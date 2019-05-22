17 европейских сериалов с высоким рейтингом для тех, кто устал от голливудских клише

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После окончания «Игры престолов» кажется почти невозможным найти сериалу достойную замену, способную так же увлечь и заинтриговать. На самом деле пока рынок сериалов завоевывали британские и американские компании, во многих европейских странах успели снять по-настоящему стоящие работы, которые вы могли пропустить.

Мы в AdMe.ru составили для вас список качественных сериалов разных жанров со всей Европы, каждый из которых уже зарекомендовал себя среди кинолюбителей.

Причал (Испания, 2019)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,2 У Александры была спокойная и счастливая жизнь до тех пор, пока полицейский не сообщил, что ее муж Оскар покончил с собой на одном из речных причалов. Выяснилось, что у Оскара была еще одна семья. Главная героиня тайно сближается с другой женой и ее дочерью, чтобы по-настоящему узнать человека, который казался ей самым родным и близким. Это один из тех сериалов, которые смотрятся на одном дыхании.

Имя розы (Италия, Германия, 2019)

Жанр — триллер, драма, детектив

Рейтинг IMDb — 7 История начинается с расследования убийства монаха в монастыре. Дело пытается распутать монах-францисканец Вильгельм, столкнувшийся в итоге с загадочными событиями. Один из самых ожидаемых сериалов этого года снят по одноименному бестселлеру Умберто Эко. Основная часть съемок проходила в Риме и нескольких исторических областях Италии.

Смотри, что ты наделал (Испания, 2018)

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 7,4 У успешного комика появился ребенок, он заново учится выстраивать отношения с женой и окружающим миром, открывая для себя все трудности воспитания. Каждый молодой родитель будет смотреть этот сериал, затаив дыхание и тихонько глотая слезы.

Мост (Швеция, Дания, Германия, 2011)

Жанр — триллер, криминал, детектив

Рейтинг IMDb — 8,7 Главная героиня страдает синдромом Аспергера в легкой форме: она не распознает эмоции людей и своеобразно реагирует на неприятности. Эта особенность становится ее сильной стороной в расследовании запутанных преступлений. Сериал со скандинавским настроением и потрясающими панорамными съемками понравится всем любителям эффектных развязок.

Другой взгляд (Испания, 2018)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 8,1 Во времена довоенной Испании Тереса устраивается учительницей в пансионат для благородных девиц, чтобы скрыться от крупных неприятностей. Ей трудно вписаться в этот новый для нее мир, ведь она умеет водить машину и ездить верхом, тогда как на уме у девушек только удачное замужество. Главная мысль киноистории звучит так: «Будьте теми, кем вы хотите быть, отстаивайте свои желания и добивайтесь своих целей. Вы этого достойны».

1983 (Польша, 2018)

Жанр — триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb — 7,1 Название сериала отсылает к роману-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Работа именитых польских режиссеров расскажет альтернативную историю о мире, где жив социализм, все еще существует Советский Союз, а железный занавес даже и не думал падать.

Вавилон-Берлин (Германия, 2017)

Жанр — триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb — 8,4 Действие происходит в Берлине в 1929 году. Комиссар полиции занимается раскрытием разных преступлений: от убийств до торговли наркотиками. Это самый дорогой немецкий сериал в истории (бюджет составил € 40 млн), с великолепной музыкой и достойной игрой актеров, среди которых есть и российские звезды.

Зыбучий песок (Швеция, 2019)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 7,7 В элитной школе происходит массовая стрельба в классе. В живых остается одна девушка по имени Майя, которая становится в итоге главной подозреваемой. Каждый эпизод этой остросоциальной истории несет особую смысловую нагрузку и держит в напряжении до самой развязки.

Клоун (Дания, 2005)

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 8,4 Главный герой внезапно узнает о беременности своей подруги. Чтобы проверить свои отцовские качества, он похищает 10-летнего племянника и отправляется с ним и со своим легкомысленным другом в безумное путешествие на каноэ. Легкий, но одновременно интригующий сериал, полный юмора (часто — ниже пояса).

Наши матери, наши отцы (Германия, 2013)

Жанр — боевик, драма, военный, история

Рейтинг IMDb — 8,5 Это сериал не о той героической войне, которую мы привыкли видеть в отечественном кино. Он о сломанных судьбах обычных людей, о жестокости, несправедливости и смерти. Работа вызвала бурную полемику как в Германии, так и в России: МИД РФ отправил официальное письмо, в котором указывалось на «неприемлемость попыток ставить на одну доску совершенные на территории СССР массовые зверства гитлеровских войск и имевшие место отдельные эксцессы со стороны советских военнослужащих».

День (Бельгия, 2018)

Жанр — боевик, триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb — 8,5 Сюжет сериала построен вокруг ограбления банка. В каждой из серий зрителю показывают события глазами одного из заложников, и всякий раз это новая теория, переворачивающая все с ног на голову. Любителям головоломок придется по вкусу.

Гранд-отель (Испания, 2011)

Жанр — драма, криминал, детектив

Рейтинг IMDb — 8,5 Молодой человек, притворившись официантом, приезжает в «Гранд-отель», чтобы расследовать исчезновение своей сестры. Там главный герой окунается в мир, где за внешней роскошью скрывается множество тайн, где плетутся интриги и почти каждому есть что скрывать. Сериал будет интересен и любителям хорошего детектива, и поклонникам чувственной драмы.

Мерли (Испания, 2015)

Жанр — мелодрама, комедия

Рейтинг IMDb — 8,7 Остроумный, немного циничный, но крайне харизматичный учитель преподает студентам философию — каждая серия посвящена какому-нибудь знаменитому философу. В сериале много остроумных шуток, некоторые из них на грани фола. Но вместе с тем есть место и для глубоких личностных переживаний на тему взросления и старения.

Марсель (Франция, 2016)

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,9 Сериал о баталиях и хитросплетениях большой политики, где мэр Марселя, занимающий должность вот уже 25 лет, вынужден соревноваться с молодым и амбициозным конкурентом. Это первый франкоязычный проект компании Netflix, в котором исполнителем главной роли выступил Жерар Депардье.

Чистый лист (Бельгия, 2017)

Жанр — триллер

Рейтинг IMDb — 8,1 Бывшая эстрадная певица частично теряет память после несчастного случая. Женщина вынуждена восстановить потерянные воспоминания, чтобы помочь следствию раскрыть дело. Но чем больше она вспоминает, тем меньше доверяет окружающим и самой себе. Это детектив с подвохом: когда вы начинаете думать, будто понимаете, что к чему, происходит неожиданный поворот в развитии сюжета.

Скотобойня (Испания, 2019)

Жанр — триллер

Рейтинг IMDb — 6,9 Хозяин скотобойни Франсиско живет в глухом городишке и, чтобы хоть как-то обогатиться, покупает сомнительных свиней из Португалии. В это же время пропадает 5 пачек кокаина, что привлекает в город двух злобных и малоразговорчивых парней, приехавших разобраться во всем. Честный, местами жесткий сериал с хлестким юмором о жизни простых людей.

Аромат (Германия, 2018)

Жанр — триллер, драма

Рейтинг IMDb — 7,2 Шестеро друзей из сиротского приюта, вдохновившись романом «Парфюмер» Патрика Зюскинда, решили создать парфюм, который бы навсегда притягивал людей друг к другу. Женщина-следователь интересуется этой историей, подозревая компанию в серии странных убийств. Сериал сочетает в себе завораживающие пейзажи и довольно жестокие и кровавые откровенные сцены.

А вы уже успели посмотреть какой-нибудь сериал из нашей подборки? Поделитесь впечатлениями в комментариях.