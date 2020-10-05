20+ фактов о Кейт Уинслет, актрисе, которая в кино играет исключительно женщин с сильным характером
Эта британская актриса на следующий день после выхода «Титаника» проснулась знаменитой по обе стороны океана. После этого она стала отказываться от предлагаемых ей ролей в блокбастерах, предпочитая сниматься в малобюджетном независимом кино. За что и получила множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
В честь 45-летия Кейт Уинслет AdMe.ru узнал некоторые любопытные факты из ее биографии.
- Кейт Уинслет происходит из семьи актеров: ее бабушка и дедушка по материнской линии были директорами театра, ее отец был актером. Правда, каких-либо высот он не достиг и был вынужден подрабатывать, чтобы прокормить семью.
А когда Кейт было 10 лет, ее отец серьезно повредил ногу, и ему стало труднее работать. Это привело к еще большим финансовым трудностям для семьи. Она получала бесплатное питание, а также помощь от благотворительного фонда под названием The Actor’s Charitable Club.
- В 11 лет Уинслет поступила в театральную школу Redroofs, где она стала старостой и принимала участие в постановках. Она сыграла в более чем 20 постановках, но из-за веса ее крайне редко утверждали на главную роль.
- В 16 лет, после окончания средней школы, Уинслет была утверждена на роль одной из главных героинь короткого телесериала BBC «Dark Season». Она сыграла школьницу Риту, которая помогает своим одноклассникам бороться против злодея.
- Денег, получаемых за съемки в том сериале, не хватало, поэтому Кейт подрабатывала в гастрономе. Однажды прямо во время работы, когда она готовила сэндвич посетителю, зазвонил рабочий телефон. Ее босс вышел и сказал: «Это тебя». На том конце провода оказался агент из школы, и она спросила: «Ну кто там умница?» «Я никогда не забуду этот момент», — признается актриса, рассказывая о том, как узнала, что ее утвердили на главную роль в фильме «Небесные создания». Причем на роль Джульет в кастинге участвовало 175 юных актрис, и Кейт всех их обошла.
- Фильм «Небесные создания» (1994), который стал для Кейт дебютом на большом экране, участвовал в ряде международных кинофестивалей и получил очень положительные отзывы во всем мире.
- Затем были еще несколько ролей в кино, а в 1997 году актриса сыграла в «Титанике» — фильме, который сделал ее (и Леонардо Ди Каприо) звездами мировой величины. Интересно, что сначала режиссер Джеймс Кэмерон не хотел утверждать Уинслет на главную роль: он рассматривал Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун, Вайнону Райдер.
- Когда выбор Кэмерона пал на Кейт, он поначалу сомневался в своем решении, хотя кинопробы с ней очень впечатлили режиссера. Интересно, что после скрин-теста с Ди Каприо Уинслет была настолько впечатлена молодым актером, что шепнула Кэмерону: «Он великолепен. Даже если ты не выберешь меня, выбери его».
- Позднее Уинслет прислала Джеймсу Кэмерону розу с открыткой, на которой было написано: From Your Rose. «Вы не понимаете! — говорила она потом, когда звонила ему по мобильному телефону. — Я Роза! Я не понимаю, почему вы вообще кого-то выбираете?!» Настойчивость, а также талант актрисы в конце концов убедили режиссера взять ее на роль.
- Кейт Уинслет была так рада, что получила роль в «Титанике», что решила подойти к работе со всей ответственностью и отказалась надевать гидрокостюм во время съемок в воде. И в итоге заболела пневмонией.
- В целом съемки оказались для Уинслет непростыми. Она чуть не утонула, заразилась гриппом, страдала от переохлаждения, у нее были синяки на руках и коленях. Она могла спать всего 4 часа в день, но работа над фильмом принесла актрисе номинацию на «Оскар».
- За свою яркую роль Сары в драме «Как малые дети» 2006 года Кейт получила 5-ю в своей карьере номинацию на премию «Оскар». Ей был тогда 31 год, и она стала самым молодым актером, добившимся такого успеха. А в 2009 году Уинслет снова побила свой рекорд, после того как сыграла роль в фильме «Чтец», — она стала самым молодым актером, который был номинирован на «Оскар» 6 раз в возрасте 33 лет. К слову, за роль в картине «Чтец» она таки получила заветную статуэтку.
- После того как британский журнал GQ опубликовал на обложке и внутри заретушированные фотографии Кейт Уинслет, она раскритиковала публикацию, заявив, что не хочет выглядеть такой, какой ее сделали редакторы.
Интересно, что перед тем как стать лицом L’Oréal, Уинслет согласовала в своем контракте положение, запрещающее подвергать ретуши ее снимки. В 2015 году она заявила, что хочет пропагандировать позитивное отношение к своему телу и следовать более реалистичным стандартам красоты.
- За свою жизнь Кейт Уинслет украсила обложки более 300 журналов по всему миру.
- Уинслет умеет петь: она записала свой дебютный сингл «What If» для саундтрека к мультфильму «Рождественская сказка» (2001).
- Как-то Кейт призналась, что хранит свой «Оскар» в ванной комнате. Актриса хочет, чтобы все ее друзья, которые приходят к ней в гости, могли взять награду в руки и подурачиться перед зеркалом: «Я хотел бы поблагодарить моего сына и моего отца».
- Перед съемками фильма «Месть от кутюр» (2015) Уинслет купила швейную машинку и научилась шить. Она даже помогала дизайнеру костюмов Марго Уилсон на протяжении всего производства картины, приобретая новые навыки. «Я всегда хотела быть одной из тех мам, которые могут сшить какие-нибудь милые штаны, и я ею стала», — как-то похвасталась Кейт.
- Уинслет обнажала свое тело в более чем 15 фильмах. Она говорит, что чувствует себя вполне комфортно в собственном теле и считает, что если персонажу нужно снять одежду, то пусть так и будет.
В одном из интервью Кейт сказала: «Это может звучать очень странно, но у меня никогда не было желания прославиться. У меня никогда не было больших амбиций — никогда... Я была толстой. Я не знала каких-то известных толстых актрис. Я просто не видела себя в этом мире. Потому что ты всегда думаешь, что выглядишь немного не так или немного отличаешься от всех остальных.
Я часто смотрю на гуляющих по городу женщин в отличных джинсах, на высоких каблуках и в красивых маленьких футболках и думаю, что мне следует приложить больше усилий. Я должна вот так выглядеть. А потом думаю: они не могут быть счастливы на этих каблуках».
- Кейт Уинслет не брезгует пользоваться общественным транспортом. Фрагмент из одного интервью: «Однажды я ехала в метро, перед самым Рождеством. Одна девушка повернулась ко мне и спросила: „Вы Кейт Уинслет?“ И я сказала: „Ну да, она самая“. Девушка спросила: „Разве у вас нет большой машины, которая вас возит?“ Я ответила: „Нет“. Девушка была совершенно ошеломлена тем, что меня никто не возит».
- Уинслет считает, что роль Клементины Кручински в фильме «Вечное сияние чистого разума» была лучшей в ее карьере. Интересно, что благодаря этой роли актриса попала в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Premiere.
- Актриса на протяжении долгих лет поддерживает крепкие дружеские отношения с Леонардо Ди Каприо, работавшим с ней на съемках фильмов «Титаник» и «Дорога перемен». Однажды актриса заявила: «Людям до сих пор так нравится видеть Лео вместе со мной. Считаю это очень милым. Прошло больше 20 лет [после выхода „Титаника“], а люди до сих пор получают удовольствие, когда видят нас вместе. Просто невероятно, что люди до сих пор так восторгаются историей Джека и Розы!»
- В 2012 году в Букингемском дворце Уинслет была удостоена очень престижной награды от самой Елизаветы II. Королева нарекла актрису командором ордена Британской империи. Награда была вручена «за выдающиеся заслуги перед драматическим искусством».
- Кейт была замужем трижды. Первым мужем актрисы стал режиссер Джим Триплтон. В браке, который продлился всего 3 года, у них родилась дочь Миа. Второй раз Уинслет вышла замуж за кинорежиссера Сэма Мендеса. Отношения оказались немного долговечнее — брак продлился с 2003 по 2010 год. От него Кейт родила сына Джо Алфи.
Кейт с первым и вторым мужем соответственно.
- Нед Рокнролл — третий муж Уинслет — является племянником миллиардера Ричарда Брэнсона. Нед работает в компании Virgin Galactic, принадлежащей его дяде Ричарду. В 2013 году, через год после свадьбы, актриса стала мамой в 3-й раз: на свет появился мальчик Беар Блэйз.
- Ричард Брэнсон в 2011 году заявил, что Кейт помогла вынести его 90-летнюю мать из горящего дома на карибском острове, где остановились Уинслет, ее муж Нед Рокнролл и 2 ее детей.
- Уинслет поддерживает множество благотворительных организаций, выступает за гуманное обращение с животными. А в 2017 году Ди Каприо и Уинслет выставили на аукцион возможность поужинать в их компании. Собранные деньги были направлены не только в благотворительный фонд Леонардо Ди Каприо, но и на лечение молодой британской женщины, заболевшей раком.
Какой фильм с участием Кейт Уинслет вам нравится больше всего?
Фото на превью KENA BETANCUR / AFP / East News