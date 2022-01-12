19 детей актеров и актрис, которые захотели повторить успех родителей и стали сниматься в кино

Нет ничего удивительного в том, что дети идут по стопам своих родителей и выбирают аналогичную профессию. Нередки семейные династии врачей, юристов, преподавателей и, конечно же, актеров. Кинематограф знает немало примеров, когда дочери и сыновья признанных мэтров сцены продолжают фамильную традицию и приобретают не меньшую популярность, чем родители.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из детей известных отечественных актеров и актрис тоже решил выбрать для себя путь служения искусству кино.

Полина Ауг

Дочка известной актрисы Юлии Ауг начала свою кинокарьеру еще в 2012 году, снявшись в фильме «Небесные жены луговых мари». Сегодня зрители могут увидеть Полину в таких популярных сериалах, как «Пропавшая», «В Бореньке чего-то нет», «Джетлаг».

Сергей Бондарчук — младший

В свои 30 лет сын Федора Бондарчука уже успел сняться в таких ярких проектах, как «Сталинград», «Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее», «Мертвое озеро». Кроме того, Сергей успешно занимается продюсированием.

Алексей Смирнов

Сын известного актера и режиссера Андрея Смирнова решил продолжить дело отца и стал актером. Самой громкой его работой можно назвать главную роль в фильме «История одного назначения». Кроме того, зрители могли видеть Алексея в сериале «Вертинский».

Андрей Миронов-Удалов

Сын Марии Мироновой не сразу стал известным актером и какое-то время снимался в небольших ролях в сериалах. Однако в 2019 году настал его звездный час и Андрей получил главную роль в фильме «Спасти Ленинград».

Павел Табаков

С такими талантливыми родителями, как Олег Табаков и Марина Зудина, Павел мог стать только актером. Его кинодебют состоялся в 2014 году в фильме Анны Меликян «Звезда», где Павлу досталась главная роль, с которой он справился блестяще. С тех пор его карьера уверенно пошла в гору.

Кирилл Нагиев

Сын Дмитрия Нагиева успел сняться в нескольких крупных проектах и запомнился зрителям по таким нашумевшим проектам, как «Текст» и «Холоп». А всего на счету Кирилла более 30 различных ролей.

Ольга Бодрова

Дочь Сергей Бодрова тоже решила продолжить семейное дело. Она окончила ГИТИС, а в 2021 году снялась в главной роли в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». За свою работу Ольга получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Кинотавр».

Полина Лазарева

Представительница знаменитой актерской династии Лазаревых-Немоляевых закончила школу экстерном и поступила в РАТИ-ГИТИС. Сегодня в ее копилке около 20 ролей в разных кинопроектах. Кроме того, с 2010 года Полина служит в театре им. Маяковского.

Полина Виторган

Дочка актера Максима Виторгана начинала свою творческую карьеру с эпизодических ролей в сериалах и за 10 лет сумела стать по-настоящему востребованной актрисой. Из ее последних работ можно упомянуть роли в таких успешных проектах, как «Вертинский» и «Капитан Волконогов бежал».

Александр Ильин

Младший сын актера Александра Ильина дебютировал в кино, еще будучи ребенком, сыграв эпизодическую роль в телесериале «Мелочи жизни». Затем он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и играл на театральной сцене. Широкую известность актер получил благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».

Иван и Елизавета Янковские

И Иван, и его сестра Елизавета решили продолжить знаменитую актерскую династию. Да и как могло быть иначе, учитывая, что их отец — Филипп Янковский, а мама — Оксана Фандера. На счету Ивана более 10 ярких ролей в кино, а также он двукратный лауреат премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в кино и за лучшую мужскую роль второго плана. Елизавета пока не может похвастаться столь богатой творческой биографией, но сейчас она активно снимается в сериалах, и мы уверены, что у девушки все впереди.

Даниил Эйдлин

Сын выдающейся актрисы Ирины Муравьевой не только внешне похож на свою маму, но и явно перенял ее актерский талант. На сегодняшний день он успел сняться более чем в 30 различных проектах.

Анна Нахапетова

Дочь актрисы Веры Глаголевой и актера Родиона Нахапетова сначала решила связать свою судьбу с миром танца, поступила в балетное училище и даже танцевала в Большом театре. Однако со временем Анна открыла в себе актерский талант и стала активно сниматься в кино и сериалах.

Александр Домогаров — младший

Сын Александра Домогарова окончил театральное училище им. М. С. Щепкина. На сегодняшний день в его актерской копилке более десятка разнообразных ролей, однако молодой человек пробует себя не только на актерском, но и на режиссерском поприще.

Григорий Верник

Сын Игоря Верника унаследовал от отца не только фирменную улыбку, но и любовь к миру кино. Григорий учится в Школе-студии МХАТ и активно снимается в кино и сериалах.

Варвара Владимирова

Дочка актрисы Алисы Фрейндлих и режиссера Игоря Владимирова буквально выросла за кулисами театра. На вопрос «Кем ты хочешь стать?» девочка отвечала: «Кем угодно, лишь бы только в театре». В итоге Варвара поступила в Ленинградский театральный институт. Из последних ярких работ актрисы можно отметить главную роль в сериале 2019 года «Гений».

Алиса Хазанова

Дочь популярного артиста эстрады Геннадия Хазанова планировала стать балериной и окончила Московское хореографическое училище и Московскую академию хореографии. В итоге 8 лет Алиса была артисткой балета Большого театра, но потом из-за травмы колена оставила танцевальную сцену. Тогда девушка решила покорить мир кино, дебютировав в короткометражке «Вдвоем», а затем снявшись в полнометражных фильмах Николая Хомерики «977» и «Сказка про темноту».

Егор Бероев

Егор Бероев родился в семьей актера Вадима Михеенко и актрисы Елена Бероевой. Впервые сцене Егор появился в 7 лет. Затем он поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и вскоре дебютировал в кино. Сейчас его творческая биография насчитывает более 40 самых разнообразных ролей.