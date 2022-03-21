18 фактов о «Ледниковом периоде» — мультфильме, который даже спустя 20 лет после выхода остается нашим любимым
Трудно вообразить, что многие из наших любимых мультфильмов появились столько лет назад. «Шреку», например, уже чуть больше 20. Складывается ощущение, что вышли они, может, лет 5 назад, еще не так давно мы на них в кино ходили. А тем временем уже и «Ледниковый период», подаривший нам неугомонную саблезубую белку, в 2022 году отметил 20-летний юбилей (мировая премьера состоялась 15 марта). Но смотрим мы его все с тем же удовольствием, как и в год выхода.
В честь 20-летия одного из любимых мультфильмов AdMe.ru собрал немного фактов обо всем, что касается «Ледникового периода».
- Джон Легуизамо — актер, озвучивший ленивца Сида, — долго пытался найти для героя подходящий голос. Он перепробовал несколько десятков вариантов, пока из документальных фильмов не узнал, что ленивцы хранят еду во рту. Тогда актер набил рот шоколадом, арахисовой пастой — и голос Сида зазвучал как нужно.
- Озвучить Сида мог актер Леонардо Ди Каприо. Интересно, стал бы он набивать рот арахисовой пастой?
- Белка Скрэт — животное вымышленное, однако в 2002 году исследователи действительно нашли ископаемые останки млекопитающего размером с землеройку, но с очень длинными клыками.
- Скрэта, кстати, озвучивал сам режиссер. От полноценного голоса для героя отказались, так как решили, что он лучше будет смотреться в качестве молчаливого комедийного персонажа. Сперва планировалась всего 1 сцена с участием саблезубой неугомонной белки, но персонаж так полюбился зрителям, что его продолжили показывать и дальше.
- Изначально предполагалось, что добряк Сид будет негодяем и обманщиком. Были даже созданы 2 сцены, в которых он обманул детенышей трубкозуба, но до оригинального фильма они так и не дошли. Удаленные сцены можно увидеть в специальном DVD-издании.
- Но образ мошенника, который должен был достаться Сиду, все же появился во франшизе. В сиквеле фильма появляется герой по имени Быстрый Тони, в котором создатели и воплотили все плохие качества.
- Создателей мультфильма консультировали сотрудники музея естественной истории. Единственное, на чем настаивали ученые, — это отсутствие в «Ледниковом периоде» динозавров, ведь 20 тыс. лет назад их уже не существовало, причем давно. Впрочем, это не помешало все-таки показать их в 3-й части фильма.
- 1-я часть франшизы — единственная, где в кадре есть люди.
- «Ледниковый период» стал 8-м по счету среди самых кассовых фильмов в 2002 году.
- Сиквел, вышедший в 2006 году, его даже превзошел: он собрал максимальную кассу в году среди мультфильмов, а среди фильмов в целом занял 3-е место по сборам. Обогнали его лишь «Пираты Карибского моря» и «Код да Винчи».
- Именно успех 1-го фильма дал огромный толчок студии Blue Sky и сделал ее процветающей.
- В фильме есть момент, когда младенец видит корабль инопланетян, застывший во льдах, и поднимает руку в знак приветствия. Этот жест — традиционное вулканское приветствие из сериала «Стартрек».
- В титрах после фильма в какой-то момент появляется строчка «Дети „Ледникового периода“». Под ней перечислены все малыши, родившиеся у сотрудников компании за время работы над производством.
- Несмотря на то что создатели мультфильма скрупулезно отнеслись ко многим деталям, в самой основе сюжета лежит тот факт, что все животные — главные герои существовали в разные периоды времени и в разных местах и уж точно не могли путешествовать вместе. Но, учитывая то, что все они разумные и говорящие и перед нами мультфильм, не стоит на этом зацикливаться.
- Все существа и объекты, увиденные Сидом во льду в 1-й части, намекают нам на сюжет следующих мультфильмов: рыбы появятся в сиквеле, динозавры — в 3-й части, а группа ленивцев и летающая тарелка — в 4-й и 5-й частях соответственно.
- Изначально «Ледниковый период» должен был быть драматическим, а не комедийным, а анимацию планировалось рисовать вручную. Но, попав в руки студии Blue Sky, он превратился в мультфильм с компьютерной анимацией, который мы полюбили.
- А как драма превратилась в комедию? Дело в том, что кинокомпания 20th Century Fox по какой-то причине согласилась выпустить мультфильм, только если он будет комедийным.
- Команда подошла к производству фильма со всей ответственностью: создатели не только консультировались с учеными, но и отправили аниматоров понаблюдать за естественными движениями животных, в частности белок в парке, — чтобы отрисовать анимацию Скрэта.
Смотрели «Ледниковый период»? У 1-й части по-прежнему самый высокий рейтинг среди всех фильмов, а какая часть франшизы больше нравится вам?
AdMe/Кино/18 фактов о «Ледниковом периоде» — мультфильме, который даже спустя 20 лет после выхода остается нашим любимым
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