20+ актеров, которые сыграли одних и тех же персонажей, и непонятно, кто из них справился лучше

Частенько кинематографисты любят переосмыслять образы любимых публикой героев. Это могут быть как и литературные персонажи, так и реально существующие личности. Так, например, большой популярностью у режиссеров пользуются мисс Марпл, королева Елизавета II и Клеопатра.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить актеров, которым удалось войти в образ того или иного героя, ну а у кого это получилось лучше всего, решать только зрителям.

1. Мисс Марпл

Мисс Марпл — лакомый кусочек для многих кинематографистов. Так, персонажа Агаты Кристи в разное время изображали на экранах Хелен Хейс («Мисс Марпл в Вест-Индии» (1983 г.), «Зеркальное убийство» (1985 г.)), Джоан Хиксон («Мисс Марпл», 1984–1992 гг.), Джеральдин Макьюэн («Мисс Марпл Агаты Кристи», 2004–2008 гг.). Хелен Хейс остается самой пожилой актрисой, когда-либо исполнявшей роль мисс Марпл (ей было 80). Джоан Хиксон на эту роль благословила сама Агата Кристи, которая после просмотра спектакля с участием актрисы написала ей: «Надеюсь, что Вы однажды сыграете мою дорогую мисс Марпл». И она сыграла сыщицу во всех 12 экранизациях BBC. Довольно нестандартна мисс Марпл Джеральдин Макьюэн, которая напоминает богемную личность эпохи декаданса.

2. Елизавета II

Елизавета II уже стала символом Великобритании, а ее образ широко тиражируется в кинематографе. Так, в свое время в королеву перевоплотились Хелен Миррен («Королева», 2006 г.), Сара Гадон («Лондонские каникулы», 2015 г.), Пенелопа Уилтон («Большой и добрый великан», 2016 г.), Оливия Колман («Корона», 2019–2020 гг.). В фильме «Королева» Хелен Миррен раскрыла личность Елизаветы II не только как монарха, но и как обычного человека, за что удостоилась премий «Оскар», «Золотой глобус», «BAFTA». Сара Гадон сыграла один реальный эпизод из жизни 19-летней принцессы Елизаветы, которая вместе с сестрой сбежала из Букингемского дворца в город на празднование Дня Победы в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Увидеть Елизавету II в жанре фэнтези можно в фильме «Большой и добрый великан». Там королеву сыграла Пенелопа Уилтон. Побыла в образе Елизаветы II и Оливия Колман в третьем сезоне сериала «Корона». Внешне она не очень похожа на монаршую особу, но тем не менее со своей ролью справилась на пять с плюсом.

3. Джокер

Больше всего зрителям запомнился образ Джокера в исполнении Сезара Ромеро («Бэтмен», 1966 г.), Джека Николсона («Бэтмен», 1989 г.), Хита Леджера («Темный рыцарь», 2008 г.) и Хоакина Феникса («Джокер», 2019 г.). Сезар Ромеро предстает в образе Джокера больше как балагур и весельчак, нежели преступник, ведь все его «преступления» относятся не к категории злодейства, а более всего походят на шутки. В 1989 году в картине с Джеком Николсоном герой получает историю своего происхождения. А сам актер настолько вжился в роль, что был номинирован на премию «Золотой глобус» (1990 г.). Многие считают каноническим образ Джокера в «Темном рыцаре» с Хитом Леджером. Актер сам придумывал образ своего героя, спрятавшись от всех в гостинице на месяц. В последнем фильме про этого персонажа («Джокер», 2019 г.) роль досталась Хоакину Фениксу. В картине рассказывается история происхождения Джокера, делается упор на то, как хороший человек может стать настоящим злодеем.

4. Клеопатра

Пожалуй, Клеопатра — одна из самых знаменитых женщин, чей образ многократно появляется в кино. Всего с ней насчитывается более 20 картин. Одними из самых запоминающихся стали царицы в исполнении Вивьен Ли («Цезарь и Клеопатра», 1945 г.), Элизабет Тейлор ("Клеопатра«,1963 г.), Леонор Варела («Клеопатра», 1999 г.) и Моники Беллуччи («Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“», 2002 г.). Для Вивьен Ли съемки стали настоящим испытанием. Незадолго до них она переболела туберкулезом, а в процессе работы узнала о беременности, которая тогда же и прервалась. Поэтому она, в отличие от эталонной Клеопатры Элизабет Тейлор, получилась не такой уж убедительной. У Тейлор же царица вышла не только чувственной, но и разноплановой женщиной. Привлекательно смотрелись на экране в образе этой царицы чилийская актриса Леонор Варела и неподражаемая и где-то даже чересчур гламурная Моника Беллуччи.

5. Бэтмен

Про Бэтмена было снято множество фильмов, самый первый из них датируется 1943 годом. После этого последовали многочисленные адаптации, из которых самыми удачными считаются фильмы в главной роли с Адамом Уэстом («Бэтмен», 1966–1968 г.), Майклом Китоном («Бэтмен», «Бэтмен возвращается», 1989, 1992 гг.), Кристианом Бейлом («Бэтмен: Начало», 2005 г.) и Беном Аффлеком («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига Справедливости»; 2016, 2017 гг.). Адам Уэст сыграл Бэтмена в комедийном ключе, что несколько отличается от нынешних типичных представлений об этом персонаже. Работа Майкла Китона в двух фильмах Тима Бертона об этом супергерое до сих пор остается одной из значимых в его карьере. Лента, в которой Кристиан Бейл показал юного супергероя, завоевала огромный успех не только у зрителей, но и у профессиональных критиков. Бену Аффлеку также посчастливилось предстать в этом образе. Причем в одном из интервью он говорил, что его Бэтмен не соревнуется с Бэтменом Кристиана Бейла, но тем не менее существует в рамках канона. В 2022 году планируется выпуск фильма «Бэтмен», в котором главную роль сыграет Роберт Паттинсон.

6. Ганнибал Лектер

Ганнибал Лектер — один из самых зловещих и пугающих образов в кинематографе. Его изображали 4 актера: Брайан Кокс («Охотник на людей», 1986 г.), Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», 1991 г.; «Ганнибал», 2001 г.; «Красный дракон», 2002 г.), Гаспар Ульель «Ганнибал: Восхождение», 2007 г.) и Мадс Миккельсен («Ганнибал», 2013–2015 гг.). Брайан Кокс стал первопроходцем в исполнении роли Ганнибала Лектера, Энтони Хопкинс стал вторым. Кстати, последнего Американский институт киноискусства назвал кинозлодеем номер один. Хопкинс серьезно подошел к съемкам: он изучал досье известных нарушителей закона, бывал в тюрьмах и посещал судебные процессы. Гаспар Ульель стал третьим Ганнибалом в истории кино. В фильме он показал этапы превращения Лектера в жестокого преступника. Мадс Миккельсен воплотил образ этого персонажа в сериале «Ганнибал» (2013–2015 гг.). Сценарист Брайан Фуллер признавался, что на протяжении всего фильма этот персонаж не показан типичным злодеем, об этом зрители узнают лишь в самом конце.

7. Лара Крофт

Образ Лары Крофт в кинематографе показывали 2 актрисы: Анджелина Джоли («Лара Крофт: Расхитительница гробниц», 2001 г.; «Лара Крофт: Расхитительница гробниц: Колыбель жизни», 2003 г.) и Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт», 2018 г.). В фильмах с Джоли упор был сделан не только на героизм, но и на безумную привлекательность героини. Алисией Викандер героиня предстает перед зрителями исключительно смелой и отважной. Так что Джоли в этом образе можно назвать недостижимым идеалом, а Викандер вполне себе может служить ролевой моделью для многих девушек.

8. Джейн Эйр

Роман «Джейн Эйр» был многократно экранизирован. Особенно выделяются 4 последние адаптации с Шарлоттой Генсбур, Самантой Мортон, Рут Уилсон и Мией Васиковской («Джейн Эйр», 1996, 1997, 2006, 2011 гг.). Шарлотте Генсбур удалось передать скромность и одновременно с этим независимость, пылкость и отважность девушки. Версия «Джейн Эйр» с Самантой Мортон считается чуть ли не самой критикуемой, однако актриса более всего подходит под портрет героини, описанной Шарлоттой Бронте. Мини-сериал с Рут Уилсон многие называют одной из лучших адаптаций «Джейн Эйр», хотя некоторые сочли внешность Уилсон не подходящей под эту роль. Несмотря на это, фильм был номинирован на ряд престижных наград. Наконец версия с Мией Васиковской и Майклом Фассбендером получила множество положительных откликов не только от зрителей, но и от кинокритиков.

9. Мэри Поппинс

Вымышленная героиня Памелы Трэверс, Мэри Поппинс, не раз попадала на экраны. Так, в свое время ее играли Джули Эндрюс («Мэри Поппинс», 1964 г.) и Эмили Блант («Мэри Поппинс возвращается», 2018 г.). Для Джули Эндрюс роль этой культовой няни стала дебютом в большом кино. За эту работу в 1965 году она была удостоена премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA. «Мэри Поппинс возвращается» (2018 г.) считается сиквелом картины 1964 года. Здесь Мэри Поппинс в исполнении Эмили Блант вернулась в дом Бэнксов спустя 25 лет после событий, происходящих в первом фильме. Фильм получил множество положительных откликов от кинокритиков и был номинирован на престижные премии.

10. Джонни Юта

Образ Джонни Юты в фильме «На гребне волны» воплощали Киану Ривз и Люк Брейси (1991 и 2015 гг.). Роль агента под прикрытием удалась Киану Ривзу на славу. Тогда актер еще не обладал статусом суперзвезды, но после выхода этого фильма его карьера начала идти в гору. Ремейк «На гребне волны» не мог похвастаться бешеной популярностью, как его культовый предшественник, но это не помешало включить некоторые его сцены и героев в компьютерную игру Payday 2.