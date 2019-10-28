17 фактов о Хоакине Фениксе, одном из самых талантливых и недооцененных актеров современности

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Несмотря на неоднозначную реакцию критиков на фильм «Джокер» (некоторые посчитали его слишком жестоким), все сходятся во мнении, что Хоакин Феникс сыграл одну из лучших, а возможно, и лучшую роль в своей карьере. Но и история жизни актера похожа на захватывающий фильм, причем начиная с самого его рождения.