17 фильмов с идеальным английским, слушать который — одно удовольствие (Для всех изучающих)

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Фильмы — это, пожалуй, наиболее приятный способ изучать язык и погрузиться в среду англоговорящих, не выходя из дома. Да и в целом намного интереснее смотреть кино в оригинале, когда слышна каждая интонация и отлично понимаешь все эмоции любимого актера.

AdMe.ru подготовил для вас список фильмов с понятным и очень «вкусным» английским.

1. Богемская рапсодия

Фильм о становлении, взлетах и падениях легендарной группы Quеen и короля глэм-рока Фредди Меркьюри. Простой для понимания язык, зажигательные песни, да и просто сама атмосфера этого великого для истории музыки действия располагает к просмотру в оригинальной озвучке.

2. Кристофер Робин

Греющая сердце история о взрослом Кристофере Робине и его лучших друзьях детства.

Несомненно, эту историю нужно слышать и видеть в оригинальной озвучке: понятные и легкие фразы, живой язык и блестящий британский английский Юэна Макгрегора. Фильм подойдет для просмотра всей семьей.

3. Король говорит!

История о герцоге Георге VI, который готовится вступить в должность короля Англии, но имеет большие дефекты речи, с которыми на протяжении всего фильма ему предстоит бороться. Колин Ферт, исполняющий роль короля-заики, превосходен. Язык и произношение в этом фильме — самое важное, ведь вместе с главным героем вы проделаете большую работу над становлением речи и преодолением страхов.

4. Пролетая над гнездом кукушки

Культовый фильм, который не нуждается в представлении. Чистый американский английский, колкие фразы, леденящие душу вопли пациентов больницы и несравненный Джек Николсон в главной роли.

5. Дневник Бриджит Джонс

Легкая английская комедия, которая занимает особое место в сердцах многих женщин, непременно заслуживает просмотра в оригинале: качественный юмор, снова Колин Ферт со своим идеальным произношением и Рене Зеллвегер, которая ради роли не переставала говорить с британским акцентом и вне съемочной площадки.

6. Форрест Гамп

Возможно, вы по-другому взглянете на эту необыкновенную историю, пересмотрев фильм в оригинальной озвучке. Тут вы услышите неспешную и простую речь главного героя, добрые и незамысловатые диалоги и большое количество фраз, которые уже давно стали крылатыми и разлетелись по всему миру.

7. Бойфренд из будущего

Перед вами совершенно непохожая на остальные мелодрама о любви и о том, как ценно время.

Здесь вы услышите британский английский, идеальную речь актеров, много диалогов о любви и быте и огромное количество качественных шуток. Кстати, оригинальное название картины звучит совсем по-другому — About Time.

8. Ешь, молись, люби

Вдохновивший многих фильм о женщине, которая отправилась на поиски счастья. В оригинальной версии вы услышите не только чистое американское произношение Джулии Робертс, но и много других языков, а также познакомитесь с культурами, с которыми главная героиня соприкасается во время своего путешествия.

9. Прошлой ночью в Нью-Йорке

Непростая история одной ночи, которая станет для героев фильма настоящим испытанием на верность. Хороший английский с разными акцентами, долгие разговоры об отношениях и пылкие признания главных героев — все это вы услышите в фильме.

10. Фильмы о Гарри Поттере (все части)

Обычно люди, которые хотят начать читать книги на английском, первым делом берутся за «Гарри Поттера». Поэтому и мы советуем всем новичкам сперва познакомиться именно с этой легендарной серией. Увидеть всеми любимые фильмы с другой стороны — бесценно.

11. Реальная любовь

Пожалуй, это самая лучшая комедийная мелодрама об отношениях. Обилие юмора, множество героев и сюжетов, разные акценты и языки, нескончаемый поток разговорной речи — все это вы найдете в фильме. Можем вам гарантировать, что вы точно не потратите время зря.

12. Елизавета

История о великой королеве Англии Елизавете I, последней из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы стало золотым веком для культуры Англии, ведь именно тогда и складывался английский литературный язык. Австралийская актриса Кейт Бланшетт, исполнившая роль Елизаветы, в очередной раз доказала, что без труда может подражать любому акценту.

13. Дом у озера

Романтический фильм о влюбленных, разделенных временем: он живет в 2004 году, она — в 2006-м. В фильме нет длинных и заумных диалогов, ведь герои в нем общаются по переписке, что поможет вам улучшить свою письменную английскую речь.

14. Искупление

Бесконечно трогательная история о том, как одна ошибка может навсегда загубить жизни нескольких людей. Тут хорошо все: качественный уровень английского языка, популярные британские актеры и их безупречно поставленное произношение.

15. Королева

Художественный фильм о правлении королевы Елизаветы II во времена большого потрясения для Великобритании — трагической гибели принцессы Дианы. Фильм определенно заслуживает просмотра на языке оригинала: правильное британское произношение, академический английский язык, и все это из уст несравненной Хелен Миррен, исполнившей роль королевы.

16. День сурка

В картине рассказывается о метеорологе Филе Коннорсе, который попал во временную петлю и теперь вынужден проживать один и тот же день — 2 февраля. Этот киношедевр обязательно нужно посмотреть в оригинале всем, кто изучает английский. Несложная и разборчивая речь, огромное количество диалогов и качественные американские шутки.

17. 500 дней лета