18 деталей из популярных фильмов, которые мы все дружно проворонили

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Отчаянные киноманы должны были заметить, что ритм повествования в массовом кино значительно ускорился. Cегодня средний фильм содержит до 3 000 планов, каждый из которых длится от 2 до 10 секунд. А это, к слову, дает режиссерам буквально тысячи возможностей запрятать в своих картинах разного рода пасхалки, сделать отсылки или добавить незначительные детали, которые 99,8 % зрителей упустят.

AdMe.ru задался целью найти и действительно нашел те самые 0,2 % любителей кино, от зорких глаз которых ничего не ускользает. Мы не знаем, как именно они это делают (может, пересматривают по 100 раз один и тот же фильм и ставят его на паузу каждую секунду), но результаты их изысканий впечатляют.

Персонаж Джима Керри в «Шоу Трумана» принимает во время завтрака витамин D. Обычно люди получают его от воздействия солнечного света, а Труман лишен этого, так как его город — одна большая съемочная площадка. Это своеобразный ключ к разгадке финала.

В хоррор-мультфильме «Коралина в Стране Кошмаров» у синего дрессировщика мышей господина Бобински есть на груди медаль участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Собаку, которую Джон Уик приютил в конце 1-го фильма, планировали усыпить. Получается, что он спас ее от смерти.

«Необходимо усыпить».

В 3-й части «Истории игрушек» видно, что батарейки, которые вставлены в Базза Лайтера, произведены BNL — корпорацией, создавшей робота ВАЛЛ-И.

В мультфильме «Босс-молокосос» номер на груди Тима меняется с 01 на 02 после появления на свет младшего брата. Сделано это, чтобы показать, что он теперь не 1-й в списке приоритетов.

Кадр из «Титаника», где Джек проходит мимо двух мужчин, наблюдающих за игрой мальчика на палубе, создан на основе реального фото.

Говард Старк в «Первом мстителе» шутит: «Не будет же „Гидра“ нападать на кого-то с ножами». Ближе к концу фильма агенты «Гидры» делают именно это.

В супергеройском фильме «Шазам!» кадры одного и то же воспоминания отличаются погодными условиями и деталями гардероба в зависимости от того, кто восстанавливает в памяти событие. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть эмоции каждого человека в этот момент.

У Линды Хэмилтон есть сестра-близнец Лесли. Во время съемок 2-й части «Терминатора» она помогла в создании знаменитой сцены драки Сары Коннор с Т-1000 в образе Сары.

В титрах к фильму «Хоббит: Битва пяти воинств» Мартин Фримен показан с желудем в руке. Этот рисунок сделан на основе фото, где актер держит свою Lego-фигурку.

В мультфильме «Монстры против пришельцев» у генерала Воякера на форме есть нашивка, на которой изображен Шрек.

После того как Камунра в фильме «Ночь в музее — 2» произносит фразу «Я могу убить твоих друзей, просто моргнув», он ни разу не моргает в кадре до конца фильма.

У мистера Исключительного из «Суперсемейки» на рабочем столе есть банка, до краев наполненная пулями, которые отскочили от его груди.

Образ, в котором Стэн Ли предстает в фильме «Мстители: Финал» (парень, колесящий с подружкой на могучем маслкаре по дорогам Нью-Джерси в 1970 году), основан на реальном облике Ли из 70-х.

В комедийном боевике «Мачо и ботан — 2» у Грега Дженко есть шрам на левом плече, который появился после того, как он поймал пулю вместо Мортона Шмидта в предыдущей части фильма.

В мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», когда Майлз Моралес ударяет Питера Б. Паркера током, у того подсвечивается нервная система, хотя обычно в подобных ситуациях показывают скелет. Такое решение более удачно с научной точки зрения.

Хела моментально распознает в перчатке Таноса в фильме «Тор: Рагнарек» подделку. Танос носит ее на другой руке, что делает подмену очевидной и для внимательных зрителей.

Во время своего свидания с искусственным интеллектом главный герой фильма «Она» Теодор заколол карман булавкой, чтобы не закрывать видеокамеру Саманты и та могла наблюдать за событиями.