19 фильмов с роскошными нарядами, которые получили «Оскар» за лучший дизайн костюмов

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В XXI веке лишь 19 фильмов удостоились высочайшей награды киноакадемии — «Оскара» — за лучший дизайн костюмов. Как правило, награду получают картины с исторически точно воссозданными образами. Обычно облик оценивается целиком, включая прически и грим. Поэтому нередко фильму дают сразу несколько статуэток. Причем сама кинолента при этом может быть весьма посредственной и не получить награды за актерское мастерство или сценарий, хотя порой случаются приятные комбинации.

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Черная пантера, 2018

Художник по костюмам — Рут Э. Картер. Для создания стильных супергероических образов пришлось смешивать воедино футуристические элементы, традиционную африканскую одежду и аксессуары высокой моды. По признанию Рут Картер, все это время у нее перед глазами висели фотографии аутентичных африканских нарядов, редких украшений из ракушек, а также примеры пирсинга и боди-арта.

Призрачная нить, 2017

Художник по костюмам — Марк Бриджес. Действие кино происходит вскоре после Второй мировой войны, а в то время в мире царствовали два модных дома — лондонский и парижский. Бриджес взял за основу первый. Он изучил несколько биографий мало кому известных английских дизайнеров — Питера Расселла, Харди Эмиса, Майкла Донеллана — и соединил все их таланты и «фишки» воедино.

Фантастические твари и где они обитают, 2016

Художник по костюмам — Коллин Этвуд. Центральный предмет одежды всего фильма, конечно же, пальто Ньюта Саламандера, сшитое в количестве 12 идентичных копий для съемок картины. Оно имеет бензиновый цвет, или же, как его называет Коллин Этвуд, темно-павлиний синий. В общем и целом силуэт пальто соответствует принятой в 1920-х годах форме.

Безумный Макс: Дорога ярости, 2015

Художник по костюмам — Дженни Беван. Интересно, что помимо «Оскара» за костюмы фильм удостоился наград еще в 5 номинациях, включая грим. Все герои одеты в апокалиптической стилистике, главными атрибутами которой являются потертая кожа, пряжки и грязь.

Отель «Гранд Будапешт», 2014

Художник по костюмам — Милена Канонеро. Поскольку направление кино — иронично-утопическое, то и цвета решено было брать «сказочные», радужные. В пятерку основных вошли красный, розовый, желтый, золотой и ведущий фиолетовый. Неслучаен был и выбор ткани — фетр. Канонеро рассказала в интервью, что именно фетр чаще всего используется при пошиве военного обмундирования — это должно было вызвать у взыскательных зрителей чувство надвигающейся беды.

Великий Гэтсби, 2013

Художник по костюмам — Кэтрин Мартин. Любопытно, что оригинальный фильм, снятый в 1974 году, также получил «Оскар» за лучшие костюмы. В создании нарядов для киноленты 2013 года принимала участие компания Prada, а также Tiffany & Ко и Brooks Brothers. Так что ажиотаж вокруг одежды возник еще раньше, чем ее удалось увидеть на больших экранах. А премьера фильма мгновенно породила создание множества модных коллекций платьев по мотивам «Великого Гэтсби».

Анна Каренина, 2012

Художник по костюмам — Жаклин Дюрран. Для вдохновения Дюрран просматривала образы 1950-х годов, в которых был идеальный баланс между строгостью форм и их романтичностью. Иначе говоря, строгой привязки и цели следовать истории при создании кино не было. Достоверность костюмов ограничилась силуэтом.

Артист, 2011

Художник по костюмам — Марк Бриджес. На случай если кто-то не смотрел фильм, заметим, что это немая черно-белая картина. Все детали, включая интерьер, экстерьер и костюмы, являются данью уважения эпохе настоящего немого кино. Стилизация вышла достойной — недаром на Каннском фестивале зал 10 минут аплодировал стоя.

Алиса в Стране чудес, 2010

Художник по костюмам — Коллин Этвуд. В нарядах этого фильма важны детали. Если внимательно посмотреть на голубое платье Алисы, то можно разглядеть тяжеловесную черную отделку, которая совсем не вяжется с воздушной тканью. Это готический «привет» от Тима Бертона, который намекает зрителю, что героиня не так инфантильна, как утверждает ее девичье платье.

Молодая Виктория, 2009

Художник по костюмам — Сэнди Пауэлл. «50 млрд долларов — и ни одного спецэффекта», — возмущались критики. Тем временем львиная доля средств ушла на пошив костюмов. Три наряда были точными копиями реальных платьев английской королевы Виктории — траурное, свадебное и коронационное. Ирония заключается в том, что каждое из них появилось в итоговой киноленте лишь на несколько секунд экранного времени.

Герцогиня, 2008

Художник по костюмам — Майкл О’Коннор. Нарядов для этого фильма было создано такое множество, что пришлось организовать для их хранения отдельную гардеробную комнату. Причем 30 комплектов были сделаны по историческим прототипам.

Золотой век, 2007

Художник по костюмам — Александра Бирн. Все созданные образы английской королевы олицетворяют определенный этап ее жизни. Красные и оранжевые платья символизируют коронацию и власть, а также выделяют персонажа среди множества блекло одетых фрейлин. В паре эпизодов, где королева тревожится и грустит, встречаются зеленые оттенки.

Мария-Антуанетта, 2006

Художник по костюмам — Милена Канонеро. Этот фильм — настоящая вакханалия стиля рококо, хотя наряды и не претендуют на историческую точность. Канонеро сохранила исходный крой фасонов, но убрала избыточность в отделке. Интересно, что идея сшить костюмы только пастельных цветов пришла художнице в голову в тот момент, когда она увидела коробку миндального печенья похожих оттенков.

Мемуары гейши, 2005

Художник по костюмам — Коллин Этвуд. На историческую точность наряды совершенно не претендуют. Очевидно, поэтому жителям Японии картина не понравилась: ни одежда, ни даже прически не имеют ничего общего с реальными образами гейш. Кроме того, даже выполняемые героинями танцевальные па всего лишь вымысел создателей фильма.

Авиатор, 2004

Художник по костюмам — Сэнди Пауэлл. Вся картина воссоздает кинематографический стиль первой половины ХХ века — так называемой эпохи «Техниколора». В то время на экранах главенствовали красные, зеленые и голубые тона. Именно они и стали ведущими оттенками при создании костюмов. Интересно, что Сэнди Пауэлл были доступны лишь черно-белые старинные снимки, и некоторые цвета приходилось попросту выдумывать.

Властелин колец: Возвращение короля, 2003

Художники по костюмам — Ричард Тейлор и Найла Диксон. Количество нарядов, которые шили для фильма, поистине едва исчислимо — 19 тыс. Для одного только Фродо понадобилось 64 комплекта одежды, а для Арагорна — 32. Часть костюмов почти стала произведениями искусства, особенно кольчуги. Все они создавались вручную, и на изготовление простенького варианта из 13 тыс. колец уходило трое суток.

Чикаго, 2002

Художник по костюмам — Коллин Этвуд. Весь мюзикл — это воплощение эстетики джазовой эпохи, и наряды не исключение. Основная особенность одежды — отказ от типично женственных форм в пользу более свободного мужского кроя. Сопутствующие аксессуары — декор в виде цветов или бантов и различная вышивка.

«Мулен Руж!», 2001

Художники по костюмам — Кэтрин Мартин и Энгус Стрэтай. В общей сложности над созданием нарядов работали 80 костюмеров, а суммарное количество созданных образов достигло трех полных сотен. Одежда выдержана в максимально игривом и соблазнительном стиле: короткие юбки, выглядывающие подвязки, перья, рюши, чулки в сеточку и, конечно, кружевные панталоны.

Гладиатор, 2000

Художник по костюмам — Дженти Йейтс. Всю нужную информацию художнице удалось найти на колонне Траяна в Риме. Колонна со всех сторон покрыта барельефом, где изображено огромное количество воинов в обмундировании. Дополнительным источником вдохновения для Йейтс послужили исторические картины Альма-Тадема.