17 комедийных сериалов для тех, кто соскучился по «Друзьям» и снова готов от души посмеяться

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Юмор, дружба, харизматичные персонажи — вот секрет успеха самых популярных комедийных сериалов. Мы примеряем ситуации на себя, сочувствуем героям и смеемся вместе с ними. Чем порадовать себя, когда ситком «Друзья» засмотрен до дыр?

В подборке AdMe.ru — сериалы, которые рассказывают о важности дружбы и взаимной поддержки между людьми, а сюжет строится на трогательных, неожиданных, нелепых и очень смешных ситуациях.

1. Замедленное развитие (2003 — н. в.)

Главные герои сериала — некогда богатые супруги, которые потеряли все свое состояние и находятся на грани развода. Привести их в чувство и предотвратить нежелательные события должен сын. Ему придется оставить работу, любимую девушку и вплотную заняться семейным бизнесом. Но в этом нелегком деле ему будут помогать друзья, коллеги, родственники, да еще и собственный сын-подросток. Рейтинг IMDb — 8,7

2. Супермаркет (2015 — н. в.)

В супермаркете работают очень разные люди. У каждого свой характер, судьба, возраст. Все эти личности должны ужиться в стенах большого магазина, ведь они проводят на работе большую часть дня. И комичных ситуаций, в которые попадут герои сериала, здесь будет предостаточно. Рейтинг IMDb — 7,8

3. Новенькая (2011–2018)

У симпатичной героини, которую играет Зоуи Дешанель, проблемы в личной жизни. Она переезжает в квартиру, где кроме нее живут еще 3 парня, у которых, в свою очередь, полно своих проблем. Сначала ребята будут против ее соседства, но постепенно найдут общий язык и станут друзьями. И эта дружба станет неисчерпаемым источником комедийных ситуаций, которых хватит на 8 сезонов. Рейтинг IMDb — 7,7

4. Бетти (2020)

В центре сюжета — молодые девушки, которые хотят профессионально заниматься скейтбордингом. Традиционно этот вид спорта считается мужским, и никто не воспринимает их всерьез. Но девчонки докажут, что могут кататься так же классно, как и парни. Друзья и забавные ситуации на фоне экспрессивного спорта — что может быть лучше? Рейтинг IMDb — 6,2

5. У друзей жизнь лучше (2014)

Шестеро друзей детства уже давно повзрослели, но продолжают поддерживать отношения. Время от времени они собираются, чтобы поделиться новостями и событиями из жизни. И во время встреч каждый считает, что уж у него-то дела идут хуже, чем у остальных. Конечно, имеет место зависть, но друзья стараются бороться с этим неприятным чувством и менять свою жизнь в лучшую сторону. Рейтинг IMDb — 7

6. Одиноки вместе (2018)

Бенджи и Эстер — миллениалы, которые живут в Лос-Анджелесе. Они просто друзья, питают друг к другу платонические чувства. Но оба переживают из-за того, что их личная жизнь все еще не устроена. Бенджи находит девушку, а Эстер, пробуя себя в стендапе, решает доказать приятелю, что мужчины вполне могут обращать на нее внимание. Рейтинг IMDb — 6,3

7. Счастливый конец (2011–2013)

Когда пара расстается, появляется вопрос: а с кем останутся общие друзья семьи? Ведь, получается, они оказываются перед нелегким выбором. На протяжении многих лет компания строилась вокруг Дейва и Алекс. А теперь они не вместе и их друзья должны выбрать четкую позицию и смириться с осложнениями. Но, с другой стороны, некоторые из друзей наконец-то могут проявить свои романтические чувства, которые раньше им приходилось скрывать. Рейтинг IMDb: 7,7

8. Проще простого (2016 — н. в.)

Четыре очень разные пары пытаются построить отношения, и каждый день их ждут новые испытания чувств и взглядов на жизнь. Создатели сериала пытаются раскрыть значение секса в их отношениях: действительно ли он так важен и правда ли, что именно интимная близость влияет на эмоциональную сплоченность пары? Четыре пары, но восемь отдельных человек со своими желаниями, стремлениями и целями. Рейтинг IMDb — 6,9

9. Что насчет Брайана (2006–2007)

34-летний Брайан остался единственным неженатым парнем среди своих друзей. Его лучший друг Адам собирался расстаться с Марджери, но вместо этого сделал ей предложение. Сестра Брайана Ник и ее партнер Анжело недавно поженились. У Дэйва и Дины, наоборот, уже есть трое детей, но отсутствует интимная жизнь. При этом, как все женатые люди, они очень ждут, когда Брайан станет членом их «клуба», хотя и не вполне понимают, для чего им это. А сам Брайан, несмотря на прошлые неудачи в отношениях, верит, что однажды он встретит свою любовь. Рейтинг IMDb — 7,1

10. Массовка (2005–2007)

Сериал рассказывает о жизни безработного актера Энди Миллмана, который всю жизнь мечтает пробиться в большое кино, но пока лишь добился места в массовке. Он не оставляет попыток, но ему все еще не везет. Изюминка сериала в том, что каждая серия строится вокруг той или иной приглашенной знаменитости в шуточном амплуа: Кейт Уинслет играет монашку, Сэмюэл Л. Джексона путают с Лоуренсом Фишборном, Дэниел Рэдклифф воображает себя покорителем женщин и так далее. Рейтинг IMDb — 8,3

11. Красавцы (2004–2011)

Молодой и многообещающий актер начинает свою карьеру в Голливуде. Вместе с ним всегда рядом лучший друг и по совместительству менеджер Эрик Мерфи, менее успешный брат-актер Джонни «Драма» Чейз, старый друг и личный водитель Черепаха, а также агент Ари Голд. Рейтинг IMDb — 8,4

12. Две девицы на мели (2019)

Ситком рассказывает о двух девушках: закаленной жизненными трудностями Макс и разорившейся богатой наследнице Кэролайн. Сначала они не слишком ладят, потому что общего у них нет абсолютно ничего. Но потом объединяются во имя одной цели: чтобы выбраться из финансовой ямы, они хотят открыть кондитерскую, а на это нужно $ 250 тыс. Как они сумеют их заработать? Рейтинг IMDb — 6,7

13. Клава, давай! (2002–2006)

Коллеги могут быть милыми и дружелюбными, а могут сделать так, что на работе тебе не будет никакого житья. Молодая сотрудница отважно противостоит невзлюбившим ее коллегам и доказывает, что она вовсе не выскочка. Хотя, впрочем, и не ангел. Рейтинг IMDb — 7

14. Моя команда (2006–2010)

Пи Джей — спортивная журналистка. Она повсюду ездит за командой, о которой пишет книгу. Девушке всего 20, и, конечно, она ищет отношений и хочет влюбиться. Но ее стиль одежды, манера держаться и привычка быть для членов команды «своим парнем» отпугивают поклонников. Тогда подруга Пи Джей решает исправить ситуацию и дает ей совет одеваться и вести себя более женственно, научиться улыбаться и флиртовать. Рейтинг IMDb — 7,3

15. Два с половиной человека (2003–2015)

Закоренелый холостяк Чарли, постоянно опасающийся за свою свободу, и его брат Алан, недавно разошедшийся с женой, живут в одной квартире. Чарли только и делает, что бросается с головой в любовные интрижки, а Алан всеми силами пытается от него не отставать. В свободное от приключений время братья воспитывают 10-летнего сына Алана Джейка. Рейтинг IMDb — 7

16. Девочки (2012 — 2017)

Ханна — 20-летняя девушка, которая всегда была творческой личностью и мечтала стать знаменитой писательницей. Однажды родители лишают ее финансовой помощи, и теперь она вынуждена выживать своими силами. Но, конечно, она не одна. Рядом с ней ее близкие подруги, с которыми отношения, однако, складываются не всегда гладко. Рейтинг IMDb — 7,3

17. Все будет хорошо (2020)

Николас приезжает из Австралии в Лос-Анджелес, чтобы навестить своего отца и двух его дочерей от второго брака. К концу визита молодой человек узнает, что отец тяжело болен. Когда отец умирает, Николас берет на себя всю ответственность по содержанию и воспитанию сводных сестер. Но это оказывается сложной задачей: обе девушки находятся в проблемном подростковом возрасте и при этом одну из них травят в школе, а у второй аутизм. Сюжет совсем не кажется забавным, но в сериале найдется место и серьезным темам, и юмору. Рейтинг IMDb — 7,1

Смотрели какой-нибудь из этих сериалов? У вас есть любимые ситкомы о дружбе?