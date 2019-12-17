20+ доказательств того, что вы кое-что упустили, когда смотрели любимые новогодние фильмы

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Любимое новогоднее кино таит множество секретов, которые не всегда замечаешь при первом, втором и даже десятом просмотре. Поэтому мы так любим вновь и вновь пересматривать эти фильмы в канун праздников и каждый раз открывать для себя что-то новое. Тем более что лучшего способа зарядиться праздничным настроением, кажется, еще не придумали.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти 20+ фактов вдохновят вас пересмотреть любимые новогодние фильмы и взглянуть на них новыми глазами.

«Елки»

Создатели первых «Елок» предложили в то время президенту Дмитрию Медведеву поучаствовать в съемках. Он отказался, но записал свой голос для поздравительной речи. А картинку пришлось создать с помощью компьютерной графики.

В фильме «Елки последние» воду в проруби, куда проваливался Дмитрий Нагиев, нагрели до 15 °С.

По некоторым подсчетам, у майонеза и других рекламных интеграций в фильмах больше экранного времени, чем у Ивана Урганта.

Для каждого фильма съемочная группа снимала реальные новогодние гуляния в разных городах, поэтому несколько лет не могла толком отпраздновать Новый год.

«Гарри Поттер»

«Меня зовут Эмма Шарлотта Уотсон. Мне 10 лет, я играю роль Гермионы Грейнджер. Нахожусь на уроке трансфигурации. Мне нравится это перо (гусиное). Профессор Макгонагалл (кошка, мисс Павлин) прекрасная и черно-белая. Жаль, у меня нет кошки-учительницы»

Во время сцен на уроках Эмма Уотсон делала реальные записи гусиным пером — это помогало ей ни на секунду не выходить из амплуа отличницы.

В канун Рождества большой зал в Хогвартсе украшают символические 12 елей.

Для создания декораций зала пророчеств в фильме «Орден Феникса» профессиональный стеклодув вручную создавала шары по старинной технологии. На это ушло 2 года.

Общий план Хогвартса снимали с помощью макета в пропорциях 1:24. Над его созданием трудились 88 художников.

«Один дома»

У «мокрых бандитов» Гарри и Марвина нашлись законопослушные двойники, которые торгуют джипами.

Для съемок сцены с пауком на лицо исполнителя роли Марвина Дэниела Стерна посадили настоящего тарантула. Актеру нужно было изобразить крик ужаса совершенно беззвучно, ведь громкий звук мог испугать ядовитого паука. Сцену сняли с первого дубля, а звук записали позже.

Елочные игрушки, на которые наступает Марв, были сделаны из конфет. Но для дополнительной страховки от травм актер носил резиновые «ноги».

Схему сражения с грабителями, которую создал Кевин, и в самом деле нарисовал Маколей Калкин.

«Гринч — похититель Рождества»

«6:30 — ужин с самим собой. Я не могу отменить его снова».

Фраза про ужин с самим собой была импровизацией Джима Керри. В целом актер придумал много удачных реплик, которых не было в сценарии.

Съемки фильма проходили под пристальным надзором службы защиты животных. Все сцены, в которых звери могли потенциально пострадать, были созданы с помощью компьютерной графики. В целом в фильме использовано порядка 600 визуальных эффектов, которые занимают 43 минуты экранного времени.

«Чародеи»

Отношения Александры Яковлевой и Валентина Гафта на съемочной площадке были настолько напряженными, что в некоторых сценах их снимали отдельно друг от друга, а потом сводили на монтаже. Актер признавался, что его раздражало, как долго Яковлева прихорашивалась перед съемками и насколько часто она забывала текст.

На роль говорящего кота пробовались 18 животных. Им давали сметану и следили за поведением. Чем выразительнее кот фыркал и облизывался, тем больше шансов у него было получить роль.

«Чарли и шоколадная фабрика»

При создании образа Вилли Вонки Джонни Депп вдохновлялся не оригинальным персонажем из фильма 1971 года, а Фредди Меркьюри из клипа I’m Going Slightly Mad. А манеру речи он тренировал на своей дочери Лили-Роуз. Она признавалась, что отец действительно выглядел очень странным.

Создатели фильма долго искали мальчика на роль Чарли Бакета. Они небезосновательно полагали, что сыграть неизбалованного ребенка сможет только актер не из Голливуда. В итоге остановились на Фредди Хайморе, хоть тот уже и имел опыт съемок с Джонни Деппом.

В эпизоде с телепортацией плитки шоколада на мониторе демонстрируются кадры из фильма «2001 год: Космическая одиссея» и звучит главная тема из этого фильма. Да и сама плитка очень напоминает таинственный монолит.

Для создания атмосферы уныния режиссеры использовали советскую атрибутику. В одном из кадров появляется автомобиль ВАЗ-2104 с правым рулем, а у Бакетов дома стоит телевизор «Юность».

Во время съемок сцен на фабрике использовалось много настоящих сладостей. Корпорация Nestle предоставила около 1 850 плиток настоящего шоколада, леденцы на деревьях и розовая сахарная вата тоже были съедобными. Помимо этого было создано 110 тыс. бутафорских шоколадок и почти тонна искусственного жидкого шоколада для реки и водопада.

«Эльф»

В фильме почти нет CGI-эффектов — большая часть сцен создана с помощью перспективы.

Сцены в душе не было в оригинальном сценарии. Режиссер Джон Фавро добавил ее после того, как узнал, что Зоуи Дешанель — хорошая певица. В одном из интервью он отметил, что это придало фильму еще больше волшебства.

В сцене, где фигурируют брюнетки-тройняшки, изначально должны были сниматься белокурые мальчики-близнецы. Но вместо того чтобы весело ползать, они безостановочно ревели, поэтому режиссерам пришлось их заменить.

«Рождественская история»

Чтобы придать достоверности сцене, в которой язык Флика примерз к столбу, режиссеры фильма создали довольно сложную конструкцию. Актер, игравший этого героя, объяснил: «Во флагштоке было сделано небольшое отверстие размером с мизинец. В него была вставлена трубка, которая всасывала воздух с помощью встроенного мини-пылесоса». Так что язык у парня застрял вполне реально.