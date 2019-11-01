20+ фактов о фильме «Вокзал для двоих», которые раскроют, что стоит за созданием шедевра
Есть такие фильмы, которые, случайно застав по телевизору, редко кто не досмотрит до конца. Трагикомедия Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» как раз из таких. История любви пианиста и официантки в свое время побила все рекорды популярности, получила одобрительные отзывы критиков и ныне является классикой отечественного кинематографа. И вполне заслуженно.
AdMe.ru решил выяснить, как проходили съемки этой легендарной картины и какие интересные детали остались за кадром.
- Для Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» стал картиной, завершающей трилогию фильмов о любви (первые две — «Ирония судьбы» и «Служебный роман»). По мнению режиссера, все эти киноленты рассказывают об одном: как в стремительной, быстротечной жизни два прекрасных, но не очень везучих человека находят друг друга.
© Ирония судьбы / Киностудия «Мосфильм» © Служебный роман / Киностудия «Мосфильм» © Вокзал для двоих / Киностудия «Мосфильм»
- Роль пианиста Платона Рябинина, который во время отбытия в колонию влюбляется в хамоватую официантку Веру, досталась Олегу Басилашвили без проб. В свое время Эльдар Рязанов дал актеру расписку, что будет снимать его в каждом своем фильме. И хотя она была больше шуточной, режиссер любил работать с этим актером и по возможности давал ему роли в фильмах. Сценарий «Вокзала для двоих» писался сразу «под Басилашвили».
- Главную же героиню Веру изначално должна была сыграть молодая актриса, но режиссер решил не рисковать и пригласил на роль Людмилу Гурченко.
- Над сценарием к фильму Эльдар Рязанов работал совместно с Эмилем Брагинским. Они положили в основу фильма две реальные истории.
- Первая приключилась со знаменитым советским композитором Микаэлом Таривердиевым. Однажды он уступил место за рулем своего автомобиля известной актрисе, в которую был влюблен. Поездка закончилась трагически: она сбила пешехода. Таривердиев взял вину на себя, был осужден на два года, но амнистирован еще до перевода в тюрьму.
- Второй случай произошел с поэтом Ярославом Смеляковым («Хорошая девочка Лида»). Когда он отбывал срок в лагере, его отпустили под расписку навестить товарищей, и все трое после застолья проспали будильник. Чтобы Смеляков не опоздал к утренней поверке и не был наказан, друзья тащили поэта на себе.
- Из погодных соображений фильм снимали с конца. На первый съемочный день пришлась сцена, где герои Басилашвили и Гурченко Платон и Вера бегут по снегу с тяжелым аккордеоном к воротам колонии. И далась она актерам с большим трудом: на улице было −30 градусов, а им нужно было на крупном плане продемонстрировать широкий спектр эмоций — отчаяние, любовь, надежду. Трудность представляло еще и то, что актеры познакомились друг с другом за два часа до начала съемок.
- Финальная сцена снималась следующим образом: актеры бежали по заснеженной дороге, а оператор с камерой сидел в санях, которые тащили пять человек. Чтобы ускорить процесс, в сани впрягся и сам Эльдар Александрович.
- В кадре актеры часто поскальзывались, падали, ползали на коленях, вставали и снова валились с ног. Все это снимали, как вы догадываетесь, без помощи каскадеров или специальной экипировки, поэтому актеры обзавелись парочкой внушительных синяков. «У Гурченко после этих съемок были вдрызг разбиты обе коленки», — вспоминал впоследствии Эльдар Рязанов.
- Однако больше всего у актеров не ладилось с любовными сценами. Так, из-за эпизода, когда Платон в купе целует Веру, чуть не сорвались съемки всего фильма. Басилашвили не понравился текст, о чем он открыто и заявил режиссеру. Ситуацию спасла Людмила Гурченко: актриса так переделала диалог, что поцелуй отложили на другую сцену.
«Со мной не соглашались, и я просто ушел со съемки. Думал, что меня убрали и кто-то будет другой играть, но через два дня последовал звонок. Я пришел, и Люся мне дала текст: она сама его написала. С тех пор у нас началась действительно взаимная теплая дружба».
- Сам Эльдар Рязанов тоже сыграл маленькую роль в своем фильме — заместителя начальника вокзала. Персонаж режиссера признается, что никогда не ест в вокзальном ресторане: «Я, знаете ли, предпочитаю кушать дома — у меня жена хорошо готовит. А рестораны — это совсем другое ведомство».
- Никита Михалков, сыгравший в фильме проводника Андрея, любовника Веры, шокировал всех своей отменной импровизацией во время съемки хулиганской сцены в ресторане. Вот только она не соответствовала сценарию. После этой сцены получалось, что возлюбленный героини — слабак. Выход нашла Людмила Марковна, предложившая, чтобы Рябинин подошел к Вере и тихо спросил: «Тебе очень стыдно за меня, да?» Идея была в том, что Вера будет любить его любым — слабым или сильным.
- Добавила в фильм красок и актриса Нонна Мордюкова, исполнившая роль «дяди Миши». Она сама создала интерьер жилища советского спекулянта — шикарный и безвкусный. Был там и импортный видеомагнитофон, к которому прилагались кассеты с зарубежной эстрадой. Невиданный по тем временам дефицит.
- Олег Басилашвили около месяца прожил в колонии для несовершеннолетних в Икше, где снимали тюремные сцены. Заключенные долгое время не принимали актера, то и дело старались как-то задеть его и даже ударить, ждали от его присутствия неприятностей. Исполнитель роли Платона пытался наладить отношения, потихоньку делился «пайкой» с арестантами из массовки, и вскоре враждебность прошла.
- Позже актер поведал, что во время съемок у него даже был советник из числа заключенных. Тот учил актера, как выглядят и ведут себя люди в местах заключения, но взамен попросил упомянуть его в фильме. Басилашвили не забыл об этой просьбе, и в сцене, когда героиня Людмилы Гурченко пытается разбудить возлюбленного, он сквозь сон говорит: «Онофренков, кончай!» Это была фамилия его наставника".
- Кстати, осужденные стали первыми зрителями фильма после его окончательного монтажа.
- По сценарию действие картины происходит в городе Заступинске. На самом деле такого города не существует. Фильм снимали в районе Витебского вокзала в Ленинграде, на Рижском вокзале в Москве и на станции «Лосиноостровская». А вот колонии и деревня — это уже Подмосковье.
- Согласно изначальной задумке Рязанова, фильм должен был быть односерийным, однако из-за большого количества импровизаций на съемочной площадке серий получилось две.
- «Вокзал для двоих» был признан лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала «Советский экран». Режиссер Эльдар Рязанов получил за него Государственную премию СССР, а Людмила Гурченко — звание народной артистки СССР.
- Также картина стала участником официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 1983 года. Показ проходил во время разворачивающегося шпионского скандала между Францией и СССР, поэтому на призы надеяться не стоило.
- Людмила Гурченко прониклась дружескими чувствами к своему партнеру по фильму. В одном из последних интервью она поведала занимательную историю со съемочной площадки «Вокзала для двоих».
«Сначала я даже не знала, как его отчество. Первый кадр: зима, финал картины, мы где-то в Люберцах, холод, ужас, 28 градусов. Обоим хочется в уборную. А это ж поле голое, гора. Он с одной стороны пописал, я с другой. А к концу картины это был родной человек».
- Несмотря на завязавшуюся между актерами дружбу, Гурченко и Басилашвили больше никогда не снимались вместе.
Какая картина Рязанова из его трилогии про любовь вам нравится больше всего? Помните ли вы какие-нибудь цитаты из этих фильмов?
Фото на превью Вокзал для двоих / Киностудия «Мосфильм»