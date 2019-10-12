18 секретов мультфильма «Тайна третьей планеты», который вызывает приступ ностальгии по детству

Орлова страшно перепугалась : с одной стороны, предложение было лестным, но и жутко ответственным. Ведь девушка совершенно не разбиралась в технике. Однако режиссер заверил молодого мастера в том, что главное — обаяние героев.

Громозека заставил художницу трудиться по ночам и думать над его обликом. У Кира Булычева отсутствует подробное описание персонажа. Известно было лишь, что герой в 2 раза больше обычного человека, у него 10 щупалец, 8 глаз, панцирь на груди и 3 добрых бестолковых сердца. А еще он похож на слона и осьминога одновременно и умеет летать. Художник-постановщик долго думала, как совместить большие размеры персонажа и его умение перемещаться с планеты на планету посредством летательного прибора. Озарение пришло неожиданно: Орлова увидела на столе консервную банку и решила, что персонаж должен выглядеть именно так.