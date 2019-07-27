20+ фактов о фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», которых не знали даже те, кто смотрел его 20 раз

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Один из фильмов Эльдара Рязанова мог называться «Спаггети по-русски», но мы полюбили этот шедевр под другим длинным и емким названием. Комедию о приключениях, которым позавидовал бы сам Индиана Джонс, просмотрели более 50 млн зрителей. И несмотря на то, что с момента выхода картины на экраны прошло 45 лет, противоборство умного льва и бесстрашных кладоискателей притягивает зрителей и сегодня.

В этот юбилейный для киноленты год AdMe.ru решил разузнать некоторые подробности о съемках советско-итальянской картины.

«Мы устроили затор, перегородив проезжую часть машинами членов съемочной группы. Потом взяли в летнем кафе стулья и столы, усадили за них несколько человек из массовки, а одного посадили чуть поодаль, у стены кафе. Возможности репетировать у нас не было: римская полиция разрешила проделать трюк только один раз и быстро свернуться, чтобы не мешать движению. Мы поставили две камеры и начали работу, совершенно не представляя, что все может получиться с первого дубля. Итальянский каскадер сел в карету скорой помощи. Оглушая сиреной, машина вырулила на площадь, свернула с мостовой и с немыслимой скоростью понеслась по тротуару. Раздался стук падающих столиков и стульев. Человек, сидевший у стены, закричал истошным голосом. Когда скорая помощь снова оказалась на мостовой, все кинулись к нему. Было ощущение, что машина вдавила его в стену! Но оказалось, что он был цел, только очень испугался: машина проскочила буквально в миллиметре».

Послесловие

Работа в этом фильме стала настоящим звездным часом для Кинга: необычного «актера» хотели заполучить многие зарубежные режиссеры. Но после «Итальянцев...» Кинг не сыграл больше ни одной роли.

Когда оставалось снять еще несколько последних сцен со львом, произошла трагедия. На время съемок для Кинга в качестве временного пристанища выделили спортзал в закрытой школе. По одной из версий, Кинга заметил один из зевак и стал дразнить: прыгать и гримасничать. Лев продавил оконное стекло, подскочил к юноше и повалил его на землю. По другой версии, парень не дразнил льва, а побежал вслед за своей собакой, которая проскользнула за школьный забор.

Увидевшая это девушка закричала и позвала на помощь. Крики услышал проходящий мимо милиционер Александр Гуров, который не раздумывая разрядил в Кинга всю обойму.