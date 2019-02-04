19 известных женщин старше 50 лет, которые никогда не делали пластику

17

16

37.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы уже привыкли к тому, что звезды регулярно делают пластические операции, чтобы выглядеть моложе, и не удивляемся «новому» носу или пухлым губам очередной селебрити. Однако даже среди знаменитостей есть женщины, которые не боятся старости: они отказываются от ботокса и ни за что не лягут под нож хирурга.

AdMe.ru вдохновился историями известных актрис и моделей, которым даже стареть удается красиво. В нашей подборке собраны снимки красавиц с натуральной внешностью, сделанные в разные годы. Кажется, эти дамы совсем не изменились.

1. Изабелла Росселлини

В одном из интервью актриса сказала, что никогда не ляжет под нож пластического хирурга. Рецепт молодости от Изабеллы Росселлини: органическая пища и качественный крем для лица.

2. Шэрон Стоун

Шэрон Стоун посещает тренажерный зал 4–5 раз в неделю и пользуется доступными кремами из аптеки. В интервью актриса утверждает, что ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов.

3. Брук Шилдс

Модель призналась, что делала инъекции ботокса, но результат ей не понравился. Однако к хирургу Брук Шилдс не спешит: она опасается, что станет похожа на Джокера.

4. Сальма Хайек

В многочисленных интервью актриса утверждает, что ни разу не пользовалась услугами пластического хирурга.

5. Джоди Фостер

Джоди Фостер уверена, что современное общество вынуждает женщин переделывать себя в угоду моде. Актриса выступает против пластической хирургии и не боится морщин.

6. Энди Макдауэлл

Энди Макдауэлл уверена, что в ботоксе и подтяжках она не нуждается. А все благодаря регулярному уходу за кожей и здоровому образу жизни.

7. Эмма Томпсон

Совместно с Кейт Уинслет и Рэйчел Вайс актриса создала «Британскую лигу против пластической хирургии». Эмма Томпсон считает, что инъекции ботокса — это безумие. И никому их не рекомендует.

8. Сигурни Уивер

Недавно актриса призналась, что ей нравится стареть, а в морщинах вовсе нет ничего ужасного.

9. Лорен Хаттон

Топ-модель 70-х гордится морщинами. А своим цветущим видом Лорен обязана кокосовому маслу: она пользуется им вместо крема с 22 лет.

10. Хэлли Берри

Актриса утверждает, что никогда не обращалась к пластическому хирургу. Хэлли Берри — фанатка спорта: в своем Instagram она делится с подписчиками фотографиями тренировок.

11. Мишель Обама

Супруга бывшего президента США пока не прибегала к услугам пластических хирургов. Однако она не исключает для себя такой возможности в будущем.

12. Синди Кроуфорд

Топ-модель тщательно ухаживает за лицом и регулярно занимается спортом. В арсенале Синди — микродермабразивные маски, солнцезащитный крем и увлажняющие средства.

13. Джулианна Мур

Джулианна Мур утверждает, что старение ее не заботит. Актриса регулярно занимается йогой и любит кардиотренировки.

14. Мерил Стрип

Мерил Стрип регулярно высказывается против пластической хирургии. А ее внешний вид доказывает: женщины, словно хорошее вино, с возрастом становятся только лучше.

15. Сисси Спейсек

Сисси Спейсек не пользуется услугами пластических хирургов, но не имеет ничего против ретуши своих фотографий.

16. Софи Марсо

Французская актриса не была замечена в радикальном изменении внешности. А ее недавний выход на красной дорожке церемонии вручения премии «Сезар» восхитил поклонников.

17. Изабель Юппер

У Изабель Юппер прекрасные природные данные: она даже стареет красиво. Ее секрет — качественная косметика и элегантные наряды.

18. Жюльет Бинош

Актриса часто подшучивает над пристрастием некоторых женщин к ботоксу и грудным имплантам. Рецепт молодости от звезды — употребление достаточного количества воды.

19. Виктория Руффо

Мексиканская актриса и звезда телесериала «Просто Мария» — поклонница естественной красоты. На своей странице в Instagram Виктория без стеснения выкладывает необработанные фотографии.