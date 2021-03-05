19 человек вспомнили, какие фильмы и сериалы помогли им разглядеть талант актеров. И теперь их хочется посмотреть залпом

Однажды мы с другом спорили, кто талантливее — Гэри Олдмен или Леонардо Ди Каприо. Я настаивал, что у Олдмена необъятный актерский диапазон и он умеет перевоплощаться в своих героев так, что ты его можешь даже не узнать, что не под силу Ди Каприо. Во время разговора мы смотрели фильм «Ганнибал» (2001). Друг не соглашался со мной, пока я не обратил его внимание на то, что Гэри Олдмен все это время был на экране, а он об этом и не догадывался. © awesomesauce88 / Reddit