20 архивных фото, которые покажут, что на самом деле творилось на съемках наших любимых фильмов
На что только ни пойдут режиссеры, гримеры и специалисты по визуальным эффектам, чтобы создать идеальную картинку на большом экране, в которую поверят миллионы зрителей во всем мире. Часто за захватывающим сюжетом стоят долгие часы тренировок, репетиций и бесконечные дубли, чтобы добиться нужного кадра. Порой блестящей актерской игры бывает недостаточно, и на помощь звездам Голливуда приходят каскадеры, умелый монтаж, высокотехнологичные устройства и очень реалистичная компьютерная графика.
Мы в AdMe.ru решили заглянуть за кулисы и посмотреть изнанку съемочного процесса популярных фильмов.
1. Анна Кендрик на съемках рождественской комедии «Николь» вместо коньков использует специальное устройство для скольжения по льду
2. Актеры в фильме «Черепашки-ниндзя — 2» должны были носить за кадром специальные костюмы с датчиками, которые позволяли захватывать движения главных персонажей картины
3. Так снимали легендарную сцену из фильма «Назад в будущее — 3», когда Марти Макфлай должен был переместиться в 1885 год
4. Мэтт Деймон на съемках фильма «Марсианин»
5. Специально для сериала «Корона» пришлось построить декорации с точной копией фасада Букингемского дворца
6. Эль Фэннинг и Тимоти Шаламе на съемочной площадке романтической комедии «Дождливый день в Нью-Йорке»
7. Художники работают над созданием модели города, который должен быть разрушен в фильме «Терминатор-2: Судный день»
8. Гримеры подкрашивают бороду Сэмюэлу Л. Джексону во время съемок боевика «Шафт» в Нью-Йорке
9. Дэниел Рэдклифф на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»
10. Эдди Редмэйн на съемках фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» стоит на специальном помосте, чтобы казаться выше в кадре
11. Ребекка Фергюсон на мотоцикле, который закреплен на движущейся платформе, во время съемок боевика «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
12. Квентин Тарантино дает указания Марго Робби и Брэду Питту на съемочной площадке фильма «Однажды в... Голливуде»
13. Режиссер картины «Мстители: Эра Альтрона» Джосс Уидон показывает Джереми Реннеру, как правильно стрелять из лука
14. Лора Дерн, Сэм Нилл и Стивен Спилберг на съемочной площадке блокбастера «Парк юрского периода»
15. Режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс за кадром рассказывает что-то смешное актеру Хоакину Фениксу
16. Актер Мартин Фримен машет рукой в конце своего последнего съемочного дня в роли Бильбо Бэггинса в фильме «Хоббит: Битва пяти воинств»
17. Режиссер Питер Джексон с актерами на съемочной площадке кинотрилогии «Властелин колец»
18. Вот так происходило управление полицейской машиной на съемках фильма «Терминатор: Генезис»
19. Режиссер Майкл Бэй показывает актрисе Николе Пельтц, как «рука» трансформера попытается схватить ее, на съемках боевика «Трансформеры: Эпоха истребления»
20. Знаменитая сцена, когда герой Леонардо Ди Каприо спасает Роуз (Кейт Уинслет) на корме «Титаника», за кадром выглядит не менее эффектно
Какой из легендарных фильмов остается вашим самым любимым?
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