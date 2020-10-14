Мы выяснили, кто на самом деле озвучивал наших любимых героев и героинь в культовых советских фильмах

Ни для кого не секрет, что в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» героиня Барбары Брыльской говорит голосом актрисы Валентины Талызиной, а поет голосом Аллы Пугачевой. Однако советская киноиндустрия знает множество других примеров, когда по разным причинам известных актеров и актрис озвучивали их коллеги.

Мы в AdMe.ru с удивлением обнаружили, что многие наши любимые герои и героини из популярных фильмов говорят чужими голосами.

1. Ирина Алферова и Анастасия Вертинская — «Д’Артаньян и три мушкетера»

Изначально на роль Констанции Бонасье была утверждена Евгения Симонова, но режиссер ленты Георгий Юнгвальд-Хилькевич был вынужден снимать Ирину Алферову. На этом настояло начальство — иначе не утвердили бы Михаила Боярского. А вот сам режиссер считал, что актриса не очень подходит на эту роль, поэтому попросил, чтобы ее озвучивала Анастасия Вертинская.

2. Наталья Варлей и Надежда Румянцева — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Юная артистка цирка Наталья Варлей идеально подходила на роль спортсменки, комсомолки и просто красавицы Нины. На съемках Варлей сама исполняла почти все трюки: ныряла в ледяную воду, карабкалась по скалам и лихо водила машину по горным серпантинам. А вот с озвучиванием оказалось сложнее — у Натальи просто не было соответствующего опыта, так что режиссер Леонид Гайдай решил подарить Нине голос Надежды Румянцевой.

3. Наталья Варлей и Клара Румянова — «Вий»

Вскоре после «Кавказской пленницы» Наталья Варлей снялась в первом советском фильме ужасов — «Вие». В этой ленте героиня Варлей — Панночка — говорит голосом актрисы Клары Румяновой, которую многие могут помнить по роли матушки Катерины из «12 стульев».

4. Владимир Коренев и Юрий Родионов — «Человек-амфибия»

Владимир Коренев внешне идеально подходил на роль Ихтиандра Сальватора, но его голос режиссер счел не самым подходящим. Вот как об этом вспоминал коллега Коренева по фильму Михаил Козаков: «Я увидел Володю Коренева — невиданной красоты, с чудной фигурой, удивительными глазами. Ему помогал в роли чемпион по подводному плаванию, а озвучивал его актер Родионов из Александринки».

5. Анастасия Вертинская и Нина Гуляева — «Человек-амфибия»

Удивительно, но даже Анастасия Вертинская в образе красавицы Гуттиэре говорит не своим голосом. Опять-таки внешне актриса подходила на роль на сто процентов. Ассистенты режиссера разыскивали исполнителей главных ролей по всему Союзу. Режиссер дал такую установку: «У Гуттиэре в глазах должно быть небо, а у Ихтиандра — море». Однако на момент съемок Вертинской было всего 17 лет и, видимо, ее опыта в озвучивании было недостаточно, поэтому за нее это сделала более опытная Нина Гуляева. Зато ради съемок Анастасия научилась блестяще плавать и нырять.

6. Арчил Гомиашвили и Юрий Саранцев — «12 стульев»

Знаменитый Остап Бендер из «12 стульев» говорит голосом Юрия Саранцева, поскольку исполнитель главной роли Арчил Гомиашвили не смог принять участие в озвучивании фильма из-за болезни. Сам актер озвучил только 5 эпизодов. При этом Арчил остался недоволен тем, каким в итоге получился образ Бендера, и высказал свою претензию режиссеру Леониду Гайдаю. После этого они не разговаривали несколько лет.

7. Лариса Гузеева и Анна Каменкова — «Жестокий романс»

Лариса Гузеева блестяще сыграла роль Ларисы Огудаловой, но не все знают, что за кадром героиню озвучивала другая артистка — Анна Каменкова. Скорее всего, причина была в том, что у Гузеевой довольно низкий, грудной голос, который не слишком подходил к нежному образу Ларисы.

8. Владислав Галкин и Александра Назарова — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Известный актер прославился еще в детстве, когда сыграл одну из главных ролей в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Правда, тогда в титрах он был указан как «Владик Сухачев», а вот озвучивала роль знаменитая актриса Александра Назарова.

9. Светлана Светличная и Зоя Толбузина — «Бриллиантовая рука»

Очень часто бывает так, что внешность актера соответствует персонажу, а голос — нет. Так случилось в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». По замыслу режиссера, у Анны Сергеевны должен был быть низкий, чувственный голос с ноткой таинственности. А у Светличной тембр был самый обычный, плюс она немного тянула гласные звуки и обладала легким южнорусским говором. Поэтому Анна Сергеевна говорит голосом актрисы Зои Толбузиной. Правда, крылатую фразу «Не виноватая я, он сам пришел!» произносит сама Светлана.

10. Дмитрий Марьянов и Дмитрий Харатьян — «Выше радуги»

На момент съемок фильма Дмитрию Марьянову было всего 16 лет и, конечно, у него не было опыта в таком непростом деле, как озвучивание. К тому же у юного артиста еще не был поставлен голос. Так что Алика Радугу озвучивал более опытный коллега Дмитрия — Дмитрий Харатьян.

11. Нодар Мгалоблишвили и Армен Джигарханян — «Формула любви»

Загадочному графу Калиостро свой голос подарил известный актер Армен Джигарханян, поскольку у исполнителя главной роли Нодара Мгалоблишвили был довольно сильный грузинский акцент.

12. Сергей Жигунов и Олег Меньшиков — «Гардемарины, вперед!»

Персонаж картины Александр Белов говорит голосом Олега Меньшикова, поскольку незадолго до озвучивания актер Сергей Жигунов получил травму и лежал в больнице. Чтобы не тормозить творческий процесс, режиссер ленты Светлана Дружинина пригласила на озвучку Олега Меньшикова.

13. Александр Трофимов и Михаил Козаков «Д’Артаньян и три мушкетера»

Еще один пример несоответствия актерского голоса типажу киношного героя. Вот что говорил об этом режиссер картины: «У Трофимова голос был тяжелый, манера говорить тягучая. А тут был нужен светский человек, раздражительный и самодостаточный. Трофимов в жизни немного заикается. В озвучивании, как и при пении, такие люди, как правило, заикаться перестают. Но в Трофимове не было этой светской наглости. А вот Миша Козаков все это блестяще проделал своим голосом».

14. Игорь Старыгин и Игорь Ясулович — «Д’Артаньян и три мушкетера»

Режиссер «Трех мушкетеров» очень придирчиво относился к каждому персонажу своего фильма. Именно поэтому Арамис в исполнении Игоря Старыгина говорит голосом Игоря Ясуловича. Во-первых, режиссеру показалось, что у Ясуловича более светский голос, а во-вторых, Старыгин слегка картавил.

15. Володя Торсуев и Надежда Подъяпольская — «Приключения Электроника»

В фильме «Приключения Электроника» братья-близнецы Юра и Володя Торсуевы великолепно сыграли свои роли, но вот их персонажи говорят голосами взрослых актрис, поскольку у мальчиков просто не было соответствующего опыта. Так, за Электроника говорит Надежда Подъяпольская.

16. Юра Торсуев и Ирина Гришина — «Приключения Электроника»

Вообще, детям-актерам не всегда удается грамотно и выразительно озвучить свои роли, поэтому режиссеры часто приглашают на помощь более профессиональных артистов. Например, Сыроежкина блестяще озвучила актриса Ирина Гришина.