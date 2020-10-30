17 актеров, которые озвучили героев советских мультфильмов, а мы и не заметили

Люди, выросшие на советских мультфильмах, могут узнать своих любимых героев даже с закрытыми глазами — по голосу. Ни для кого не секрет, что кота Матроскина озвучивал Олег Табаков, Волка из «Ну, погоди!» — Анатолий Папанов, а Карлсона — Василий Ливанов. Но на самом деле каждый второй актер СССР дарил свой голос мультипликационным персонажам, и это стало для нас настоящим открытием.

Мы в AdMe.ru поразились тому, как раньше не распознали голоса известных артистов в знакомых с детства историях. Вероятно, некоторые факты станут открытием даже для преданных фанатов отечественной мультипликации.

Надежда Румянцева, Мартышка («38 попугаев»)

Одна из главных актрис советского кинематографа была не только «королевой бензоколонки», но и голосом многих мультипликационных героев. Надежда Румянцева озвучила Мартышку из цикла «38 попугаев», курицу в «Деревенском водевиле», черепаху в «Ежик плюс черепаха» и некоторых других персонажей.

Николай Караченцов, Пес-гасконец («Пес в сапогах»)

Николай Караченцов любим зрителями за бесподобные образы в театре и кино, где он не только играл, но и потрясающе пел. Кроме того, неповторимый голос артиста можно услышать и в 20 с лишним мультфильмах, первым из которых стал «Пес в сапогах». Изначально автор сценария анимационного фильма-мюзикла по мотивам «Трех мушкетеров» Владимир Валуцкий хотел, чтобы Пес-гасконец говорил и пел голосом Владимира Высоцкого. Однако его пришлось заменить на Николая Караченцова, потому что барда внезапно не стало. Артист прекрасно справился со своим дебютом в озвучивании мультфильмов, а песни из «Пса в сапогах» стали очень популярными.

Ольга Аросева, госпожа Беладонна («Приключения поросенка Фунтика»)

Народная артистка РСФСР Ольга Аросева работала в мультипликации с 1960-х годов. Она подарила свой голос госпоже Беладонне из «Приключений поросенка Фунтика», слонихе из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова», Стелле из «Волшебника Изумрудного города» и еще нескольким персонажам.

Армен Джигарханян, Волк («Жил-был пес»)

На счету народного артиста СССР Армена Джигарханяна более 170 ролей в кино. При такой колоссальной занятости артист успевал заниматься еще и озвучиванием мультфильмов. Одной из самых запоминающихся его работ в мультипликации стал Волк из ленты «Жил-был пес». Режиссер мультфильма Эдуард Назаров вспоминает о встрече с актером так: «Джигарханян увидел нарисованного мною сутулого волка, и я подумал, что он сейчас обидится и меня убьет. Но актер глянул и прохрипел: „А что, ничего. Хороший волк!“». Так у всеми любимого персонажа появился неповторимый голос Армена Борисовича.

Ирина Муравьева, Болонка («Пес в сапогах»)

Голос самой обаятельной и привлекательной актрисы нашего кино звучит в почти двух десятках мультфильмов. Ирина Муравьева озвучила Болонку и кошку Миледи в мюзикле «Пес в сапогах», Бамбино в «Приключениях поросенка Фунтика» и множество других персонажей. Их дуэт с Николаем Караченцовым в «собачьей» версии «Трех мушкетеров» стал поистине неподражаемым.

Анатолий Папанов, Водяной («Летучий корабль»)

Актер Анатолий Папанов принимал участие в озвучивании более 100 мультфильмов. Его голосом говорил Шерхан из «Маугли», Волк из «Ну, погоди!», людоед из «Кота в сапогах». А в мультфильме «Летучий корабль» артист не только говорил за Водяного, но и пел, да так проникновенно, что бедного героя, с которым никто не водится, искренне хотелось пожалеть. Кстати, слова для песни Водяного Юрий Энтин написал всего за 10 минут. Вдохновение посетило поэта прямо в ванной, что выглядит крайне символично.

Алиса Фрейндлих, Щенок («Голубой щенок»)

Актриса Алиса Фрейндлих не только сыграла множество знаковых ролей в кино, но и подарила свой голос Голубому Щенку из одноименного мультфильма. Кроме Алисы Бруновны, в картине поют Андрей Миронов (Кот), Александр Градский (Моряк и Рыба-пила) и Михаил Боярский (Пират).

Михаил Кононов, Вася Куролесов («Приключения Васи Куролесова»)

Многие запомнили Михаила Кононова в роли учителя истории Нестора Петровича из мини-сериала «Большая перемена», хотя в активе актера более 60 ролей в кино. Его голосом также говорят и мультипликационные персонажи, в том числе и Вася Куролесов, деревенский парень из одноименного юмористического мультфильма.

Людмила Иванова, царевна Лебедь («Сказка о царе Салтане»)

Актриса Людмила Иванова, так полюбившаяся зрителям в роли общественницы Шуры в «Служебном романе», озвучила хрупкую царевну Лебедь в «Сказке о царе Салтане». Этот мультфильм завоевал сразу 2 награды: приз Всесоюзного кинофестиваля в Минске «За успешную экранизацию русской классической сказки» и приз за лучший мультфильм Московского кинофестиваля 1985 года.

Евгений Леонов, Батон («Приключения Васи Куролесова»)

Народный артист СССР Евгений Леонов подарил свой голос не только всеми любимому Винни-Пуху, но и еще более 30 персонажам мультфильмов. Царь в «Василисе Прекрасной», пес Джек в «Приключениях пингвиненка Лоло» и бывалый преступник Батон в «Приключениях Васи Куролесова» говорят с до боли знакомыми интонациями. Кстати, последний персонаж очень напоминает Доцента, которого артист сыграл в «Джентльменах удачи».

Вера Васильева, медведица («Умка ищет друга»)

Трогательный советский мультфильм 1970 года «Умка ищет друга» рассказывает о необычной дружбе белого медвежонка и мальчика. Роль мамы любопытного хвостатого малыша, белой медведицы, озвучила народная артистка СССР Вера Васильева. Ее голосом также говорят мама Элли из «Волшебника Изумрудного города» и матушка Васи Куролесова из одноименного мультфильма.

Василий Ливанов, Удав («38 попугаев»)

Василий Ливанов озвучил более 60 мультфильмов: голосом великого артиста говорят Карлсон, Крокодил Гена, Громозека из «Тайны третьей планеты» и, конечно же, Удав, длина которого составляет 38 попугаев. Кстати, актер принимал участие не только в озвучке кино и мультфильмов, но и подарил свой неповторимый голос персонажам 4 компьютерных игр.

Марина Неёлова, Алиса («Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье»)

Актриса театра и кино Марина Неёлова озвучила Алису сразу в 2 мультфильмах: «Алиса в Стране Чудес» (1981 год) и «Алиса в Зазеркалье» (1982 год). Примечательно, что в одноименных фильмах 2010-го и 2016 года ее голосом говорит уже не главная героиня, а мышь Соня.

Евгений Евстигнеев, инспектор Мамочкин («Бравый инспектор Мамочкин»)

Евгений Евстигнеев сыграл более сотни незабываемых ролей в кино. И даже несмотря на такую занятость, успел принять участие в озвучивании нескольких мультфильмов. Его голосом, например, говорит бравый инспектор Мамочкин. Кстати, этот мультфильм был снят по заказу ГАИ для того, чтобы в инспекцию подтянулись работать молодые, умные, порядочные люди. Персонаж Евстигнеева, действительно, получился крайне симпатичным.

Людмила Касаткина, Багира («Маугли»)

Актриса театра и кино Людмила Касаткина неподражаемо озвучила пантеру Багиру во всех 5 частях советского мультфильма о Маугли. Несмотря на то, что в повести Киплинга Багира был самцом, в переводе на русский язык он превратился в симпатичную самку, которая получила такой узнаваемый голос Людмилы Ивановны.

Татьяна Васильева, Федора («Федорино горе»)

Татьяна Васильева принимала участие в озвучивании нескольких мультфильмов: ее голосом говорит Федора из «Федорина горя», Ульяна из мультика «Волшебное кольцо», Черная Королева из «Алисы в Зазеркалье». В 2018 году Татьяна Васильева подарила свой голос няне Дяди Федора Маргарите Егоровне, которая стала одной из ключевых фигур новых серий о жизни в Простоквашино.

Михаил Боярский, Иванушка («Летучий корабль»)

Главный д’Артаньян страны Михаил Боярский успешно озвучивал и мультипликационных героев. В их числе — Иванушка из «Летучего корабля», который не только говорил, но и пел голосом артиста. Песни из мультфильма стали по-настоящему популярны в народе и пользуются заслуженной любовью зрителей даже спустя более 30 лет после выхода ленты.