий ученый-химик. Он и по сей день занимается наукой, а участие в сериале «Во все тяжкие» было его экранным дебютом.
- Фанаты сериала заметили, что как только погибает один из основных персонажей, на смену ему тут же приходит другой. Гуса Фринга мы встречаем сразу же после смерти Комбо, а первое появление Майка состоялось в серии, следовавшей за той, в которой умирает Джейн. Лидия становится одним из ключевых персонажей после гибели Фринга, и, наконец, смерть Майка выдвигает на первый план Джека Уэлкера.
- Практически все основные персонажи большую часть времени носят одежду одного определенного цвета. Уолтер одет в зеленое, потому что этот именно этот цвет получается, если сложить желтый, который наряду с красным часто носит Джесси, и синий, характерный для Скайлер: это отражает его метания между прошлой жизнью и новой. Хэнк, противостоящий Уолтеру, предпочитает оранжевый — цвет, который находится на противоположной зеленому стороне цветового круга. Мари «представлена» фиолетовым цветом, находящимся между синими оттенками Скайлер и красно-оранжевыми Хэнка.
- По мере развития персонажа Брайана Крэнстона цвет его одежды постепенно меняется на черный, и в последнем сезоне он часто носит вещи именно этого цвета. Интересно, что в заключительных эпизодах в черное одета и Мари — в знак траура по Хэнку.
- В процессе написания сценария у создателей сериала возник спор о том, должен ли Уолтер Уайт убивать подругу Джесси — Джейн. Винс Гиллиган считал, что ему следует ее застрелить, кто-то говорил, что Уолт должен перевернуть ее так, чтобы она непременно захлебнулась во время рвоты, а третьи утверждали, что нельзя делать героя Крэнстона ее убийцей. В конце концов Гиллиган согласился, что время превращать Уайта в монстра еще не настало. Впрочем, то, что он сделал, тоже можно назвать убийством.
- За время своей криминальной «карьеры» Уолтер Уайт заработал $ 80 млн. Кстати, если вбить в навигатор координаты, которые в сериале указывают на место в пустыне, где Уолтер закопал бочки с деньгами, то они приведут на съемочную студию в Альбукерке. Сделано это было для того, чтобы люди, посмотревшие серию, не отправились в пустыню искать «клад» и не погибли там.
- Метиламин, ради кражи которого Уолтер и его «коллеги» остановили товарный поезд, на самом деле вовсе не сложен в производстве. Химики считают, что его можно сделать даже на собственной кухне.
- Последняя серия сериала «Во все тяжкие» называется Felina. Это не только анаграмма слова finale («финал») и название песни, которая звучит в эпизоде, но и аббревиатура из обозначений элементов: Fe (железо), Li (литий) и Na (натрий), что можно расшифровать как «кровь, мет и слезы».
- Кстати, об «Игре престолов». Джордж Мартин, по произведениям которого снят сериал, написал в своем блоге, что во всем Вестеросе не найдется злодея страшнее, чем Уолтер Уайт.
А как вы считаете, в чем секрет популярности сериала «Во все тяжкие»?