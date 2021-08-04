20 архивных фото, которые покажут, что на самом деле творилось на съемках наших любимых фильмов

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

На что только ни пойдут режиссеры, гримеры и специалисты по визуальным эффектам, чтобы создать идеальную картинку на большом экране, в которую поверят миллионы зрителей во всем мире. Часто за захватывающим сюжетом стоят долгие часы тренировок, репетиций и бесконечные дубли, чтобы добиться нужного кадра. Порой блестящей актерской игры бывает недостаточно, и на помощь звездам Голливуда приходят каскадеры, умелый монтаж, высокотехнологичные устройства и очень реалистичная компьютерная графика.

Мы в AdMe.ru решили заглянуть за кулисы и посмотреть изнанку съемочного процесса популярных фильмов.

1. Анна Кендрик на съемках рождественской комедии «Николь» вместо коньков использует специальное устройство для скольжения по льду

2. Актеры в фильме «Черепашки-ниндзя — 2» должны были носить за кадром специальные костюмы с датчиками, которые позволяли захватывать движения главных персонажей картины

3. Так снимали легендарную сцену из фильма «Назад в будущее — 3», когда Марти Макфлай должен был переместиться в 1885 год

4. Мэтт Деймон на съемках фильма «Марсианин»

5. Специально для сериала «Корона» пришлось построить декорации с точной копией фасада Букингемского дворца

6. Эль Фэннинг и Тимоти Шаламе на съемочной площадке романтической комедии «Дождливый день в Нью-Йорке»

7. Художники работают над созданием модели города, который должен быть разрушен в фильме «Терминатор-2: Судный день»

8. Гримеры подкрашивают бороду Сэмюэлу Л. Джексону во время съемок боевика «Шафт» в Нью-Йорке

9. Дэниел Рэдклифф на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»

10. Эдди Редмэйн на съемках фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» стоит на специальном помосте, чтобы казаться выше в кадре

11. Ребекка Фергюсон на мотоцикле, который закреплен на движущейся платформе, во время съемок боевика «Миссия невыполнима: Племя изгоев»

12. Квентин Тарантино дает указания Марго Робби и Брэду Питту на съемочной площадке фильма «Однажды в... Голливуде»

13. Режиссер картины «Мстители: Эра Альтрона» Джосс Уидон показывает Джереми Реннеру, как правильно стрелять из лука

14. Лора Дерн, Сэм Нилл и Стивен Спилберг на съемочной площадке блокбастера «Парк юрского периода»

15. Режиссер картины «Джокер» Тодд Филлипс за кадром рассказывает что-то смешное актеру Хоакину Фениксу

16. Актер Мартин Фримен машет рукой в конце своего последнего съемочного дня в роли Бильбо Бэггинса в фильме «Хоббит: Битва пяти воинств»

17. Режиссер Питер Джексон с актерами на съемочной площадке кинотрилогии «Властелин колец»

18. Вот так происходило управление полицейской машиной на съемках фильма «Терминатор: Генезис»

19. Режиссер Майкл Бэй показывает актрисе Николе Пельтц, как «рука» трансформера попытается схватить ее, на съемках боевика «Трансформеры: Эпоха истребления»

20. Знаменитая сцена, когда герой Леонардо Ди Каприо спасает Роуз (Кейт Уинслет) на корме «Титаника», за кадром выглядит не менее эффектно