20+ фактов о Кейт Уинслет, актрисе, которая в кино играет исключительно женщин с сильным характером

Эта британская актриса на следующий день после выхода «Титаника» проснулась знаменитой по обе стороны океана. После этого она стала отказываться от предлагаемых ей ролей в блокбастерах, предпочитая сниматься в малобюджетном независимом кино. За что и получила множество наград, включая «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.