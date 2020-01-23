17 звезд на своем первом дефиле по красной дорожке. По их фото можно изучать моду 90-х и нулевых

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Проход по красной дорожке для звезд из нашей подборки давно привычное дело. Но все когда-то случается впервые. Вот и эти знаменитости, застенчиво начиная свой путь к известности, когда-то непривычно чувствовали себя, позируя для фотографов.

AdMe.ru с трудом верится, что когда-то звезды выглядели так. И сравнение их первых выходов в свет с недавними фото отлично иллюстрирует наше удивление.

Кейт Бекинсейл (1999)

Свою первую роль Кейт сыграла в телевизионном фильме «Один против ветра» в 1991 году. А в 2001 году работа в фильме «Перл-Харбор» принесла Бекинсейл мировую известность.

Джейк Джилленхол (1999)

Впервые Джейк сыграл в фильме «Городские пижоны» в 1991 году. Мирового признания Джилленхол добился в 1999 году, после работы в фильме «Октябрьское небо», где он исполнил свою первую главную роль — подростка Хомера Хикэма.

Энн Хэтэуэй (1999)

Звездный путь Энн начался с телесериала «Будь собой» (1999). Однако известность ей принесла кинокартина «Дневники принцессы», где она сыграла главную роль — принцессу Мию.

Кейт Бланшетт (1999)

Свою карьеру Кейт начала с театра — после участия в спектакле «Олеанна» в 1993 году ее назвали лучшей новой театральной актрисой года. Ее дебют на телевидении состоялся в 1989 году — она получила эпизодическую роль в сериале «Джи Пи». Мировая известность пришла к Бланшетт после фильма «Елизавета» в 1998 году, в котором она сыграла главную роль.

Гвинет Пэлтроу (1997)

Дебютом Гвинет в мире кино стал фильм «Крик» 1991 года, в котором она получила эпизодическую роль. Первый «Оскар» актриса получила за кинокартину «Влюбленный Шекспир» в 1998 году.

Том Круз (1986)

Актерскую карьеру Том начал в 1981 году с небольшой роли в фильме «Бесконечная любовь». Свою первую главную роль, которая принесла ему известность, он получил в фильме «Рискованный бизнес» (1983).

Рэйчел Вайс (2003)

Одними из первых актерских работ Рэйчел были фильмы «Цепная реакция» (1996) и «Ускользающая красота» того же года. Однако известность Вайс приобрела после популярных кинокартин «Мумия» (1999) и «Константин: Повелитель тьмы» (2005).

Шейлин Вудли (2008)

Актриса получила известность благодаря роли Эми Юргенс в телесериале «Тайная жизнь американского подростка» (2008–2013), эта роль обеспечила Шейлин 5 номинаций на премию Teen Choice Awards. А ее работа в трилогии «Дивергент» (2014, 2015, 2016), где она сыграла главную роль, принесла ей мировую славу.

Тейлор Свифт (2007)

В августе 2006 года вышел дебютный сингл «Tim McGraw» певицы. А альбом «Taylor Swift» (2006) принес ей известность. В октябре 2007 года она была признана Международной ассоциацией авторов песен Нэшвилла лучшим исполнителем и автором года и стала самой молодой певицей, получившей эту премию.

Зак Эфрон (2005)

В 2006 году Зак сыграл одну из главных ролей в фильме «Классный мюзикл», а когда тот вышел в свет, то стал суперхитом. Позже актера утвердили на роль Линка Ларкина в фильме-адаптации бродвейского мюзикла «Лак для волос», и эта кинокартина принесла Эфрону известность.

Виктория Бекхэм (1998)

В 1994 году Виктория присоединилась к женской поп-группе Spice Girls. А в 1996 году первый их сингл «Wannabе» стал номером один в чартах Великобритании, США и еще в 29 странах мира.

Зои Салдана (2005)

Зои получила свою первую роль на большом экране в фильме «Авансцена» (2000), где она сыграла талантливую балерину Еву. Позже актриса появляется в мелодраме «Перекрестки» (2002), где играет вместе с Бритни Спирс. А в 2003 году Салдана сыграла пиратку Анну-Марию в «Пиратах Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“».

Кристен Стюарт (2005)

В 2002 году Стюарт снялась в голливудской картине Дэвида Финчера «Комната страха». Следующая работа в подростковой комедии «Запретная миссия» (2004) стала ее первой главной ролью. Кристен сыграла увлекающуюся альпинизмом девушку, которая решилась на ограбление банка, чтобы оплатить операцию тяжелобольного отца.

Райан Гослинг (2004)

С 1995 года актер играл эпизодические роли в таких сериалах, как «Боишься ли ты темноты?», «Приключения Ширли Холмс», «Молодость Геракла». Известность же ему принесла кинокартина «Дневник памяти», где он сыграл главную роль.

Мерил Стрип (1979)

Кинодебют Стрип состоялся в 1977 году в фильме «Джулия». Свой первый «Оскар» Мерил получила за роль супруги главного героя в социальной драме «Крамер против Крамера».

Леонардо Ди Каприо (1989)

Дебютом Леонардо в кино стал комедийный фильм ужасов «Зубастики 3» в 1991 году. Позже, в 1993 году, он вместе с Джонни Деппом сыграл в драме «Что гложет Гилберта Грэйпа». В этом фильме у Ди Каприо была роль Арни, умственно отсталого брата Гилберта. Картина имела успех у критиков, а за свою актерскую игру Лео был впервые номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар».

Сальма Хайек (1995)

В 1989 году Хайек получила ведущую роль в успешной мексиканской теленовелле «Тереза», благодаря которой заработала статус национальной звезды. А в 1995 году фильм «Отчаянный» принес Сальме известность в США и внимание со стороны голливудских киностудий.