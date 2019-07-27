20+ фактов о фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», которых не знали даже те, кто смотрел его 20 раз
Один из фильмов Эльдара Рязанова мог называться «Спаггети по-русски», но мы полюбили этот шедевр под другим длинным и емким названием. Комедию о приключениях, которым позавидовал бы сам Индиана Джонс, просмотрели более 50 млн зрителей. И несмотря на то, что с момента выхода картины на экраны прошло 45 лет, противоборство умного льва и бесстрашных кладоискателей притягивает зрителей и сегодня.
В этот юбилейный для киноленты год AdMe.ru решил разузнать некоторые подробности о съемках советско-итальянской картины.
- Фильм вышел в прокат в 1974 году. В Италии он называется «Одна безумная, безумная, безумная гонка по России».
- Одну из первых сцен фильма снимали на центральной площади Пьяцца Навона в Риме. Режиссер вспоминал:
«Мы устроили затор, перегородив проезжую часть машинами членов съемочной группы. Потом взяли в летнем кафе стулья и столы, усадили за них несколько человек из массовки, а одного посадили чуть поодаль, у стены кафе. Возможности репетировать у нас не было: римская полиция разрешила проделать трюк только один раз и быстро свернуться, чтобы не мешать движению. Мы поставили две камеры и начали работу, совершенно не представляя, что все может получиться с первого дубля. Итальянский каскадер сел в карету скорой помощи. Оглушая сиреной, машина вырулила на площадь, свернула с мостовой и с немыслимой скоростью понеслась по тротуару. Раздался стук падающих столиков и стульев. Человек, сидевший у стены, закричал истошным голосом. Когда скорая помощь снова оказалась на мостовой, все кинулись к нему. Было ощущение, что машина вдавила его в стену! Но оказалось, что он был цел, только очень испугался: машина проскочила буквально в миллиметре».
- Как известно, съемки проходили в Италии и в России. Итальянские продюсеры старались экономить на всем: для фильма отобрали актеров «подешевле», а наших артистов (Андрей Миронов, Ольга Аросева, Евгений Евстигнеев) разместили в третьесортных гостиницах.
- Интересно, что снимать на улицах итальянского города приходилось буквально тайком, так как не было оплачено разрешение на киносъемку. Рязанов даже объявлял забастовку и требовал от итальянских коллег, чтобы те создали нормальные условия для работы.
- Кстати, об итальянских актерах. Алигьеро Носкезе (Антонио) был очень известным у себя на родине пародистом. Антония Сантилли (Ольга) немного снималась в кино, а также в откровенных фотосессиях для мужских журналов. Примечательно, что ради роли в фильме Рязанова она отказалась от участия в американской драме «Серпико» с участием Аль Пачино. Тано Чимароза (мафиозо Розарио) был актером кукольного театра. Нинетто Даволи (Джузеппе) тоже был достаточно известен в Италии: он снимался у знаменитых Пазолини и Бертолуччи.
- В целом зарубежные актеры были довольно капризными: жаловались на тяжелые условия съемок, торопились с текстом, отказывались играть со львом, не хотели выполнять некоторые трюки.
- А иногда они настолько быстро и без остановки проговаривали свой текст, что Ольге Аросевой пришлось полотенцем заткнуть рот одному из актеров (Антонио), чтобы, наконец, вставить свою реплику.
- Вместо Андрея Миронова роль милиционера Васильева должен был сыграть Иннокентий Смоктуновский. Но режиссер Рязанов отстоял кандидатуру Миронова, так как посчитал, что Смоктуновский в форме выглядит чересчур серьезно.
© Невероятные приключения итальянцев в России / Мосфильм © Dino de Laurentiis Cinematografica © Берегись автомобиля / Мосфильм
- Эпизод с посадкой самолета на оживленную трассу на самом деле снимали на аэродроме, а под шоссе раскрасили резервную взлетно-посадочную полосу. В общей сложности самолет сажали 6 раз, и каждый раз безукоризненно. Подробнее об этом непростом и опасном трюке мы рассказывали не так давно.
- Помните сцену, когда мафиози Розарио разбивает иллюминатор, его затягивает наружу и он покрывается льдом? На самом деле это был специально изготовленный панцирь из слюды, который присыпали тальком и нафталином, чтобы он сверкал и переливался, и от него можно было откалывать кусочки.
- Бóльшая часть трюков в автомобильной погоне была совершена итальянским каскадером и автогонщиком Серджио Миони. Например, перелет «жигулей» через реку. На берегу Клязьмы сделали трамплин. Серджио разогнал машину и пролетел по воздуху почти 40 м, приземлившись на другом берегу.
- Остальные трюки выполнили советские гонщики. Например, эпизод, когда «жигули» и «москвич» попадают под струю грязной воды и мечутся, преследуя друг друга. Те же гонщики управляли пожарной машиной во время трюка Андрея Миронова.
- Кстати, популярный актер сам бесстрашно выполнял множество опаснейших трюков. Он спускался с 6-го этажа гостиницы «Астория» по ковровой дорожке, по-настоящему висел на краю разведенного моста, а также сам перебирался с лестницы пожарной машины на крышу «жигулей». Даже для опытного каскадера это сложнейшая задача.
- Кстати, во время съемок вышеупомянутой сцены сами актеры очень рисковали (Даволи и Носкезе тоже сами выполняли трюк). В кадре видно, что пожарная машина едет сама, хотя в действительности ею управлял водитель, лежа на сиденье. Соответственно, он ничего не видел, и если бы актеры сорвались, то попали бы под колеса грузовика.
- В конце фильма персонаж Андрея Миронова ныряет в Неву за утонувшим сундуком. Актер сам плавал под водой, правда, подводные сцены на самом деле снимались в Средиземном море около Неаполя.
- Специально для съемок советский художник-декоратор Михаил Богданов построил макет бензозаправки в натуральную величину. АЗС в итоге получилась настолько похожей на настоящую, что многие водители заезжали на нее, чтобы заправиться.
- Антония Сантилли до съемок никогда не водила машину. Азам вождения ее обучили уже на съемках фильма, чтобы актрису можно было снимать крупным планом. А на общих планах автомобилем управлял дублер в парике.
- В эпизоде с разведенным мостом снимались студенты циркового училища — они-то и прыгали вместо актеров. Только Нинетто Даволи прыгал сам, без дублера. Но для того чтобы зритель не заметил подвоха, нужны были кадры крупным планом. А потому Миронова уговорили на трюк: актеру предстояло повисеть на краю моста. Так что в тот момент, когда актер изо всех сил пытается залезть на крыло моста, он делает это по-настоящему.
- Сцены с участием льва снимали ночью и ранним утром на пустынных улицах Ленинграда. Как раз в период белых ночей.
- Главный герой фильма, лев Кинг, вырос в доме архитектора Льва и Нины Берберовых в Баку. Они взяли его к себе еще малышом из зоопарка, где его собирались усыпить: львенок был очень болезненным и слабым. Берберовы его выходили, и хищник остался жить вместе с ними. А к моменту съемок в «Приключениях итальянцев...» Кинг уже был опытным актером: он успел принять участие в нескольких азербайджанских фильмах.
- Когда хозяин льва прочитал сценарий, он заявил, что сценарий плохой, так как не учитывает и сотой доли того, что умеет делать Кинг. А он, по словам Берберова, «умеет делать все». Тогда сценарий дополнили новыми трюками и эпизодами. Но на деле оказалось, что Кинг очень своенравный и ленивый. Во время съемок он часто отвлекался, не хотел выполнять команды и откровенно не понимал, что от него требуется. Рязанов вспоминал, что Кинга сложно было уговорить даже просто пробежать 15 м по прямой. «Кричали: „Кинг, сюда! Кингуля, Кингуля!“ Но он даже головы не поворачивал».
- Чтобы снять двухсекундную сцену, когда лев прыгает в склад матрешек, киношникам потребовалось ждать 3 ночи. На 4-ю его что-то заинтересовало и он наконец прыгнул. После окончания съемок фильма Рязанов дал себе слово больше никогда не снимать животных в своих картинах.
- Актерам не приходилось играть страх, ведь они на самом деле боялись работать бок о бок с опасным зверем. А однажды Кинг встал на задние лапы и «обнял» Нинетто Даволи, поцарапав ему спину и голову. К счастью, раны оказались несерьезными, актеру оказали необходимую помощь прямо на съемочной площадке. Единственным, кто не боялся сниматься с Кингом, оказался Андрей Миронов.
Послесловие
Работа в этом фильме стала настоящим звездным часом для Кинга: необычного «актера» хотели заполучить многие зарубежные режиссеры. Но после «Итальянцев...» Кинг не сыграл больше ни одной роли.
Когда оставалось снять еще несколько последних сцен со львом, произошла трагедия. На время съемок для Кинга в качестве временного пристанища выделили спортзал в закрытой школе. По одной из версий, Кинга заметил один из зевак и стал дразнить: прыгать и гримасничать. Лев продавил оконное стекло, подскочил к юноше и повалил его на землю. По другой версии, парень не дразнил льва, а побежал вслед за своей собакой, которая проскользнула за школьный забор.
Увидевшая это девушка закричала и позвала на помощь. Крики услышал проходящий мимо милиционер Александр Гуров, который не раздумывая разрядил в Кинга всю обойму.
Несмотря на такую печальную историю со львом, фильм «Невероятные приключения итальянцев в России» получился очень легким и динамичным. И эту ленту с удовольствием смотрят уже несколько поколений. А кто из наших читателей видел эту легендарную комедию?