18 подсказок, благодаря которым легендарный «Твин Пикс» уже не кажется таким запутанным

Сериал «Твин Пикс» вышел на экраны в 1990 году, но до сих пор будоражит умы зрителей. История, которую создали Дэвид Линч и Марк Фрост, простирается на 3 сезона сериала, 1 полнометражный фильм и несколько книг, но даже тщательное изучение всего материала не дает ответов на все вопросы. Выстраиваются многочисленные версии происходящего, каждая из которых может быть ключом к разгадке.

Мы в AdMe.ru ознакомились с революционной теорией, которая прогремела в сети совсем недавно и заставила посмотреть на детище Линча и Фроста совсем под другим углом.

Твин Пикс не то, чем кажется

Год назад на канале Twin Perfect вышло 4-часовое видео, в котором автор, опираясь на всевозможные интервью создателей и актеров сериала, выстраивает концепцию «Твин Пикса». По его мнению, все, что происходит в этом городке, — это иллюзия внутри фильма, на что указывает ряд знаков.

Действие сериала начинается с лесопилки неспроста

Сложно вспомнить еще какой-нибудь детективный сериал, где фигурировала бы лесопилка. Меж тем в «Твин Пиксе» она играет немалую роль. И в этом можно увидеть некий намек на нереальность происходящего, потому что saw logs переводится не только как «пилить дрова», но и как «храпеть». Таким образом, все происходящее — это сон. Некоторые персонажи знают об этом. Например, агент Филипп Джеффрис, которого сыграл Дэвид Боуи в полнометражном фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь». Он ненадолго появляется в офисе ФБР и выдает фразу: «Мы живем внутри сна».

Расследование преступления — это символ телевидения

Слова о снах не следует воспринимать слишком буквально. Под сном можно подразумевать некую иллюзию, жизнь по чужим правилам. Правила игры обычно предрешены для героев телешоу. Таким образом, убийство Лоры Палмер и дальнейшее расследование следует воспринимать как некую постановку.

Красная комната — закулисье

По всему миру театральный занавес преимущественно красного цвета. В пресловутой комнате висят такие шторы неслучайно. Это закулисье, в котором оказываются те, кто знает или догадывается о нереальности происходящего в городке. Также там оказываются Лора Палмер после того, как ее роль в постановке сыграна. А узор на полу комнаты имеет стереоэффект тоже неслучайно. Он символизирует радиоволны, и это может говорить о том, что закулисье относится скорее к телевидению, чем к театру.

Свету тоже следует уделить внимание

В особо напряженных сценах мы можем наблюдать круг света на актерах, в чем опять же можно разглядеть намек на театральность. Директор картины выделяет значимые для сюжета моменты с помощью света, имитируя прожектор. В сериале подобный эффект чаще всего используется, когда происходит какое-то злодеяние.

Агент Купер — это мы с вами

Мало кто не отметил, что Дейл Купер действует уж очень нестандартно для агента ФБР. Он ищет правду, опираясь на символы. Например, просит помощника зачитывать имена, пока он будет бросать камни в бутылку, а попадание при произнесении какого-то имени будет говорить о причастности этого человека. Дело в том, что Купер — это мы с вами, зрители. Нам нужно разгадать загадку Твин Пикса, но при этом нам чужды методы профессионалов.

Великан и карлик

Оба эти персонажа — это предполагаемые духи кинематографа. В 3-м сезоне мы видим, что великан живет в черно-белом кинотеатре. Он является духом большого кино, и именно из его головы появляется Лора Палмер. Возможно, в этом персонаже Дэвид Линч отразил самого себя: он мастер полнометражного кино, а Лора Палмер создана его воображением. За кулисами телевидения обитает злой дух — карлик. При этом режиссер от нас не скрывает, что маленький человек — это автономно существующая рука персонажа по имени Майк. Таким образом, Майк — это дух самого телевидения, в котором добро и зло должно быть сбалансировано. Но случилось так, что зло отделилось и сосредоточилось в новом существе, которое ведет свою игру.

БОБ — «берегись опасного Боба»

Дух по имени Боб — это та самая жестокость ради развлечения. Он овладевает героями сериала и заставляет их совершать преступления, тем самым добывая для обитателей закулисья страдания, которыми те питаются. В 1-м сезоне лицо Боба на долю секунды превращается в совиную морду. Логично предположить, что Боб может превращаться или вселяться в сову и так перемещаться.

Так что же такое совы на самом деле

Фразу «Совы не то, чем кажутся» знают даже те, кто никогда не смотрел «Твин Пикс». Эта птица стала одним из символов вселенной — сериал и фильм буквально «кишат» совами, если присмотреться: это и светильники в форме сов, и всевозможные статуэтки практически в каждом месте. Так как Боб, предстающий иногда в образе птицы, олицетворяет жестокость на телевидении, то совы буквально в каждом доме Твин Пикса означают, что Боб проник в любое место, в котором есть телевизор. Но это еще не все. В последней серии 3-го сезона агент Купер многозначительно смотрит на телевышку, которая своими очертаниями также напоминает сову, после чего сообщает: «Вот это место». Как Боб перемещается, используя тело совы, так и телевизионная жестокость путешествует по миру с помощью телевышек.

Чертовски хороший кофе

В сериале агент Купер награждает свой любимый напиток всяческими эпитетами и даже заявляет, что без кофе и пончиков работать вообще не может. То есть кофе — это некое топливо, благодаря которому сюжет может продвигаться. Когда Купер попадает в Красную комнату, его кофе несколько раз меняет свою плотность, из-за чего он не может сделать глоток. Эта субстанция подвластна существам за кулисами, которые решают, продвигать ли расследование дальше.

Вишневый пирог

Пирог с вишневой начинкой давно стал символом сериала, по сети гуляет множество его рецептов. Если заострить внимание на появляющейся в сериале еде, то можно заметить, что отъявленные негодяи к ней равнодушны. А вот пончики и вишневый пирог едят только те герои, которые олицетворяют добро. В 3-м сезоне десерт даже становится неким стоп-знаком для бандитов, и его наличие у Купера предотвращает злодеяние.

Раскрытие имени преступника — победа зла

Самые преданные фанаты сериала знают, что Дэвид Линч до последнего не хотел называть имя преступника, но поддался давлению студии, после чего популярность сериала начала угасать. Режиссер стремился уделять больше внимания личности Лоры Палмер, которая раскрывалась через знакомство с ее окружением. Видимо, он хотел, чтобы зритель не воспринимал злодеяния в телешоу как конвейер, когда после разоблачения злодея о пострадавшем уже никто не вспоминает и жаждет новых эмоций. Но именно так и получилось. Зритель узнал, кто убийца, а кем была Лора, стало уже неважно.

Мэдди

Судьба Мэдди наводит исследующих мир «Твин Пикса» писателей Дэвида Бушмана и Артура Смита на мысль, что, несмотря на обилие, казалось бы, абсурдных событий в шоу, оно происходит из негодования создателей по поводу зла, на которое способны люди. Также писатели называют Мэдди самой трагической фигурой, потому что с ней, в отличие от сыгранной той же актрисой Лоры, зритель успел как следует познакомиться.

Что означают двойники

Если брать во внимание утверждение о том, что Дейл Купер олицетворяет телевизионную аудиторию, то сотворение его злого двойника тоже имеет смысл. В каждом человеке должен соблюдаться баланс между добром и злом. Подвергаясь пагубному воздействию Боба, то есть телевизионного зла, на передний план выходит темная часть зрителя, который смотрит шоу просто ради зрелища.

Танец Одри Хорн

Девушка, которая влюбляется в Дейла Купера и стремится ему помочь, символизирует счастье, которым вознаграждается добродетель. Создатели даже хотели, чтобы между героями завязались отношения, но вынуждены были переписать сценарий из-за ревности настоящей пассии актера. Танец Одри — это мечта о любви и светлом будущем, и если в 1-м сезоне ему ничто не мешает, то в 3-м женщину вероломно прерывает чья-то драка. Экранное насилие победило, возможное счастье упущено.

Обратите внимание, в каком году появляются лесорубы

В 3-м сезоне «Твин Пикса» после появления на экране цифр «1956» из ниоткуда появляется лесоруб, который пробирается на радиовышку и начинает гипнотизировать слушателей, призывая их «напиться воды из колодца». Услышав его призыв по радиоволнам, все засыпают. Примечательно, что апреле 1956 года на телеэкраны выходит первая получасовая мыльная опера, и такой формат становится мегапопулярным у зрителей. Люди по всему миру становятся буквально загипнотизированы любимыми многосерийными шоу.

Что есть гармонбозия на самом деле

Существа из Черного вигвама питаются гармонбозией — субстанцией из страданий и скорби своих жертв, которая выглядит как кукурузное пюре. Возникает вопрос, откуда у создателей могла возникнуть ассоциация с блюдом именно из этой злаковой культуры. А теперь давайте вспомним, чем мы любим лакомиться за просмотром фильма — попкорном, который, как известно, представляет собой снек из кукурузы. Также в Америке был популярен такой полуфабрикат, как TV-обед: ланч-бокс с едой, которую было принято уплетать за просмотром телепередач. В нем тоже часто были гарниры из кукурузы. Поэтому напрашивается вывод, что гармонбозия — это съеденное блюдо из кукурузы, которое символизирует наше внимание. Им и питается зло, пока мы с интересом наблюдаем за преступлениями в телешоу.

Что хотел сказать нам всем этим Дэвид Линч

Разумеется, загадок остается еще достаточно. Но, анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что режиссер недоволен телевидением. В борьбе за внимание зрителя побеждает экранная жестокость. Это значит, что Боб завладел разумом гораздо большего количества людей, только не буквально, а символически. Но не все так печально. Возможно, добро просто дремлет и ждет своего часа, как Купер в Красной комнате.