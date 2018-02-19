17 фильмов, ради которых стоит выбраться в кинотеатр этой весной

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Весна не всегда радует нас хорошей погодой, но то, что мы знаем наверняка, так это прогноз новинок кинематографа, которые в этом году точно не подкачали. Именно о них мы и поговорим в этой статье.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 17 фильмов, которые помогут скрасить серые будни этой весной.

Аннигиляция

Зона Икс — опасная территория с зашкаливающим числом аномальных явлений. В зону отправляют исследовательские группы одну за другой, но люди либо погибают там, либо возвращаются совсем другими. Новая экспедиция попытается разгадать загадку проклятого места. 4 женщины — психолог, биолог, топограф и антрополог — отправляются навстречу своим самым страшным кошмарам. В главных ролях Натали Портман, Тесса Томпсон и Дженнифер Джейсон Ли, а в режиссерском кресле — Алекс Гарленд, снявший картину «Из машины». В России: с 8 марта. В мире: с 23 февраля.

Излом времени

Эта ожидаемая экранизация бестселлера «Трещина во времени» привлекает как актерским составом (Крис Пайн, Риз Уизерспун, Зак Галифианакис), так и интригующим сюжетом. Отец юной Мег исчезает во время научного эксперимента. Отважная девушка в компании своего одноклассника и кузена отправляется на поиски. На пути их будет подстерегать множество опасностей и испытаний, а еще им предстоит путешествие во времени и знакомство с разными мирами. В России: c 8 марта. В мире: c 7 марта.

Tomb Raider: Лара Крофт

Лара Крофт, дочь известного археолога, не собирается брать в свои руки бразды правления корпорацией своего отца. Вместо этого она отправляется в опасное путешествие, чтобы разгадать тайну его смерти. Перезапуск одноименной франшизы, в которой место Анджелины Джоли заняла оскароносная шведка Алисия Викандер. В России: с 15 марта. В мире: с 8 марта.

Опасный бизнес

Дерзкая и сексапильная блондинка ведет опасный бизнес. Но все выходит из-под контроля, когда один из ее подчиненных, узнав формулу успеха компании, инсценирует свое похищение и требует у начальницы выкуп. Однако блондинка не спешит на помощь, и дела принимают крутой оборот. Этот фильм — первый крупный проект режиссера, начавшего карьеру в качестве каскадера («Матрица, «Звездные войны»). В главных ролях: Шарлиз Терон, Дэвид Ойелоуо, Аманда Сайфрид, Тэнди Ньютон. В России: с 19 марта. В мире: c 9 марта.

Дикие предки

Эта кинолента — подарок для всех поклонников пластилиновых мультфильмов Ника Парка, а также тех, кто просто любит качественные мультфильмы. На экране столкнулись люди из каменного и бронзового веков. Главный герой, наш «дикий предок», пытается вернуть своему племени его дом — долину, отнятую людьми новой эпохи. Для этого дикарям придется обучиться странной игре — футболу. Персонажей озвучивают Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн и Мэйси Уильямс. В России: c 22 марта. В мире: уже в прокате.

Гонка века

Английский яхтсмен-любитель закладывает все свое состояние, чтобы осуществить мечту и принять участие в кругосветной гонке. Однако, вскоре осознав, что ему не одолеть соперников, он задумывает отчаянную авантюру. В главных ролях блистательные Колин Ферт и Рэйчел Вайс. В России: с 22 марта. В мире: уже в прокате.

Тихоокеанский рубеж 2

Продолжение истории о больших роботах и инопланетных чудовищах обещает быть не менее зрелищным, чем первая часть франшизы. Война за Землю начинается вновь, и на смену старым героям приходит новое поколение воинов. Ждем много-много спецэффектов и масштабных сражений. В России: с 22 марта. В мире: c 21 марта.

Я сражаюсь с великанами

Барбара — единственная, кто может видеть мир великанов, который угрожает всему человечеству. И только она встанет на пути у монстров, объявив им войну. Любопытный проект от продюсеров первых трех фильмов о «Гарри Поттере». В России: с 29 марта. В мире: уже в прокате.

Первому игроку приготовиться

Кинолента — экранизация романа с одноименным названием, получившим в свое время множество престижных наград. Действие фильма переносит нас в 2045 год, в постапокалиптический мир, где единственным утешением для людей служит игра «ОАЗИС». Создатель игры оставляет завещание, согласно которому его состояние получит игрок, первым нашедший некое «пасхальное яйцо», спрятанное в игре. Один простой парень решает принять участие в соревновании, победить в котором будет ох как непросто. Режиссер картины — Стивен Спилберг. В России: с 29 марта. В мире: c 28 марта.

Анон

Режиссер таких фильмов, как «Гаттака» и «Симона», приготовил для зрителей новое кинематографическое блюдо со вкусом фантастики. Картина рассказывает историю будущего, в котором у людей больше нет приватности: все личные воспоминания записываются, а за каждым шагом гражданина следит государство. Однако одной девушке (Аманда Сайфрид) удалось обмануть систему и остаться анонимом. Это крайне необычное дело предстоит раскусить полицейскому, роль которого исполнил Клайв Оуэн. В России: c 5 апреля. В мире: с 10 мая.

Мария Магдалина

В центре сюжета новой интерпретации библейской истории — женщина, загадочная Мария Магдалина. Она оставила родных и близких, чтобы отправиться в судьбоносный путь вместе с группой единомышленников, возглавляемых Иисусом из Назарета. Главные роли в фильме сыграли Руни Мара и Хоакин Феникс, а снял картину режиссер «Льва». В России: c 5 апреля. В мире: уже в прокате.

Тихое место

Занятный ужастик о семье, чудом сумевшей скрыться от монстров, которые реагируют на любой звук. Героям — супругам с двумя маленькими детьми — приходится общаться на языке жестов и очень тихо передвигаться по дому. Но детям бывает так сложно не шуметь. Примечательно, что режиссер картины Джон Красински сыграл мужа героини Эмили Блант — жены Красински в реальной жизни. Кстати, Эмили и Джон воспитывают двоих детей. В России: с 5 апреля. В мире: c 5 апреля.

Новые мутанты

Этот спин-офф франшизы «Людей X» рассказывает историю 5 юных мутантов, которые оказываются в секретной лаборатории, где узнают о своих способностях. Вместе они планируют побег. Режиссер ленты — Джош Бун, снявший душещипательный фильм «Виноваты звезды», а в актерском составе засветились Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Чарли Хитон («Очень странные дела») и Аня Тейлор-Джой («Сплит»). В России: с 12 апреля. В мире: c 20 февраля.

Ричард прощается

Преподаватель колледжа узнает, что смертельно болен, и сразу решает жить на полную катушку. Эта картина — драма и комедия в одном флаконе, а еще главную роль в ней исполнил неподражаемый Джонни Депп. В России: c 12 апреля. В мире: c 12 апреля.

Привидение

Юная девушка встречает парня своей мечты, но вскоре выясняется, что он даже не человек, а дух, который каждый день вселяется в новое тело. Он вынужден проживать по дню из чужой жизни, но при этом любить и стремиться к единственной девушке. Интригующий сценарий, перенести на экран который помогли продюсеры «Призрачной красоты» и «Вечного сияния чистого разума». В России: с 26 апреля. В мире: с 21 февраля.

Остров собак

По приказу мэра всех домашних собак из города сгоняют на свалку. Тогда 12-летний мальчик отправляется в опасное путешествие, чтобы отыскать среди гор мусора своего верного четвероногого друга. В этом ему помогают друзья-дворняги. Новая картина режиссера Уэса Андерсона, герои которой говорят голосами Брайана Крэнстона, Эдварда Нортона, Греты Гервиг, Билла Мюррея, Джеффа Голдблюма и Скарлетт Йоханссон. В России: с 3 мая. В мире: уже в прокате.

Мстители: Война бесконечности

У Мстителей новый враг межгалактического масштаба — тиран Танос, прибывший на Землю из далекого космоса. Злодей собирает камни бесконечности, с помощью которых он сможет менять реальность. Теперь под угрозой не только наша планета, но и вся Вселенная. К привычному составу Мстителей присоединятся Черная Пантера, вся честная компания Стражей Галактики, доктор Стрэндж и многие другие. Экшен, крутые спецэффекты и уйма известных актеров нам обеспечены. В России: с 11 мая. В мире: c 25 апреля.

Понравилось ли вам что-то из этого списка? Расскажите, на какой фильм вы бы хотели сходить этой весной? Делитесь в комментариях, нам очень интересно узнать!