17 фактов о Хоакине Фениксе, одном из самых талантливых и недооцененных актеров современности
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Несмотря на неоднозначную реакцию критиков на фильм «Джокер» (некоторые посчитали его слишком жестоким), все сходятся во мнении, что Хоакин Феникс сыграл одну из лучших, а возможно, и лучшую роль в своей карьере. Но и история жизни актера похожа на захватывающий фильм, причем начиная с самого его рождения.
В честь 45-летнего юбилея артиста AdMe.ru публикует несколько фактов из его биографии.
- Хоакин Боттом (так звучит настоящая фамилия актера) родился в семье Арлин и Джона Ли Боттом. Родители будущего артиста поженились в 1969 году, вступили в секту «Дети бога» и отправились в путешествие по Южной Америке, где в 1974 году и родился их второй сын Хоакин. Кстати, правильно его имя звучит как Уакин.
- В семье Боттом было еще 4 детей: сын Ривер и 3 дочери, Рейн, Либерти и Саммер. В 6 лет Хоакин решил сменить имя на Лиф (в переводе на русский — «лист»), чтобы быть ближе к природе и соответствовать брату и сестрам, чьи имена переводятся как Река, Дождь, Свобода и Лето. Свое настоящее имя он вернул лишь в 16 лет. После возвращения в США и выхода из секты чета Боттом (в переводе — «дно») сменила фамилию на Феникс — в честь мифической птицы, которая возрождается из пепла.
- Чтобы улучшить материальное положение семьи, дети выступали на улицах с музыкальными номерами.
Арлин и Ривер Феникс, 1988 год.
- Теледебют Лифа Феникса состоялся в 1982 году в фильме «Семь невест для семи братьев». А первую роль в кино он сыграл в возрасте 10 лет, снявшись в фильме «Пикник в космосе».
- Старший брат Хоакина, Ривер, тоже снимался в кино. Одной из самых заметных его киноработ был фильм «Мой личный штат Айдахо», где он играл вместе с Киану Ривзом. Однако его кинокарьере не суждено было сложиться: 31 октября 1993 года он скончался на руках у Хоакина и Рейн в возрасте 23 лет.
- В 2006 году Феникс попал в дорожное происшествие — его машина вылетела на обочину и перевернулась на бок. Авария могла закончиться трагически: сидя в машине, в которой было разлито топливо из поврежденного бензобака, он, находясь в полной растерянности, пытался прикурить сигарету. Его спас случайно оказавшийся поблизости немецкий кинорежиссер Вернер Херцог, который забрал у него зажигалку и помог выбраться из автомобиля.
- За роль кантри-певца Джонни Кэша в байопике «Переступить черту» Феникс получил не только «Золотой глобус» как лучший актер и номинацию на «Оскар», но и «Грэмми» за лучший сборник саундтреков к фильму. Примечательно, что до съемок в этой ленте актер никогда не пел, и у многих были сомнения в том, что все песни исполнял именно он, поскольку от природы его голос выше, чем у реального Джонни Кэша.
- Хоакин и Ривер Феникс стали единственными братьями за всю историю кинематографа, которые получили номинацию на «Оскар»: Ривер был номинирован в 1988 году за фильм «На холостом ходу» в возрасте 17 лет. Кстати, сам Хоакин предпочитает не говорить о брате и не любит, когда его с ним сравнивают.
- В 2008 году на одном из вечерних телешоу Феникс объявил об окончании кинокарьеры и своем решении стать рэп-исполнителем. Когда актер появился в студии, у него была окладистая борода, а одежда выглядела неопрятно; кроме того, его вес заметно увеличился. Но позже оказалось, что и внешний вид, и неожиданное заявление стали частью образа его персонажа из псевдодокументального фильма «Я все еще здесь», снятого Кейси Аффлеком, который на тот момент был женат на Рейн Феникс.
- В возрасте 3 лет Хоакин во время рыбалки увидел, как умирает пойманная рыба, и с тех пор не употребляет пищу животного происхождения. Кроме того, он не носит одежду из натуральной кожи не только в повседневной жизни: все костюмы, в которых он снимается, сделаны исключительно из синтетических материалов. Однажды Феникс отказался от фотосессии для Prada, потому что должен был сниматься в кожаных ботинках.
- Актер является активным членом зоозащитных организаций «В защиту животных» и «Люди за этичное обращение с животными» (PETA). В 2003 году он озвучил документальный фильм «Земляне», который рассказывал о жестоком отношении к животным.
- Хоакин Феникс был близким другом Хита Леджера, который сыграл Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь».
- Для роли в «Джокере» Тодда Филлипса Феникс за короткое время похудел более чем на 23 кг. Актер сказал, что это похудение было похоже на одержимость и чуть было не свело его с ума, даже несмотря на то, что он сбрасывал вес под присмотром врача.
- Перед тем как приступить к съемкам в фильме «Команда 49: Огненная лестница», актер окончил пожарную академию и какое-то время проработал настоящим пожарным.
- Опыт похудения для «Джокера» не единственный в его карьере. Для фильма «Мария Магдалена» 2018 года, где Феникс сыграл Иисуса Христа, он тоже сбрасывал вес, питаясь на 300 ккал в день, чтобы выглядеть изможденным. Кроме того, он тщательно изучил все Евангелия и выбрал те черты Иисуса, которые казались ему максимально подходящими к образу, чтобы воплотить их на экране. Кстати, сам актер атеист.
- Роль в фильме «Мастер» принесла актеру номинацию на «Оскар». Для этой роли Фениксу тоже пришлось идти на жертвы: он попросил дантиста поставить ему на зубы специальные скобы и резинки, которые не давали его челюстям размыкаться.
- Однажды Хоакин Феникс сказал, что терпеть не может награды и церемонии и считает их одной из самых глупых вещей в мире. Впрочем, это не помешало ему за свою карьеру получить 37 наград и 127 номинаций. Впереди «Оскар-2020», и многие прочат 45-летнему актеру его первую статуэтку за роль в «Джокере». И он вполне ее заслужил.
Фото на превью Everett Collection / East News