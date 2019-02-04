19 известных женщин старше 50 лет, которые никогда не делали пластику
Мы уже привыкли к тому, что звезды регулярно делают пластические операции, чтобы выглядеть моложе, и не удивляемся «новому» носу или пухлым губам очередной селебрити. Однако даже среди знаменитостей есть женщины, которые не боятся старости: они отказываются от ботокса и ни за что не лягут под нож хирурга.
AdMe.ru вдохновился историями известных актрис и моделей, которым даже стареть удается красиво. В нашей подборке собраны снимки красавиц с натуральной внешностью, сделанные в разные годы. Кажется, эти дамы совсем не изменились.
1. Изабелла Росселлини
В одном из интервью актриса сказала, что никогда не ляжет под нож пластического хирурга. Рецепт молодости от Изабеллы Росселлини: органическая пища и качественный крем для лица.
2. Шэрон Стоун
Шэрон Стоун посещает тренажерный зал 4–5 раз в неделю и пользуется доступными кремами из аптеки. В интервью актриса утверждает, что ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов.
3. Брук Шилдс
Модель призналась, что делала инъекции ботокса, но результат ей не понравился. Однако к хирургу Брук Шилдс не спешит: она опасается, что станет похожа на Джокера.
4. Сальма Хайек
В многочисленных интервью актриса утверждает, что ни разу не пользовалась услугами пластического хирурга.
5. Джоди Фостер
Джоди Фостер уверена, что современное общество вынуждает женщин переделывать себя в угоду моде. Актриса выступает против пластической хирургии и не боится морщин.
6. Энди Макдауэлл
Энди Макдауэлл уверена, что в ботоксе и подтяжках она не нуждается. А все благодаря регулярному уходу за кожей и здоровому образу жизни.
7. Эмма Томпсон
Совместно с Кейт Уинслет и Рэйчел Вайс актриса создала «Британскую лигу против пластической хирургии». Эмма Томпсон считает, что инъекции ботокса — это безумие. И никому их не рекомендует.
8. Сигурни Уивер
Недавно актриса призналась, что ей нравится стареть, а в морщинах вовсе нет ничего ужасного.
9. Лорен Хаттон
Топ-модель 70-х гордится морщинами. А своим цветущим видом Лорен обязана кокосовому маслу: она пользуется им вместо крема с 22 лет.
10. Хэлли Берри
Актриса утверждает, что никогда не обращалась к пластическому хирургу. Хэлли Берри — фанатка спорта: в своем Instagram она делится с подписчиками фотографиями тренировок.
11. Мишель Обама
Супруга бывшего президента США пока не прибегала к услугам пластических хирургов. Однако она не исключает для себя такой возможности в будущем.
12. Синди Кроуфорд
Топ-модель тщательно ухаживает за лицом и регулярно занимается спортом. В арсенале Синди — микродермабразивные маски, солнцезащитный крем и увлажняющие средства.
13. Джулианна Мур
Джулианна Мур утверждает, что старение ее не заботит. Актриса регулярно занимается йогой и любит кардиотренировки.
14. Мерил Стрип
Мерил Стрип регулярно высказывается против пластической хирургии. А ее внешний вид доказывает: женщины, словно хорошее вино, с возрастом становятся только лучше.
15. Сисси Спейсек
Сисси Спейсек не пользуется услугами пластических хирургов, но не имеет ничего против ретуши своих фотографий.
16. Софи Марсо
Французская актриса не была замечена в радикальном изменении внешности. А ее недавний выход на красной дорожке церемонии вручения премии «Сезар» восхитил поклонников.
17. Изабель Юппер
У Изабель Юппер прекрасные природные данные: она даже стареет красиво. Ее секрет — качественная косметика и элегантные наряды.
18. Жюльет Бинош
Актриса часто подшучивает над пристрастием некоторых женщин к ботоксу и грудным имплантам. Рецепт молодости от звезды — употребление достаточного количества воды.
19. Виктория Руффо
Мексиканская актриса и звезда телесериала «Просто Мария» — поклонница естественной красоты. На своей странице в Instagram Виктория без стеснения выкладывает необработанные фотографии.
Признаемся, мы поражены смелостью этих женщин: они не боятся старости и не испытывают неудобств от морщин. А кто из звезд поразил вас больше всего?