20+ фактов о фильме «Вокзал для двоих», которые раскроют, что стоит за созданием шедевра

«Со мной не соглашались, и я просто ушел со съемки. Думал, что меня убрали и кто-то будет другой играть, но через два дня последовал звонок. Я пришел, и Люся мне дала текст: она сама его написала. С тех пор у нас началась действительно взаимная теплая дружба».

Олег Басилашвили