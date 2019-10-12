18 секретов мультфильма «Тайна третьей планеты», который вызывает приступ ностальгии по детству
«Тайна третьей планеты» — главный научно-фантастический мультфильм СССР. Его сняли по повести писателя Кира Булычева, который выступил еще и в качестве сценариста. В 2019 году мультфильму испольнилось 38 лет, но зрители не устают смотреть его снова и снова. Приключения непоседливой девочки Алисы и команды космобиологов с корабля «Пегас» будут актуальны всегда: ведь кроме захватывающих путешествий мультик рассказывает о вечных ценностях — любви, дружбе и честности.
AdMe.ru узнал, как создавался любимый мультфильм миллионов детей.
- Произведения Кира Булычева читало не так уж много народа. И вовсе не из-за отсутствия таланта у автора: повести из цикла «Приключения Алисы» были в жутком дефиците, так как книги печатали небольшими тиражами. Поэтому об Алисе Селезневой советские школьники узнали из мультфильма.
- В конце 70-х была совсем другая Алиса. В архивах до сих пор хранится диафильм «Новые приключения Алисы из XXI века». Правда, Зеленый там не капитан, а механик, как в книге, и выглядит гораздо брутальнее.
- Режиссер «Тайны третьей планеты» Роман Качанов был звездой «Союзмультфильма»: он автор легендарных «Чебурашки» и «Варежки». Рядовому режиссеру никогда не доверили бы работу над полнометражным фильмом.
-
Работа над мультиком шла 4 года. За это время художники отрисовали тысячи сложных эскизов, а сценаристы вместе с автором повести Киром Булычевым адаптировали книгу.
-
Режиссер мечтал добиться точной передачи движений у персонажей. Поначалу художники хотели делать мультфильм в технике фотоперекладки («эклер»). Это, по сути, перерисовывание актеров и декораций, уже отснятых на кинопленку. Но позже от этой затеи отказались: производство фильма затянулось бы еще на несколько лет.
Кадр из мультфильма «Аленький цветочек», выполненного в «эклерной» технике. Мимику, движения и голос купцу «подарил» актер Николай Боголюбов.
-
Режиссер пригласил работать над картиной совсем юного художника-постановщика: Наталья Орлова только недавно окончила ВГИК, это была ее 6-я работа.
-
Орлова страшно перепугалась: с одной стороны, предложение было лестным, но и жутко ответственным. Ведь девушка совершенно не разбиралась в технике. Однако режиссер заверил молодого мастера в том, что главное — обаяние героев.
-
Громозека заставил художницу трудиться по ночам и думать над его обликом. У Кира Булычева отсутствует подробное описание персонажа. Известно было лишь, что герой в 2 раза больше обычного человека, у него 10 щупалец, 8 глаз, панцирь на груди и 3 добрых бестолковых сердца. А еще он похож на слона и осьминога одновременно и умеет летать. Художник-постановщик долго думала, как совместить большие размеры персонажа и его умение перемещаться с планеты на планету посредством летательного прибора. Озарение пришло неожиданно: Орлова увидела на столе консервную банку и решила, что персонаж должен выглядеть именно так.
-
В мультфильме у Громозеки 6 рук, а не 10 из-за того, что рисовать такое количество конечностей технически сложно.
- Прототипом Алисы Селезневой стала маленькая дочка художницы Катя. Сегодня Екатерина Семенова — знаменитая актриса, а тогда была шаловливой непоседой, которая бегала вокруг работающей мамы и отвлекала ее. Из-за того что дочка постоянно мелькала перед глазами, Алиса и получилась похожа на маленькую Катю.
- Внимательные зрители давно заметили, что Алиса Селезнева ни капли не похожа на своего отца, зато с капитаном Зеленым — одно лицо. По одной из версий, Наталья Орлова срисовала капитана со своего мужа кинорежиссера Тенгиза Семенова. А по другой — прототипом Зеленого стал сам Кир Булычев, который к тому же был соседом семьи Орловых по дому.
- Фантастический мир «Тайны третьей планеты» — это целая вселенная. Художники читали литературу по астрономии, вдохновлялись другими фантастическими книгами, но в основном опирались только на свое воображение. И это было самым тяжелым испытанием. Однако в результате в сочетании с динамичным электронным саундтреком получилось слегка психоделическое зрелище в духе битловской «Yellow Submarine».
Эскиз работы Натальи Орловой.
- Сюжет книги «Путешествие Алисы» невозможно было перенести на экран полностью, иначе зрелище получилось бы сумбурным. В результате от некоторых героев избавились: капитан Полевой уступил место харизматичному пессимисту Зеленому. Главы, которые не имеют отношения к центральной теме сюжета — охоте на пиратов, — были вырезаны.
-
Пейзажи и музыка в мультфильме были революционными, а озвучку специально сделали традиционной. Свои голоса героям «подарили» маститые советские актеры: Василий Ливанов (Громозека), Рина Зеленая (бабушка Коли) и другие.
-
Мультфильм оказался настолько удачным, что его показывали в США, Франции, Великобритании, Японии, Корее и других странах. В видеоверсии для США Алису озвучила Кирстен Данст, а птицу Говоруна — Джеймс Белуши. В Италии Громозека говорил голосом Адриано Челентано. А французский актер Жан Рено озвучил у себя на родине профессора Селезнева.
© CAPITOL FILMS / AlbumEAST NEWS © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East New © EAST NEWS © AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News
- Игорь Можейко по профессии был историком-востоковедом, но с 1965 года он «баловался» написанием фантастических произведений под псевдонимом Кир Булычев. Игорь Всеволодович держал свое увлечение в секрете, поскольку полагал, что руководству научного института не понравится его литературная деятельность. Однако ему пришлось разоблачиться после выхода «Тайны третьей планеты»: он стал лауреатом Госпремии.
- В 2009 году вышло неофициальное продолжение «Тайны» под названием «День рождения Алисы». Художники трудились над мультфильмом 2 года и всех героев рисовали вручную.
- В общей сложности в истории Алисы получилось 6 сиквелов. Однако популярности «Тайны третьей планеты» удалось добиться только 5-серийному кинофильму «Гостья из будущего». Остальные ленты и мультфильмы остались малоизвестны.
А какой Громозека понравился вам больше: «старый», из 80-х, или новый, из 2009-го?
Фото на превью Тайна третьей планеты / Союзмультфильм