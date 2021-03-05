19 человек вспомнили, какие фильмы и сериалы помогли им разглядеть талант актеров. И теперь их хочется посмотреть залпом
Даже посмотрев 10 фильмов с участием одной кинозвезды, мы можем не догадываться о широте ее актерского диапазона. Кто-то становится заложником определенной роли или амплуа: вспомним хотя бы Дэниела Рэдклиффа, которому пришлось сыграть самых разномастных персонажей, чтобы его перестали называть Гарри Поттером. Другие же звезды Голливуда не решаются попробовать себя в новом жанре и идут по проторенной дорожке. Но бывает и так, что всего одна работа в кино помогает раскрыть потенциал артиста в полной мере и заставляет зрителей посмотреть на него совершенно другими глазами.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо треда, в котором пользователи Reddit рассказали, какие фильмы и сериалы буквально открыли им глаза на талант известных актеров. И теперь нам хочется посмотреть их все.
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Для меня фильм «Изгой» (2000) — настоящий шедевр. В нем почти нет диалогов, но Тому Хэнксу все же удается увлечь аудиторию. Вам будто приходится вместе с главным героем проживать все перипетии, выпавшие на его судьбу, разделять с ним поражения и победы. © jrgman42 / Reddit
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— Если честно, до недавнего времени я знал Роберта Паттинсона только по «Сумеркам» (2008), но затем я посмотрел фильм «Маяк» (2019) и осознал, какой же он одаренный актер. © CallHimIshmael / Reddit
— А я терпеть не мог Паттинсона, пока не увидел его в фильме «Дьявол всегда здесь» (2020) и не понял, насколько он там хорош. В «Доводе» (2020) он тоже был на высоте. © ShadowShell78 / Reddit
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Рами Малек в «Богемской рапсодии» (2018). До этого фильма я видел его только в сериале «Мистер Робот» (2015–2019). Хотя там он отлично сыграл, мне казалось, что это потолок его актерского диапазона. Но я ошибался: в роли Фредди Меркьюри Малек бесподобен. Полная противоположность его героя из «Мистер Робот». © CrazyLikeGollum / Reddit
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После просмотра «Кловерфилд, 10» (2016) взглянул на Джона Гудмена другими глазами. Раньше я всегда воспринимал его как большого плюшевого мишку, но в этом фильме он потрясающе сыграл негодяя. Причем Гудмен может раскрыть свой актерский потенциал даже в рамках одной роли. Он очень убедительно переходит от образа располагающего к себе персонажа к жуткому и отталкивающему. © Unknown author / Reddit
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— Розамунд Пайк в «Исчезнувшей» (2014) меня просто потрясла. Я искренне считала, что она не справится с ролью Эми, но как же я ошибалась. © WhimsyAndSnark / Reddit
— Аналогично! Я знала Розамунд Пайк только по фильму «Гордость и предубеждение» (2005), где она была заурядной милашкой. Но затем я посмотрела «Исчезнувшую» — и вау, она проделала там невероятную работу. © silly_pig / Reddit
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Джим Керри в «Вечном сиянии чистого разума» (2004). Я впервые увидел его в фильме, где он не был, ну, Джимом Керри. Я был впечатлен тем, насколько тонкой и при этом пронзительной была его актерская игра. © tomorrowistomato / Reddit
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Стив Карелл бесподобен в сериале «Утреннее шоу» (2019—...). Его персонаж не имеет абсолютно ничего общего с Майклом Скоттом из «Офиса». Карелл блестяще играет свою роль. Персонажу не то чтобы симпатизируешь, но ты понимаешь, что подтолкнуло героя к подобным поступкам, как он к этому пришел. Это сложно объяснить. © CyanNotSus / Reddit
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Однажды мы с другом спорили, кто талантливее — Гэри Олдмен или Леонардо Ди Каприо. Я настаивал, что у Олдмена необъятный актерский диапазон и он умеет перевоплощаться в своих героев так, что ты его можешь даже не узнать, что не под силу Ди Каприо. Во время разговора мы смотрели фильм «Ганнибал» (2001). Друг не соглашался со мной, пока я не обратил его внимание на то, что Гэри Олдмен все это время был на экране, а он об этом и не догадывался. © awesomesauce88 / Reddit
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Я далеко не сразу осознал, насколько хорош Джейк Джилленхол в «Стрингере» (2014). Но в итоге фильм изменил мои взгляды на этого актера. © sharrrper / Reddit
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А я хочу вспомнить сериал «Корона» (2016—...). Хелена Бонем Картер здесь просто великолепна. Она вообще потрясающая, но приятно видеть ее не только в ролях чудаковатых персонажей в стиле Тима Бертона. Их я тоже люблю, однако я рад, что она смогла раскрыть здесь свой актерский потенциал. © Kmdvm / Reddit
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После ролей Шерлока Холмса и Тони Старка я воспринимал Роберта Дауни — младшего как заложника образа высокомерного всезнайки. Но затем я посмотрел фильм «Чаплин» (1992) и пересмотрел картину «Солдаты неудачи» (2008). И я понял, что он просто виртуозный актер. © SqueakyDoIphin / Reddit
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В моем случае такая ситуация приключилась с Джеффом Дэниелсом. Я смотрел «Марсианина» (2015) и не мог вспомнить, где я видел его раньше. Еще подумал тогда, что если бы этому фильму понадобился злодей, то Дэниелс справился бы на все 100 %. А затем я вдруг осознал, что видел его в фильме «Тупой и еще тупее» (1994). Это он играл того недалекого балбеса. Что тут скажешь, актерский диапазон Дэниелса восхищает. © RedFeather_Coronatus / Reddit
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Адам Сэндлер просто мастерски воплотил своего персонажа в фильме «Неограненные драгоценности» (2019). Каждая мелкая деталь, из которой состоял его образ, идеально передавала характер изворотливого торгаша, который мнил себя игроком по-крупному: то, как суетливо герой Сэндлера разговаривал, его великоватый костюм, даже борода. Если бы кто-то рассказал мне, о чем этот фильм, я бы его заочно невзлюбил, но в итоге просмотр доставил мне массу удовольствия. © Magicmechanic103 / Reddit
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«Кролик Джоджо» (2019). Этот фильм дал мне понять, что Disney и Marvel растрачивали талант Скарлетт Йоханссон впустую. © Axe-of-Kindness / Reddit
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Джордж Клуни в фильме «После прочтения сжечь» (2008). Обычно он играет сдержанных и элегантных персонажей, а там он настолько убедительно воплотил образ слабохарактерного чудака, я в восторге. © EerieDoctrain / Reddit
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Сэм Рокуэлл в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017). Раньше он всегда играл персонажей без каких-либо достоинств, но то, как Рокуэлл здесь раскрыл и показал развитие своего героя, выше всяких похвал. Мое почтение. © Mommaboomer / Reddit
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— Джейсон Бейтман в сериале «Озарк» (2017—...). Вот уж никогда бы не подумал, что он справится с таким серьезным персонажем, как этот. Но я под впечатлением. © A_de_k / Reddit
— Полностью согласен. Раньше я знал его только по комедиям, но в «Озарке» он проделал просто феноменальную работу. Больше всего меня поразили сцены, когда у Марти все идет под откос, к примеру, когда его похитили и заперли. © thenorthernscar / Reddit
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Честно говоря, я понятия не имел, что Колин Фаррелл действительно умеет играть, пока не посмотрел «Залечь на дно в Брюгге» (2008). С тех пор с его участием вышло немало добротных фильмов. © tonderthrowaway / Reddit
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Сериал «ВандаВижен» (2021—...) дал понять, какая выдающаяся актриса Элизабет Олсен. Она может по щелчку пальцев перевоплотиться из примерной домохозяйки в современную маму из пригорода, а затем в пугающего Мстителя, владеющего магией. Ее актерская игра впечатляет, более того — восхищает. © Col_Butternubs / Reddit
А какие фильмы помогли вам разглядеть талант и потенциал актеров? Как вы считаете, где ваши кумиры раскрылись в полной мере?