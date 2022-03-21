18 фактов о «Ледниковом периоде» — мультфильме, который даже спустя 20 лет после выхода остается нашим любимым

Трудно вообразить, что многие из наших любимых мультфильмов появились столько лет назад. «Шреку», например, уже чуть больше 20. Складывается ощущение, что вышли они, может, лет 5 назад, еще не так давно мы на них в кино ходили. А тем временем уже и «Ледниковый период», подаривший нам неугомонную саблезубую белку, в 2022 году отметил 20-летний юбилей (мировая премьера состоялась 15 марта). Но смотрим мы его все с тем же удовольствием, как и в год выхода.