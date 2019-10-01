20 фактов о сериале «Во все тяжкие», который зрители и критики считают одним из лучших за всю историю телевидения

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11 октября 2019 года стриминговый сервис Netflix сделает долгожданный подарок всем любителям сериала «Во все тяжкие» и покажет полнометражный фильм «Путь: Во все тяжкие», главную роль в котором исполняет Аарон Пол, сыгравший Джесси Пинкмана в самом шоу. Надеемся, что фильм окажется не хуже, чем телесериал, чьему списку наград выделена в «Википедии» целая страница.

В преддверии выхода кинокартины AdMe.ru вспоминает факты о Breaking Bad. Если вы еще не видели сериал, будьте осторожны: в статье содержится масса спойлеров. Кстати, а вы знакомы с историей Уолтера Уайта?

По задумке создателя сериала Винса Гиллигана, Уолтер Уайт к концу шоу должен был стать неким подобием Тони Монтаны — героя Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом». Что, собственно, и произошло.

Автор и продюсер сериала Винс Гиллиган и актер Брайан Крэнстон впервые встретились на съемочной площадке «Секретных материалов». В одной из серий, снятых Гиллиганом, Крэнстон сыграл неонациста, который вынужден был ехать с высокой скоростью, чтобы его голова не взорвалась. Именно благодаря этой роли Крэнстон и стал главным героем Breaking Bad: Гиллиган посчитал, что именно он сможет «очеловечить» отрицательного персонажа.

Винс Гиллиган специально пригласил в сериал актеров, в том числе и Брайана Крэнстона, которые были известны в основном по комедийным ролям. По его словам, если актер может играть в комедии, то может играть и в драме, а вот обратное не всегда верно. Кстати, Крэнстон, Анна Ганн (Скайлер) и Боб Оденкерк (Сол Гудман) принимали участие в комедийном сериале «Сайнфелд», шедшем на американском ТВ в течение 9 лет.

Как известно, в первом сезоне всего 6 серий. По замыслу создателей, их должно было быть 13, но из-за забастовки сценаристов пришлось сократить количество эпизодов вдвое. Позже Винс Гиллиган сказал, что именно благодаря этому превращение Уолтера Уайта из доброго и спокойного человека в безжалостного монстра стало происходить постепенно: согласно первоначальному замыслу, герой Крэнстона уже к концу первого сезона должен был показать свое истинное лицо.

Знаменитая шляпа, которая стала неотъемлемой деталью образа Хайзенберга, в первую очередь была предназначена для того, чтобы защитить бритую голову Брайана Крэнстона от палящих солнечных лучей.

Химик Хайзенберг, чью фамилию берет Уолтер Уайт в качестве псевдонима, был не единственным, кто «пожертвовал» свое имя для героя сериала. Фамилия Хэнка — Шрейдер — была позаимствована у ученого-химика Герхарда Шрадера (Gerhard Schrader), который случайно открыл нервно-паралитический газ в 1934 году и принимал участие в разработке одного из самых токсичных ядов — зарина.

В одной из серий последнего сезона Сол Гудман предлагает Уолтеру отправить Хэнка в Белиз (государство в Южной Америке), само собой, подразумевая физическую расправу над ним. После того как сериал вышел, министерство туризма Белиза выслало приглашение, в котором предложило съемочной группе провести в их стране уик-энд абсолютно бесплатно. Так они хотели продемонстрировать, что путешествие в Белиз совсем не так ужасно, как думают создатели сериала.

В 2013 году Анна Ганн, сыгравшая роль Скайлер Уайт, опубликовала в газете The New York Times статью, в которой посетовала на несправедливость. Хотя злодеяния в сериале совершал Уолтер, основная ненависть поклонников сериала обрушилась именно на ее героиню — точно так же, как когда-то и на Кармелу Сопрано, супругу Тони Сопрано из «Клана Сопрано».

В молодости Брайан Крэнстон какое-то время находился в розыске из-за подозрения в убийстве. Босс ресторана, в котором он работал, был убит, и по случайному совпадению Крэнстон вместе с братом в это же время отправился в незапланированное путешествие на мотоциклах. Полиции внезапное исчезновение будущего актера показалось странным, и он короткое время числился в списке подозреваемых.

Уоррен Баффет, известный американский миллиардер и меценат, однажды сказал, что Уолтер Уайт — отличный бизнесмен, которого он с удовольствием принял бы на работу.

Актриса Джулия Минески, сыгравшая проститутку-наркоманку Венди, на самом деле серьезно занимается спортом. Она неоднократно принимала участие в марафонах и в одном из сложнейших испытаний в мире — триатлоне Ironman.

Мариус Стан, сыгравший владельца автомойки, на которой работал Уолтер в начале сериала, — настоящий ученый-химик. Он и по сей день занимается наукой, а участие в сериале «Во все тяжкие» было его экранным дебютом.

Фанаты сериала заметили, что как только погибает один из основных персонажей, на смену ему тут же приходит другой. Гуса Фринга мы встречаем сразу же после смерти Комбо, а первое появление Майка состоялось в серии, следовавшей за той, в которой умирает Джейн. Лидия становится одним из ключевых персонажей после гибели Фринга, и, наконец, смерть Майка выдвигает на первый план Джека Уэлкера.

Практически все основные персонажи большую часть времени носят одежду одного определенного цвета. Уолтер одет в зеленое, потому что этот именно этот цвет получается, если сложить желтый, который наряду с красным часто носит Джесси, и синий, характерный для Скайлер: это отражает его метания между прошлой жизнью и новой. Хэнк, противостоящий Уолтеру, предпочитает оранжевый — цвет, который находится на противоположной зеленому стороне цветового круга. Мари «представлена» фиолетовым цветом, находящимся между синими оттенками Скайлер и красно-оранжевыми Хэнка.

По мере развития персонажа Брайана Крэнстона цвет его одежды постепенно меняется на черный, и в последнем сезоне он часто носит вещи именно этого цвета. Интересно, что в заключительных эпизодах в черное одета и Мари — в знак траура по Хэнку.

В процессе написания сценария у создателей сериала возник спор о том, должен ли Уолтер Уайт убивать подругу Джесси — Джейн. Винс Гиллиган считал, что ему следует ее застрелить, кто-то говорил, что Уолт должен перевернуть ее так, чтобы она непременно захлебнулась во время рвоты, а третьи утверждали, что нельзя делать героя Крэнстона ее убийцей. В конце концов Гиллиган согласился, что время превращать Уайта в монстра еще не настало. Впрочем, то, что он сделал, тоже можно назвать убийством.

За время своей криминальной «карьеры» Уолтер Уайт заработал $ 80 млн. Кстати, если вбить в навигатор координаты, которые в сериале указывают на место в пустыне, где Уолтер закопал бочки с деньгами, то они приведут на съемочную студию в Альбукерке. Сделано это было для того, чтобы люди, посмотревшие серию, не отправились в пустыню искать «клад» и не погибли там.

Метиламин, ради кражи которого Уолтер и его «коллеги» остановили товарный поезд, на самом деле вовсе не сложен в производстве. Химики считают, что его можно сделать даже на собственной кухне.

Последняя серия сериала «Во все тяжкие» называется Felina. Это не только анаграмма слова finale («финал») и название песни, которая звучит в эпизоде, но и аббревиатура из обозначений элементов: Fe (железо), Li (литий) и Na (натрий), что можно расшифровать как «кровь, мет и слезы».

Кстати, об «Игре престолов». Джордж Мартин, по произведениям которого снят сериал, написал в своем блоге, что во всем Вестеросе не найдется злодея страшнее, чем Уолтер Уайт.