20+ фактов о фильме «Вокзал для двоих», которые раскроют, что стоит за созданием шедевра

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Есть такие фильмы, которые, случайно застав по телевизору, редко кто не досмотрит до конца. Трагикомедия Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» как раз из таких. История любви пианиста и официантки в свое время побила все рекорды популярности, получила одобрительные отзывы критиков и ныне является классикой отечественного кинематографа. И вполне заслуженно.

AdMe.ru решил выяснить, как проходили съемки этой легендарной картины и какие интересные детали остались за кадром.

  • Для Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» стал картиной, завершающей трилогию фильмов о любви (первые две — «Ирония судьбы» и «Служебный роман»). По мнению режиссера, все эти киноленты рассказывают об одном: как в стремительной, быстротечной жизни два прекрасных, но не очень везучих человека находят друг друга.
  • Роль пианиста Платона Рябинина, который во время отбытия в колонию влюбляется в хамоватую официантку Веру, досталась Олегу Басилашвили без проб. В свое время Эльдар Рязанов дал актеру расписку, что будет снимать его в каждом своем фильме. И хотя она была больше шуточной, режиссер любил работать с этим актером и по возможности давал ему роли в фильмах. Сценарий «Вокзала для двоих» писался сразу «под Басилашвили».
  • Главную же героиню Веру изначално должна была сыграть молодая актриса, но режиссер решил не рисковать и пригласил на роль Людмилу Гурченко.
  • Над сценарием к фильму Эльдар Рязанов работал совместно с Эмилем Брагинским. Они положили в основу фильма две реальные истории.
  • Первая приключилась со знаменитым советским композитором Микаэлом Таривердиевым. Однажды он уступил место за рулем своего автомобиля известной актрисе, в которую был влюблен. Поездка закончилась трагически: она сбила пешехода. Таривердиев взял вину на себя, был осужден на два года, но амнистирован еще до перевода в тюрьму.
  • Второй случай произошел с поэтом Ярославом Смеляковым («Хорошая девочка Лида»). Когда он отбывал срок в лагере, его отпустили под расписку навестить товарищей, и все трое после застолья проспали будильник. Чтобы Смеляков не опоздал к утренней поверке и не был наказан, друзья тащили поэта на себе.
  • Из погодных соображений фильм снимали с конца. На первый съемочный день пришлась сцена, где герои Басилашвили и Гурченко Платон и Вера бегут по снегу с тяжелым аккордеоном к воротам колонии. И далась она актерам с большим трудом: на улице было −30 градусов, а им нужно было на крупном плане продемонстрировать широкий спектр эмоций — отчаяние, любовь, надежду. Трудность представляло еще и то, что актеры познакомились друг с другом за два часа до начала съемок.
  • Финальная сцена снималась следующим образом: актеры бежали по заснеженной дороге, а оператор с камерой сидел в санях, которые тащили пять человек. Чтобы ускорить процесс, в сани впрягся и сам Эльдар Александрович.
  • В кадре актеры часто поскальзывались, падали, ползали на коленях, вставали и снова валились с ног. Все это снимали, как вы догадываетесь, без помощи каскадеров или специальной экипировки, поэтому актеры обзавелись парочкой внушительных синяков. «У Гурченко после этих съемок были вдрызг разбиты обе коленки», — вспоминал впоследствии Эльдар Рязанов.
  • Однако больше всего у актеров не ладилось с любовными сценами. Так, из-за эпизода, когда Платон в купе целует Веру, чуть не сорвались съемки всего фильма. Басилашвили не понравился текст, о чем он открыто и заявил режиссеру. Ситуацию спасла Людмила Гурченко: актриса так переделала диалог, что поцелуй отложили на другую сцену.

«Со мной не соглашались, и я просто ушел со съемки. Думал, что меня убрали и кто-то будет другой играть, но через два дня последовал звонок. Я пришел, и Люся мне дала текст: она сама его написала. С тех пор у нас началась действительно взаимная теплая дружба».

Олег Басилашвили
  • Сам Эльдар Рязанов тоже сыграл маленькую роль в своем фильме — заместителя начальника вокзала. Персонаж режиссера признается, что никогда не ест в вокзальном ресторане: «Я, знаете ли, предпочитаю кушать дома — у меня жена хорошо готовит. А рестораны — это совсем другое ведомство».
  • Никита Михалков, сыгравший в фильме проводника Андрея, любовника Веры, шокировал всех своей отменной импровизацией во время съемки хулиганской сцены в ресторане. Вот только она не соответствовала сценарию. После этой сцены получалось, что возлюбленный героини — слабак. Выход нашла Людмила Марковна, предложившая, чтобы Рябинин подошел к Вере и тихо спросил: «Тебе очень стыдно за меня, да?» Идея была в том, что Вера будет любить его любым — слабым или сильным.
  • Добавила в фильм красок и актриса Нонна Мордюкова, исполнившая роль «дяди Миши». Она сама создала интерьер жилища советского спекулянта — шикарный и безвкусный. Был там и импортный видеомагнитофон, к которому прилагались кассеты с зарубежной эстрадой. Невиданный по тем временам дефицит.
  • Олег Басилашвили около месяца прожил в колонии для несовершеннолетних в Икше, где снимали тюремные сцены. Заключенные долгое время не принимали актера, то и дело старались как-то задеть его и даже ударить, ждали от его присутствия неприятностей. Исполнитель роли Платона пытался наладить отношения, потихоньку делился «пайкой» с арестантами из массовки, и вскоре враждебность прошла.
  • Позже актер поведал, что во время съемок у него даже был советник из числа заключенных. Тот учил актера, как выглядят и ведут себя люди в местах заключения, но взамен попросил упомянуть его в фильме. Басилашвили не забыл об этой просьбе, и в сцене, когда героиня Людмилы Гурченко пытается разбудить возлюбленного, он сквозь сон говорит: «Онофренков, кончай!» Это была фамилия его наставника".
  • Кстати, осужденные стали первыми зрителями фильма после его окончательного монтажа.
  • По сценарию действие картины происходит в городе Заступинске. На самом деле такого города не существует. Фильм снимали в районе Витебского вокзала в Ленинграде, на Рижском вокзале в Москве и на станции «Лосиноостровская». А вот колонии и деревня — это уже Подмосковье.
  • Согласно изначальной задумке Рязанова, фильм должен был быть односерийным, однако из-за большого количества импровизаций на съемочной площадке серий получилось две.
  • «Вокзал для двоих» был признан лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала «Советский экран». Режиссер Эльдар Рязанов получил за него Государственную премию СССР, а Людмила Гурченко — звание народной артистки СССР.
  • Также картина стала участником официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 1983 года. Показ проходил во время разворачивающегося шпионского скандала между Францией и СССР, поэтому на призы надеяться не стоило.
  • Людмила Гурченко прониклась дружескими чувствами к своему партнеру по фильму. В одном из последних интервью она поведала занимательную историю со съемочной площадки «Вокзала для двоих».

«Сначала я даже не знала, как его отчество. Первый кадр: зима, финал картины, мы где-то в Люберцах, холод, ужас, 28 градусов. Обоим хочется в уборную. А это ж поле голое, гора. Он с одной стороны пописал, я с другой. А к концу картины это был родной человек».

Людмила Гурченко
  • Несмотря на завязавшуюся между актерами дружбу, Гурченко и Басилашвили больше никогда не снимались вместе.

Какая картина Рязанова из его трилогии про любовь вам нравится больше всего? Помните ли вы какие-нибудь цитаты из этих фильмов?

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