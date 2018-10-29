20+ примеров того, как русский язык оказался не по зубам Голливуду

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«Развесистая клюква» — так называют нелепые домыслы о России и русских в иностранном кино. Это понятие включает в себя не только образы и стереотипы, но и языковые казусы, которые, увы, не ограничиваются знаменитым: «Какие ваши доказательства?» из «Красной жары». Продублировать имя и фамилию в русском паспорте набором букв (просто поменяв раскладку)? Не проблема. Не согласовать текст с носителем языка и получить отличный каламбур в некомедийном кино? А почему бы и нет?

Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили, что «русский» язык в кино не остался в 1990-х и 2000-х годах, а вполне себе встречается и в современных фильмах, даже в блокбастерах без проблем с бюджетом.

1. «Агенты Щ.И.Т.»: какая клавиатура, такие и надписи

2. «Железный человек — 2»: фильм, где русская Борис Тургенов смотрит «новости глаза», которые идут «теперь»

3. Российские удостоверения личности — классика. Героя Тома Хэнкса из «Терминала» зовут Гулина Гульнара, а Джейсона Борна из «Идентификации Борна» — и вовсе Лштшфум Ащьф

Кстати, за основу документов героя Тома Хэнкса было взято настоящее белорусское водительское удостоверение. В свое время «Комсомольская правда» выяснила через УГАИ УВД Гомельского облисполкома, что эти права были выданы Гульнаре Гулиной, которая проживала в деревне Зябровка под Гомелем и позже эмигрировала в США. Как они попали к создателям фильма — другая, так и не решенная загадка.

4. «Побег»: охотно верим, но проверять не будем

5. «G.I. Joe: Бросок кобры — 2»: иногда ошибка придает ситуации философский оттенок

6. «Звездные врата»: весьма эмоциональный и выразительный запрет

7. «13-й район: Кирпичные особняки»: пожар, огонь — какая разница, когда в дело вступает коготь медведя

8. «Чак»: хорошо, не будем

9. «Симона» и «Небесный капитан и мир будущего»: вот такие они, суровые русские газеты

Забавные заголовки из «Почти правды» — «Гроза разгрозилась», «Министр Грызлов объявил войну мигалкам» и «Депутаты сдают валюту» — были взяты создателями фильма из реальных новостных лент.

10. «Тринадцатый этаж»: а здесь в «Советском Согозде» обнаружились загадочные «чемпчоны»

11. «Воздушный волк»: грозные и таинственные «овноурсы» и самолеты, готовые применить «канонен» и «ракетен»

Кстати, родом «овноурсы» из АЭС в городе-герое Ставограде на Ставоградском ядреном (и это не опечатка) заводе, что появляется в 2 сериях 4-го сезона сериала.

12. «Пояс Ориона»: и почему-то сразу захотелось печенек

13. «Легенды завтрашнего дня»: ну, возможно, написана истинная правда

14. «Напряги извилины»: окейо, «Гугл», как разобраться в этой «доступной системе»?

15. «Черный список»: может, конечно, указана общая сумма в пачке и мы зря придираемся. Но тогда возникает вопрос: зачем?

16. «Связь»: до нас не сразу дошло, что WOY — это «шоу»

17. «Гражданин Икс»: этот магнитофон что-то знает

18. «Шпионы как мы»: теперь не только русский медведь, но еще и таджикский

19. «Иностранец»: как одной ошибкой испортить весь трагический настрой

20. «Фантастическая четверка»: а вы хотели бы прокатиться в Латверию на головке пальца ноги?

По-видимому, переводчики имели в виду Towhead, то есть «буксир». Но кто-то ошибочно написал Toehead («палец ноги»), и этот вариант ушел в работу.

А вы встречали в зарубежном кино какие-то примеры «русского языка американского розлива»? Поделитесь своими находками в комментариях.