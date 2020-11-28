16 знаменитостей из наших любимых сериалов, которых сложно представить молодыми

В 90-е сериалы были любимым развлечением. Мы спешили домой из школы или с работы, чтобы на час погрузиться в чудесную заморскую жизнь, а если получалось, то смотрели и повторы. Но при этом нам было мало что известно о любимых актерах.

AdMe.ru решил это исправить. Сегодня мы хотим рассказать об актерах, которых отечественные зрители увидели только в зрелом возрасте. Мы нашли фотографии, где кинозвезды совсем молоденькие и порой совсем не похожи на тех солидных людей, которыми нам запомнились.

Антонио Фагундес

Многим из нас бразильский актер Антонио Фагундес знаком с середины 90-х. В первом сериале («Новая жертва»), который был показан на нашем телевидении, Антонио было уже под 50. Тем не менее он сразил всех наших дам бальзаковского возраста, ведь герои Антонио были настоящими сердцеедами. А начинал Фагундес с комедийных ролей. Например, в фильме «Милосердие» он сыграл одного из двух друзей-чудиков, по которому вовсе и не скажешь, что через 25 лет он будет играть солидных бразильских господ.

Сузана Виейра

Сузана Виейра — самая выдающаяся бразильская актриса. По ее собственным словам, в Бразилии нет более могущественного человека, чем она и Господь. Известной за рубежом Сузана стала только в 90-е, когда ей было уже за 50. Она всегда играла сильных и властных женщин, «хозяек судьбы» (так, кстати, назывался один из ее сериалов). Сузана Виейра начала сниматься в начале 60-х, но настоящую славу ей принесла роль Ниси в сериале «Жестокий ангел» (1976 года), по которому в 90-е сняли ремейк с Глорией Пирес. В оригинальном сериале Ниси была такой подлой карьеристкой, что даже в реальной жизни у актрисы были проблемы. Однако именно эту роль Виейра выбрала в качестве творческого ориентира, и впоследствии у всех ее героинь было что-то от характера Ниси.

Джудит Макконнелл

В 1965 году 21-летняя Джудит Макконнелл завоевала титул «Мисс Пенсильвания», а в 1984-м, в возрасте 40 лет, начала сниматься в «Санта-Барбаре», и вскоре весь мир узнал ее как Софию Кэпвелл. Однако это была далеко не первая ее роль на ТВ. Джудит снялась во многих американских сериалах и даже засветилась в «Звездном пути» в 60-х.

Вера Фишер

Нашим зрителям Вера Фишер запомнилась главным образом ролью взбалмошной Иветти из сериала «Клон», хотя и до этого у нас показывали несколько сериалов с ее участием. Несмотря на то что юной девушкой к тому времени Вера уже не была, она играла любвеобильных героинь. Кстати, в 2004 году актриса сыграла миссис Робинсон в бразильской адаптации «Выпускника». Родители Веры по происхождению немцы. Отец был нацистским офицером и поэтому сбежал в Бразилию. Кстати, отношения с отцом у Веры никогда не ладились. В 18 лет Вера Фишер стала «Мисс Бразилия — 69», а через несколько лет начала сниматься в комедийных фильмах для взрослых и довольно быстро завоевала титул главной красотки страны.

Джед Аллан

У нас актера знают и любят за роль СиСи Кэпвелла из сериала «Санта-Барбара». Аллан начал сниматься в сериале в 1986 году (в странах СНГ он демонстрировался на несколько лет позже), когда ему было за 50. Те, кому за 40, наверняка помнят, что главу семьи Кэпвелл изначально играл другой актер. СиСи «подменили», пока тот был в коме. Новый актер зрителям пришелся по душе, и именно Джед Аллан стал главным символом сериала. Джед Аллан начал сниматься в 1964 году, а в 1968-м, в возрасте 35 лет, сыграл в 2 сезонах сериала «Лесси», благодаря чему стал знаменит у себя на родине.

Стениу Гарсия

Стениу Гарсия известен нашему зрителю в основном по роли марокканского дядюшки Сида Али из сериала «Клон», съемки в котором он завершил, когда ему было 70. Восемью годами ранее актер снялся в «Тропиканке», а вот совсем молодым Стениу Гарсию за пределами Бразилии не видели. Между тем в кино и сериалах актер снимается аж с 1961 года, и далеко не всегда он играл простых арабских дядюшек и босоногих бразильских рыбаков. Так, в 60–70-х Стениу Гарсия был настоящим мачо.

Том Селлек

Тома Селлека все мы знаем как Ричарда — возрастного бойфренда Моники из «Друзей». В реальной жизни ему было уже за 50. Он, конечно, был мужчина хоть куда, и многие фанаты сериала искренне расстроились, когда Моника променяла его на Чендлера. За 16 лет до «Друзей» Том Селлек стал сниматься в сериале «Частный детектив Магнум», который принес ему огромную популярность на родине. Уже тогда пушистые усы были его фирменной фишкой. Хотя есть в карьере Тома и несколько более ранних фильмов, где его можно увидеть без усов.

Режина Дуарте

Мы впервые увидели Режину Дуарте в сериале «Во имя любви» — она сыграла в нем вместе со своей дочерью Габриэлой. Режине было на тот момент 48 лет, и она исполнила роль самоотверженной матери, которая пожертвовала своим счастьем ради счастья дочери. Несмотря на то что сериал и актриса полюбились отечественному зрителю, других кинолент с ее участием нам не показали, хотя их было предостаточно. К слову, дебютировала Режина на телевидении в 1965 году и продолжает играть до сих пор.

Крис Нот

Крис Нот для нас прежде всего Мистер Биг — главная любовь Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Импозантный сердцеед начал сниматься в сериале, когда ему было 44 года. Другие работы актера особой известности за пределами его родины не получили, поэтому для нас он остается богатеньким снобом и эстетом, который сводит с ума нью-йоркских женщин. Между тем в глубокой юности Крис был самым настоящим длинноволосым хиппи. Вот этой фотографией он поделился у себя в инстаграме, и тут же получил реакцию Сары Джессики Паркер: «Красавчик!»

Анджела Лэнсбери

На территории бывшего СССР Анджела Лэнсбери известна как писательница Джессика Флетчер из сериала «Она написала убийство», который снимался с 1984-го по 1996 год. Таким образом, к концу сериала актрисе было уже за 70, и нам сложно представить, что когда-то она была молодой. А ведь еще совсем юной, в 19 лет, она снялась в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет», где ее партнершей стала сама Ингрид Бергман. Эта лента принесла Анджеле номинацию на «Оскар» за роль второго плана. Затем была работа в экранизации «Портрет Дориана Грея» и первый «Золотой глобус», а также масса других достойных работ, которые почему-то мало известны в нашей стране.

Патрик Стюарт

Патрик Стюарт считается лучшим исполнителем роли капитана Жан-Люка Пикара в культовом сериале «Звездный путь». Еще большую известность он получил благодаря франшизе «Люди Икс» и роли профессора Ксавье. И в роли Пикара, и в роли Ксавье он полностью лыс. Сложно представить, что в ранней молодости актер стеснялся своей лысины и поначалу играл в париках. Мы уверены, что отсутствие волос только добавляет актеру шарма.

Ким Кэттролл

Из четверки актрис, которые сыграли героинь сериала «Секс в большом городе», Ким Кэттролл была самой возрастной: ей единственной было за 40 на момент начала съемок, а во второй части полнометражного фильма уже 54 года. Мы-то знаем, что старой неугомонную Саманту никак не назовешь — ей даже климакс нипочем, но все же нам стало интересно посмотреть на совсем юную Ким. Дебют Ким состоялся в 1975 году, когда ей не было еще и 20, в фильме «Розовый бутон», где она сыграла девушку-тинейджера по имени Джойс и еще совсем не была похожа на соблазнительную модницу из Нью-Йорка. Прорыв в ее карьере случился в 80-х — после ролей в фильмах «Манекен» и «Полицейская академия».

Николас Костер

Николас Костер в «Санта-Барбаре» сыграл Лайонела Локриджа, любовника Софии Кэпвелл и главного конкурента СиСи. Актер запомнился российским зрителям именно в этом образе пожилого ловеласа. Но на счету Николаса Костера немало и других ролей, ведь он стал сниматься в кино и сериалах в начале 50-х.

Микеле Плачидо

Итальянский актер много снимался в кино, но у нас на ТВ широко демонстрировался только один мини-сериал с его участием — «Спрут». Плачидо снялся в 4 частях сериала — в первой ему было 38 лет, а в последней 43 года. В Коррадо Каттани, смелого комиссара полиции с седыми висками, были влюблены многие советские женщины. Возможно, они полюбили бы его еще сильнее, если бы посмотрели ранние его работы — в них он просто красавчик.

Ричард Чемберлен

Когда мы слышим имя Ричарда Чемберлена, в первую очередь вспоминаем 2 самые известные его роли — священника Ральфа де Брикассара из «Поющих в терновнике» и Андзин-сана из «Сегуна». Когда Чемберлен снимался в этих сериалах, ему было уже далеко за 50. Кстати, оба его героя испытывали запретную любовь, которая принесла им много страданий. Ранние фильмы актера плохо знакомы зрителям за пределами англоговорящих стран. До 30 Ричард Чемберлен снимался в основном в сериалах. «Доктор Килдэр», в котором он исполнил заглавную роль, стал одной из первых медицинских драм на ТВ. Этот сериал был суперхитом на NBC в течение нескольких лет.

Питер Галлахер

В сериале «О. С. — Одинокие сердца», который шел на ТВ с 2003-го по 2007 год, Питер Галлахер сыграл адвоката Сэнди Коэна. Конечно, до этого у Питера было несколько известных картин, например «Красота по-американски» и «Пока ты спал», но другие фильмы, где этот жгучий брюнет сыграл совсем молоденьким, у нас не особо известны. А ведь когда-то актер совсем не был похож на того респектабельного мужчину, в образе которого стал сниматься позже. Вы только взгляните на этого романтичного паренька со смешной прической.